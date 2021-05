Regresa el pico y placa a Bogotá a partir de este lunes

Foto: Colprensa

Debido a las dificultades de operación del sistema de Transmilenio por los daños ocasionados a las estaciones y buses, así como el cierre anticipado de operaciones y los bloqueos viales, la Alcaldía de Bogotá había levantado el pico y placa, para facilitar la movilidad de las personas en la ciudad.

A partir del pasado 5 de mayo se tomó esa decisión, por cinco días, y volverá a regir a partir de este lunes 10; tanto para vehículos particulares como de servicio público, los cuales tendrán que volver a movilizarse de acuerdo al número de placa y fecha.

Recuerde que esta medida funciona de 6:00 am. a 8:30 am. y de 3:00 pm. a 7:30 pm. para vehículos particulares y de 5:00 am. a 9:00 pm. para taxis, aunque se mantienen las excepciones que se han decretado en la ciudad.

Usted podrá estar exento de pico y placa si registra su vehículo y lo comparte con tres personas, incluido el conductor, para esto deberá registrarse en la página de la Secretaría de Movilidad e ingresar a la sección: Registro Exceptuados Restricción Vehicular.

Otras de las formas en la que puede evitar esa medida es a través del Pico y Placa Solidario, por medio del cual usted paga una suma de dinero, para poder movilizarse sin restricción durante un tiempo determinado, de acuerdo al tiempo por el que desee pagar. Para este mecanismo también podrá ingresar a la página.

Los vehículos híbridos o eléctricos no tienen restricción para movilizarse en la ciudad, por lo que las personas que posean ese tipo de automotores no deben cumplir con el pico y placa.

Pico y placa para el mes de mayo. Foto: Secretaría de Movilidad.

Pese a que el pico y placa regresa a la ciudad, el sistema de transporte masivo Transmilenio no se encuentra al 100% de su operación. De acuerdo al reporte de esta madrugada, 52 estaciones en total se mantienen fuera de servicio por los daños ocasionados en medio de los desmanes de la semana pasada.

Troncal Américas

1. Patio Bonito

2. Biblioteca Tintal

3. Transversal 86

4. Mandalay

5. Av. Américas - Av. Boyacá

6. Marsella

7. Pradera

8. Distrito Grafiti

9. Puente Aranda

10. Carrera 43

11. Zona Industrial

12. CDS-Carrera 32

13. Ricaurte Calle 13

14. San Façon - kr 22

15. De la Sabana

16. Avenida Jiménez (por la calle 13 y Caracas)

Troncal Caracas

17. Calle 19

18. Olaya

19. Socorro

20. Calle 40 Sur

21. Fucha

22. Hortúa

23. Hospital

24 Nariño

25 Quiroga

26. Restrepo

NQS

27. General Santander

28. Madelena

29. NQS calle 30 su

30. NQS calle 38 a sur

31. Santa Isabel

32. Venecia

33. Ricaurte (cierre parcial)

NQS Extensión Soacha

34. Bosa

35. Despensa

36. León XIII

37. Terreros

38. San Mateo

Troncal Carrera 10

39. Av. 1 de Mayo

40. Policarpa

41. San Bernardo

42. San Victorino

43. Las Nieves

44. San Diego

Troncal Calle 26

45. Centro Memoria

46. Modelia

47. Universidades

Calle 80

48. Quirigua

Troncal Calle 6

49. Guatoque- Veraguas

50. Tigua-San José

Troncal Eje Ambiental

51. Museo del Oro

Troncal Suba

52. Suba-Transversal 91

CIERRE PARCIAL

1. Calle 22

2. Calle 34

3. Calle 72

4. Tercer Milenio

5. Molinos

6. Country Sur

Así mismo, de un total de 2.357 buses troncales que tiene el sistema, 580 han tenido algún tipo de afectación y de estos, 6 no operan por daños. Del sistema zonal, son 6.200 buses que tiene el componente SITP, 347 han resultado con daños, de los cuales 5 han sido incinerados. De estos, 53 están inoperativos por daños.

Durante el inicio de la operación de esta mañana del 10 de mayo, el sistema Transmilenio cerró la operación en el portal Américas por una manifestación en la entrada; así mismo la estación Campiña, donde se presentó otra aglomeración de manifestantes.