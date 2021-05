Jugadores de la selección Colombia se pronuncian sobre la situación que vive el país

Son varios los mensajes que los futbolistas cafeteros han publicado en sus redes sociales, entre ellos Falcao, Cuadrado, entre otros. Foto: Archivo

Pese a que muchas veces los futbolistas prefieren no opinar de política y temas relacionados, la coyuntura que vive Colombia, respecto a la violencia presentada durante las distintas protestas, ha hecho que varios referentes colombianos se manifiesten en sus redes sociales y envíen un mensaje de apoyo a todo el territorio nacional.

En las últimas horas han sido distintos referentes del balompié colombiano los que han hecho un llamado a la paz, y algunos aprovecharon para pedir el apoyo de organizaciones internacionales. Entre los jugadores más destacados se encuentran: Radamel Falcao García, jugador del Galatasaray; Juan Fernando Quintero del Shenzhen FC; Duván Zapata y Luis Fernando Muriel del Atalanta; Davinson Sánchez del Tottenham y Yerry Minal del Everton.

Radamel Falcao García, capitán y máximo goleador histórico de la Selección Colombia, expresó en sus redes sociales el rechazo a la violación de derechos humanos e hizo un llamado para que construyan puentes de diálogo entre los diferentes actores políticos y económicos del país.

“Ante la situación en Colombia rechazo todo acto que viole los derechos humanos. Hago un llamado a LA NO VIOLENCIA y pido se valore y se respete el derecho a la manifestación pacífica. Expreso mi preocupación y conmoción por los hechos que han venido sucediendo durante la última semana, mi solidaridad con los que han perdido la vida, los heridos y sus familias. Clamo para que se escuche a la gente en sus peticiones. Hago un llamado a la reflexión para que podamos debatir las ideas sin violencia, sin muertos, sin destrucción del que piensa diferente”, fue parte del mensaje del ‘Tigre’.

Juan Fernando Quintero también se unió a los mensajes de apoyo y explicó que es un simple colombiano que quiere lo mejor para el país, pues considera que todo debe basarse en la paz y el respeto.

“Quisiera expresar muchas sensaciones que tengo...Quisiera explicar muchas emociones, pero me duele mi tierra tanto como a todos!. Siento que no puedo callar por tantas imágenes que he visto, no soy político soy solo un simple colombiano que quiere lo mejor para mi país, todo comienza por la paz, por el respeto, la comprensión y por el derecho que tenemos todos a expresarnos. (…) CONSTRUYAMOS SEÑORES NO DESTRUYAMOS! Diálogo, comprensión, cese a la violencia y mucho AMOR! TE AMO COLOMBIA”, escribió.

David Ospina, arquero de la Selección Colombia, se unió al mensaje de sus colegas y envió un mensaje de fe, fuerza y, sobre todo, esperanza para el pueblo colombiano.

“Estar lejos no me hace ajeno al sentir tanta incertidumbre y tristeza por lo que está sucediendo en nuestro país. Hoy quiero manifestarme porque me duele verlo en la situación actual, solo quiero enviar un mensaje de apoyo, de unión, de fuerza, de FE y sobre todo de Esperanza”, publicó.

Duván Zapata, delantero del Atalanta, publicó su mensaje de apoyo y reiteró estar siempre con su país.

Por su parte, Davinson Sánchez, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Fernando Muriel y Yerry Mina, publicaron en sus historias de Instagram su mensaje de apoyo y mencionaron a la ONU para que pueda intervenir.

