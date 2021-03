Colombianos podrían no llegar la Eliminatorias si Reino Unido mantiene medidas para contener el covid-19

La Selección Colombia podría no contar con James Rodríguez y Yerry Mina, pilares en el mediocampo y la defensa colombiana. REUTERS/Peter Byrne

El próximo 26 de marzo se disputará la quinta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022, y la Selección Colombia tendrá una prueba de oro contra Brasil, no solo porque se trata del líder invicto, sino porque algunas piezas claves del combinado tricolor que juegan en Europa estarían lejos de disputar el encuentro. Y la necesidad de sumar puntos es más que evidente.

En la tabla de las eliminatorias, Colombia se ubica séptimo con 4 puntos de 12 posibles. Y lo que es peor, viene de dos goleadas que representaron la salida del técnico portugués Carlos Quiroz, una 3-0 contra Uruguay (en el Metropolitano de Barranquilla), y la otra, 6-1 ante Ecuador (en condición de visitantes). De ahí, el afán de contar con los referentes. Pero, ¿qué es lo que pasa con ellos?

Quienes juegan en Inglaterra, como Dávinson Sánchez (Tottenham), Steven Alzate (West Bromwich Albion), Jefferson Lerma (Bournemouth), James Rodríguez y Yerry Mina (Everton), además de Alfredo Morelos, hoy delantero del Rangers de Escocia, podrían no ser prestados por sus respectivos equipos, debido a la coyuntura por el covid-19.

La cuestión es así: las autoridades sanitarias del Reino Unido confirmaron que quienes abandonen los países que lo conforman, entre ellos Inglaterra y Escocia, deberán aislarse diez días en su regreso. De tal modo que la salida de los jugadores colombianos, y sudamericanos en general, no gustaría a los clubes a los que pertenecen, pues culminadas las fechas 5 y 6 de las eliminatorias no podrían reintegrarse de manera inmediata, como suele suceder.

Ahora bien, desde septiembre de 2020, la Fifa autorizó a los clubes para no prestar a los jugadores en caso de que, tras su regreso, las autoridades sanitarias locales establezcan que deben permanecer más de cinco días aislados. De hecho, ya equipos como el Liverpool han manifestado que si de regreso al país los futbolistas tienen que permanecer en cuarentena, no los prestarán.

“No tenemos que dejar a los jugadores irse y todos los clubes acordamos que no podemos dejar que se vayan y que luego hagan una cuarentena de 10 días”, afirmo Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, este martes 2 de marzo.

En caso de que Liverpool no preste a sus jugadores, Roberto Firmino y Alisson Becker, ambos figuras en el club, no podrían estar presentes con Brasil. A ellos se unirían Allan y Richarlison, piezas clave del Everton, si el técnico Ancelotti así lo quiere. Lo mismo ocurriría con Gabriel Jesús, delantero del Manchester City, dirigido por Guardiola.

Los brasileños del Liverpool Firmino y Alisson Becker celebran tras ganar el Mundial de Clubes de fútbol, - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - Diciembre 21, 2019 REUTERS/Kai Pfaffenbach

Es cierto, Colombia no sería el único afectado, pero la ausencia de James Rodríguez en el encuentro contra Brasil sería difícil de suplir; Juan Fernando Quintero recién debutó en China, y para que juegue en la misma posición de ‘10′ solo está Edwin Cardona.

Entretanto, Dávinson Sánchez y Yerry Mina son los dos defensas centrales titulares, aunque el lugar de uno de ellos lo podría ocupar Jeisson Murillo, del Celta de Vigo en España.

“Entiendo las diferentes necesidades de las federaciones, pero estamos en un momento en el que no se puede contentar a todo el mundo y a los jugadores los pagamos los clubes. Esto quiere decir que, nosotros tenemos que ser la prioridad”, agregó el técnico del Liverpool al respecto.

De acuerdo con el periodista Christian Martin, corresponsal de ESPN Latinoamérica en Inglaterra, ante la negativa de los clubes de ese país de prestar a los jugadores, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) llegaría a tomar la posición de no jugar las eiminatorias.

“Conmebol no contempla eso (de jugar sin los de Inglaterra), Conmebol no quiere crear un precedente de que ‘aflojan’ y juegan igual. Si no hay jugadores, no se juega la eliminatoria, es la información que yo manejo”, manifestó Martin, en ESPN Nexo.

Siga leyendo: