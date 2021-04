Usuarios que fueron citados a vacunación en el Movistar Arena denuncian que mala organización los puso en riesgo de contagio

Imagen de referencia. Una adulta mayor de 80 años siendo inmunizada en el Movistar Arena, en Bogotá. Foto: Colprensa-Sergio Acero.

Este 15 de abril, RCN Radio dio a conocer las denuncias de usuarios que fueron citados por la EPS Sanitas en la sede de vacunación ubicada en el Movistar Arena de Bogotá. De acuerdo con los ciudadanos, “fueron sometidos a un riesgo de contagio”, debido a la desorganización que se presentó en el lugar.

Según lo denunciado por las personas citadas, cuando llegaron al sitio y a la hora correspondiente, previo agendamiento telefónico, se encontraron con amplias demoras en la vacunación, “por lo menos dos horas”, según recogió la emisora.

Frente a la situación los usuarios procedieron a elevar sus denuncias, ya que además de la demora a la que fueron sometidos, también tuvieron que hacer una larga fila bajo la incesante lluvia capitalina, y luego se vieron sometidos a esperar su turno de vacunación en un lugar cerrado, donde según lo reportado por RCN, “por lo menos había otras 400 personas aglomeradas, con graves riesgos en condiciones de bioseguridad y de prevención”.

“Hay personas mayores de 80 años más de dos horas esperando. Nadie da razón, ni del porqué. Es la cosa más absurda. Yo nunca había visto una cosa así. Si las personas no están contaminadas, se van a infectar tratando de conseguir la vacuna”, señaló en el medio radial uno de los acompañantes de los citados, quien a su vez agregó:

Esto es una locura lo que está pasando aquí en el coliseo Movistar, todo es un caos.

Para la mayoría de los ciudadanos que denunciaron lo ocurrido, la situación se produjo debido a una “evidente falta de coordinación

“Tienen a unas personas que a los gritos tratan de organizar la fila. Es como si fuera la primera vez que estuvieran organizando una entrada para vacunación”, señaló en la emisora uno de los denunciantes.

Por su parte, otro de los usuario aseguró que la falta de organización llevó a que se vieran sometidos a una situación de riesgo, teniendo en cuenta además, la alerta roja hospitalaria en la que se encuentra Bogotá:

“Es un riesgo en el que estamos. Es un recinto cerrado donde más de 400 personas fueron concentradas. No hay ventilación, no hay respeto a la distancia, a las normas de bioseguridad y no hay una logística adecuada”.

Fotografía difundida por RCN sobre la situación que se presentó este 15 de abril en el Movistar Arena.

Comerciantes se enfrentan a policías en Bogotá por nueva cuarentena

Por otro lado, este mismo jueves se presentaron enfrentamientos entre comerciantes que salieron a protestar por la cuarentena del fin de semana en Bogotá y varios policías en el barrio 12 de Octubre localidad de Barrios Unidos.

Después de analizar el acelerado incremento de contagios y ocupación de camas UCI en Bogotá, el Comité Epidemiológico Nacional, en cabeza de la alcaldesa Claudia López, y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, determinó que es necesario decretar una nueva cuarentena general este fin de semana desde el próximo jueves a la media noche hasta el próximo lunes 19 de abril, a las 4:00 a.m.

La medida que han llamado la estrategia del 4x3 (4 días de apertura y 3 de cierre) fue rechazada por los comerciantes de la capital que se verán perjudicados por las restricciones que habrán en los días en los que más suelen vender.

Es por esto que se presentaron protestas con bloqueo de vías frente al CAI las Ferias y comerciantes, también se fueron bloqueadas las vías en la glorieta de la av. Américas con av. Cali, sur de Bogotá. De igual forma, se suspendió temporalmente la operación de Transmilenio en Portal Américas, dejando solo el paso en sentido Sur- Norte, también se cerraron Patio Bonito, Biblioteca Tintal y TV.86.

Asimismo, desde muy temprano varios comerciantes bloquearon la avenida NQS, a la altura de la calle 75, en rechazo a los confinamientos que decretó esta semana la Alcaldía Mayor de la capital. Las estaciones Avenida Chile y NQS Calle 75 del sistema masivo de transporte de la ciudad también se vieron obligadas a cerrar.

