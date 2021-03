“Te llevaré siempre en mi corazón”: actriz Maritza Rodríguez despide a su prima, asesinada en un atraco en Barranquilla

En la Clínica General del Norte murió Claudia Patricia Rodríguez Delgado, la mujer que fue baleada en medio de un atraco en la calle 57 con carrera 25, barrio Los Andes, sur de Barranquilla. El deceso se produjo en la mañana de este 25 de marzo, luego de batallar contra la muerte durante varias horas.

Tras el infortunado final, la actriz Sarah Mintz, conocida anteriormente como Maritza Rodríguez, prima de la víctima, expresó su tristeza en redes sociales y se despidió de la mujer, a quien le agradeció por todos los momentos vividos.

“Gracias, gracias, gracias por todo lo vivido mi prima del alma. Solo Dios sabe cómo, cuándo y donde un llega a este mundo y de la misma forma cuando uno se va, así que el mérito de haber sido tu prima en este viaje de vida fue un mérito grande. El compartir, el amor incondicional y tu risa fue el mejor aprendizaje que nos diste. Te amo y llevare siempre en mi corazón”, fue el mensaje de la actriz, que acompañó con una serie de fotos.

Asimismo finalizó el texto con la frase: “Baruj Dayan HaEmet”, un término usado en el judaísmo cuando una persona muere y que su traducción aduce a “Bendito juez verdadero”.

Ángel Zambrano López, esposo de Claudia Patricia Rodríguez Delgado, de 48 años, pidió justicia por el crimen y entregó detalles de lo ocurrido.

“Ella salió en la mañana con una familiar para el colegio Jorge Nicolás Abello para reclamar un certificado, la atracaron y asesinaron”, dijo Zambrano, quien señaló que su esposa era abogada y una mujer llena de vida.

“Se le pide a las autoridades que no haya más muerte de gente inocente. La gente de bien nos sentimos que estamos sin protección, la ciudad se la está tomando el hampa y no vemos que las autoridades estén haciendo nada. No es posible que una mujer joven, que tiene una prosperidad por delante vaya a caer en la mano de esos sin vergüenzas”, expresó.

El general Diego Hernán Rosero, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, sostuvo que el deceso de la mujer se dio por la gravedad del proyectil que impactó su cabeza.

“La mujer lamentablemente falleció cuando era atendida en un centro asistencial de la ciudad de Barranquilla”, precisó el oficial, quien señaló que la víctima hablaba por celular cuando aparecieron los delincuentes para robarla.

“Todo parece indicar que se trata de un intento de hurto. La Policía Nacional tiene en su poder un video muy importante en el que se ve que el delincuente huye del lugar e intimida a otra persona que está en un vehículo y lo obliga a trasladarlo a otro lugar de la ciudad”, detalló el general Rosero.

Asimismo, el comandante confirmó la manera en que huyó el delincuente que escapó corriendo del lugar.

“El hombre huye de este lugar y muy cerca de acá obliga a un ciudadano a que lo transporte a otro lugar de la ciudad. Ya estuvimos con esa persona que nos llevó hasta el lugar en donde lo dejó y estamos en esa línea investigativa para dar con la captura de este sujeto y poder esclarecer los hechos”, añadió.

Por su parte, la Alcaldía Distrital de Barranquilla anunció una recompensa de $10 millones a quien de información valiosa para poder dar con la captura del hombre que causó la muerte de la mujer.

