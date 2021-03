Tomás Uribe no estaría entre los precandidatos del Centro Democrático para 2022

Cada vez más las elecciones presidenciales de 2022 llaman la atención de la ciudadanía que está a la expectativa conforme se conocen los posibles nombres de quienes participarán en esa importante contienda electoral en Colombia. Este martes, en el programa radial Mañanas Blu, varios representantes de la derecha política hablaron del tema y coincidieron en que este camino electoral será de alianzas.

Así lo mencionó el exprecandidato presidencial en 2018 por el Centro Democrático y exviceministro de Justicia Rafael Nieto Loaiza. “Yo creo que estas elecciones próximas van a hacer unas elecciones de alianzas, creo que no hay ningún partido o candidato que solo pueda llegar con éxito a ganar la Presidencia de la República”, comentó en la emisora.

En el sector del uribismo, al que pertenece Nieto, hay quienes desde ya están proyectando a Tomás Uribe, hijo mayor del expresidente Álvaro Uribe, para que sea el candidato presidencial de ese sector. Sin embargo, esta posibilidad no toma fuerza porque al parecer ni Uribe hijo ni Uribe padre están interesados.

A la pregunta sobre quiénes podrían ser los precandidatos del Centro Democrático, Nieto respondió: “Hay otros precandidatos que están sobre la mesa: Paloma Valencia, Paola Holguín y yo (Rafael Nieto)”, dijo el exviceministro. Agregó que, si Óscar Iván Zuluaga resuelve algunos ”pendientes” también podría entrar en la primera lista de precandidatos que internamente deberán disputarse la candidatura oficial del partido político.

Nieto no mencionó a Tomás Uribe, por lo que en Mañanas Blu insistieron sobre una candidatura de él para las próximas elecciones, a lo que el exviceministro respondió:

Tomás lo ha dicho en distintas ocasiones, aunque aparentemente no le creen, y lo ha dicho también el presidente Uribe, que Tomás no iría precandidato a la Presidencia y por tanto no está en mi lista. Le creo a Tomás y le creo al expresidente Uribe cuando dicen que Tomás no va dentro de los posibles precandidatos.