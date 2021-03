Cruzando ríos en lancha y en vuelos de carga, así es como colombianos y turistas varados en Leticia han regresado a Bogotá

El río Amazonas es el canal de comunicación de la capital del Amazonas. Convergen tres fronteras Brasil, Perú y Colombia. Foto: Juan Páez-Colprensa.

Desde el pasado 29 de enero, los vuelos desde y hacia Leticia, la capital del departamento del Amazonas, fueron restringidos por el Gobierno Nacional con el fin de evitar que la variante p1 de covid-19 detectada en Brasil, y cuyos primeros casos ya se habían identificado en Colombia para la fecha, se expandiera por todo el territorio nacional. Desde entonces decenas de viajeros atrapados han atravesado ríos o trochas para poder llegar a la capital del país, así lo conoció RCN Radio.

Víctor, un profesional que dialogó con la emisora, cuya identidad fue cambiada para protegerlo, le contó al medio que había llegado a Leticia, desde Manaos, en Brasil, con destino a Bogotá. Una vez llegó a la capital del Amazonas se encontró con la noticia de que el Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo cancelaría sus vuelos debido al decreto del Gobierno Nacional, desde entonces, narró el hombre, su odisea comenzó.

Según explicó al medio, como el cierre de la terminal aérea era indefinido y no tenía cómo regresar al centro del país, él y otras cuatro personas contrataron una avioneta que les permitiera salir por Tabatinga hasta el corregimiento Vila Betancur, ubicado en Brasil.

“En Vila Betancur contratamos a un señor del lado colombiano que viene en lancha, cruza el río Caquetá nos recoge en el lado brasileño y nos lleva al lado colombiano. Eso lo permite el Ejército brasileño porque hay un convenio de libre movilidad en ese lugar, no es un puesto fronterizo y no piden documentos, no hay migración, simplemente revisan los bolsos, miran la cédula y ya”, explicó a RCN Radio el viajero.

Una vez en Vila Betancur, Víctor le relató al medio que en un viaje de 45 minutos, una lancha los transportó hasta La Pedrera, en el Amazonas colombiano. Allí contrataron otra avioneta que llegaba desde Mitú, para luego tomar un avión de carga que los llevaría hasta San José del Guaviare. “Luego una camioneta nos llevó a Villavicencio y después otro carro hasta Bogotá, fueron dos días”, detalló el colombiano.

“De la gente que estábamos en el hotel ya salieron dos grupos, aparte de la gente que estaba en Bogotá y que también retorno a Leticia aprovechando las avionetas que llegan a esos puntos como Mitú”, agregó Víctor a RCN Radio, refiriéndose a que son varios viajeros los que también han usado esas rutas para poder regresar a Bogotá o desplazarse hasta la capital del departamento del Amazonas.

En total, el recorrido según contó Víctor a la emisora, les salió a cada uno por 2 millones de pesos, cifra que lograron porque no tuvieron un intermediario. De haberlo hecho con alguna agencia, de acuerdo con el colombiano, el monto hubiera estado entre los $2.800.000 pesos y los $3.800.000 pesos.

Sin embargo, está no es la única ruta que se conoce que han usado los viajeros para eludir las medidas establecidas por el Gobierno Nacional y desplazarse desde Leticia a Bogotá o a otras zonas del país.

El periodista Omer Sánchez, de la emisora Ondas del Amazonas, afiliada a RCN Radio, explicó al medio que otra opción que han tomado las personas atrapadas en Leticia es pasar por Tabatinga, hasta Ipiranga en avioneta, para luego cruzar en una embarcación Tarapacá en el Amazonas, para viajar en avión hasta Villavicencio, y desde allí retornar a Bogotá.

“Otra ruta es viajar por lancha o rápidos desde Leticia pasando el río Amazonas al río Loretoyacu rumbo a Iquitos la capital del Estado de Loreto peruano en aproximadamente 19 horas, y de allí pasan por vía aérea a Lima y luego a Ecuador hasta llegar a Tulcán frontera con Nariño”, detalló el periodista a la emisora.

Frente a las decenas de personas que han quedado varadas tanto en Bogotá como en Leticia, el presidente Iván Duque, anunció el pasado martes 9 de marzo, durante su intervención en el Programa de Acción y Prevención, que se habilitará un único vuelo para que los ciudadanos que se encuentran en ambas zonas del país puedan regresar a sus destinos. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la fecha del mismo.





