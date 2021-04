Ernesto Macías pide oficialmente que Tomás Uribe sea candidato presidencial

Ernesto Macías

Las elecciones presidenciales de 2022 cada vez más generan curiosidad e intriga a la ciudadanía, que está a la expectativa conforme se conocen los posibles nombres de quienes participarán en esa importante contienda electoral en Colombia. Muchos de los sectores políticos del país han dado pistas de sus posibles candidatos y de las alianzas que se han creado para poder posicionar una agenda desde la perspectiva de cada colectivo.

A diferencia de otras elecciones el partido de Gobierno, el Centro Democrático no ha dejado ver con tanta claridad su estrategia para competir en las presidenciales. El nombre más sonado ha sido el de Tomás Uribe Moreno que lo han promovido algunos congresistas como Ernesto Macías, Honorio Henríquez y Gabriel Velasco y el representante a la Cámara Edward Rodríguez. Según información recopilada por la revista Semana, durante los últimos meses.

Pese a las insistencias de su candidatura el hijo del expresidente, en varias ocasiones ha negado su participación en las lecciones, incluso en el mes de enero el Tomás Uribe le dijo a Revista Semana sobre el tema: “No me suena, no me interesa. No se ha hablado del tema”.

Pero sus seguidores siguen insistiendo, incluso el senador Ernesto Macías aseguró una vez más que Uribe Moreno debería ser el candidato del uribismo y propone que sea aclamado por toda la colectividad.

Macías señaló mediante sus cuenta de twitter que el hijo del exmandatario podría ser una buena opción para que participe en la consulta interpartidista que se está planeando para el mes de marzo, en la que se escogería un candidato único en el Centro Democrático.

“@CeDemocratico debe tomar la decisión -por aclamación- de proponer a @tomasuribeEco como candidato a la Presidencia en la consulta Interpartidista. Un exitoso empresario, como Tomás Uribe, es la mejor alternativa para gobernar a Colombia en el próximo cuatrienio”, escribió el senador en la red social.

Al lado del de Tomás Uribe, figuran los nombres de las senadoras Paloma Valencia, Paola Holguín; así como el del exministro y excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. Pero el más fuerte por ahora parece ser el del hijo del expresidente que representa para el partido y sus seguidores el legado de Álvaro Uribe Vélez, pues cada vez se acerca más a la política y sus propuestas son coherentes con las del partido.

Foto: COLPRENSA-CHRISTIAN CASTILLO

La seguridad que les transmite se acentuó con el reciente encuentro que tuvo el empresario con el presidente Iván Duque para hablar sobre la reforma tributaria que ha generado múltiples criticas y resistencia pues para muchos sectores, incluyendo el partido de Gobierno no es una buena opción para la ciudadanía.

Al final de la reunión, el hijo del expresidente Uribe le comunicó a la bancada del Centro Democrático que existe disposición por parte del Gobierno para escuchar, acoger y llevar a cabo propuestas de austeridad que permitan sopesar parte de los recursos que, según el jefe de Estado, se necesitan para enfrentar los gastos de la pandemia.

Además, el empresario en la misma línea del uribismo manifestó hace unos días atrás como propuesta para sobrellevar la crisis que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) puede reemplazarse por un formulario en línea y se reduzca en un 30%.

“Cada congresista cuesta $2500 millones al año. Reducir 30% el congreso permite financiar la alimentación escolar para un millón de niños. Reducir 30% la JEP financia la alimentación de otros 500 mil niños”, anotó Uribe Moreno.





