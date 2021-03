‘Epa Colombia’ estrenó furgón para su negocio y así lo presentó

Recientemente se ha hablado mucho de ‘Epa Colombia’ por su empresa de queratinas y todas las polémicas que la rodean, como en la que se aseguró que Yina Calderón quería copiar su exitosa idea de producto para alisar el cabello, sin importar que en algún momento fueron amigas. Además, del avance que ha tenido en su negocio abriendo nuevas sedes y creando nuevos trabajos.

Esta vez y nuevamente presentando una de las nueva adquisiciones de su empresa Daneidy Barrera, en la sección de historias de su cuenta en la red social, presumió el furgón que le entregaron con documentos al día y los certificados que respaldan la legalidad de su empresa.

'Epa Colombia' recibe el furgón de su negocio

En el video se ve cuando el furgón le es entregado en un concesionario de Chevrolet y ella es la que lo conduce para sacarlo del lugar. En la grabación en medio de la celebración Barrera aprovechó para invitar a los empresarios del país a seguir su ejemplo y darle la oportunidad a personas sin experiencia.

“Las empresas en Colombia deberían darle la oportunidad a personas que no tienen experiencia. Todos mis trabajadores no tienen experiencia y yo les quise dar la oportunidad de que salieran adelante. Denle la oportunidad, empresarios, de aceptar personas con estudios, sin estudios”, precisó.

La empresaria que se volvió famosa por un video en el último mundial de futbol, también, agradeció a sus seguidores por creer en su emprendimiento y ayudar ha que sus sueños se cumpliera. Ese mismo día aseguró que le gustaría hacer donaciones a fundaciones de perros o ancianatos.

Mensaje a sus seguidores

La mujer ha mostrado su avance en múltiples ocasiones, pues se siente orgullosa de lo que ha logrado. En una de sus últimas publicaciones por instagram, señaló “De ser una guisa? Pase a ser una empresaria exitosa”.

La foto fue tomada el día del baby shower de Andrea Valdiri, del cual ‘Epa’ fue una de las invitadas más esperadas, pues en las últimas semanas Barrera compartió su felicidad al recibir la invitación para el tan esperado evento que se llevó a cabo en Medellín, el pasado 20 de marzo.

Ante la apariencia de la mujer, sus seguidores no dudaron en piropearla en la publicación. “Te ves hermosa”, “eres la mejor en todo lo que haces”, son algunos de los comentarios de los internautas.

Asimismo, aunque lo hizo público hasta este 23 de marzo, ese día aprovechó para grabar un video en el que le enviaba un mensaje de superación a sus seguidores, donde señaló que ahora sí la invitan a eventos sociales como el ‘baby shower’ de Valdiri, mientras que antes la buscan para consumir drogas o bebidas alcohólicas.

“A mí no me pueden decir: ‘es que ella tiene un patrocinador’. De mí no pueden decir: ‘ay, es que ella tiene una mafia’. No pueden decir de mí que alguien tiene un socio, cuando realmente mi único socio es Dios. Y mira dónde estoy, mira a dónde llegué. Me invitaron a un ‘baby shower’, amiga. A mí antes me invitaban a consumir drogas y a tomar, y mira dónde estoy. Dios tiene grandes propósitos para mi vida y con la tuya también. Así que nunca te vayas a rendir, querida. No te rindas, que Dios tiene grandes propósitos para tu vida”, expresó la bogotana en el video.





