Revelan videos y correos de las disidencias de las Farc y el ELN que involucrarían al régimen de Venezuela

Foto de Archivo. Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) descansan frente a una casa en una zona selvática del departamento del Chocó, Colombia, 31 de agosto, 2017. REUTERS/Federico Rios

Este domingo 21 de febrero, Noticias Caracol dio a conocer en exclusiva un video y varios correos electrónicos de jefes del ELN y las disidencias de las FARC en Venezuela. Esta información, pone en evidencia las alianzas con políticos, militares, negocios para la compra de misiles, narcotráfico y hasta una guerra entre esos grupos armados en el vecino país.

En un video grabado en Elorza, estado Apure, en mayo del año pasado, aparece alias ‘Julián Chollo’, el segundo comandante del frente Acacio Medina, dirigiéndose a un grupo de personas, entre las cuales se pueden escuchar voces de menores de edad.

“Un hermanado y revolucionario saludo de parte de quienes estamos aquí. El saludo de las instancias superiores de la dirección del frente Acacio Medina, quienes hacemos presencia en este sector de esta querida tierra venezolana, esta hermana tierra venezolana”, comienza el discurso ‘Julián Chollo’, quien estuvo por más de 20 años en la extinta guerrilla de las Farc y que actualmente dirige una de las estructuras más poderosas de las disidencias lideradas por Gentil Duarte.

Este grupo armado, tiene su zona de influencia en Vichada y Guainía, en Colombia, mientras que en Venezuela, hacen presencia en los estados de Amazonas y en los límites de Apure.

En el video revelado por Noticias Caracol, ‘Chollo’ reitera su apoyo al régimen de Nicolás Maduro para que “continúe en el mando dirigiendo este barco”.

“Hemos llamado la crema del equipo de trabajo del PPT (Partido Patria para Todos), para que este partido se convierta en una fuerza de poder para la solución de esta problemática, que se convierta en una fuerza de Gobierno en apoyo al camarada Nicolás para sacar todas estas dificultades que se nos han venido presentando”, dijo en su discurso.

Respecto a los correos filtrados, se habla de negocios de narcotráfico, compra de armas y relaciones con altos mandos militares y dirigentes políticos venezolanos, a quienes en los documentos se refieren como “la alambrada”.

“Con los amigos de alambrada hacer la campaña sobre este general y la cantidad de coca que nos está pidiendo. Y ganar o estrechar la relación con los mandos subalternos, nosotros estar móviles en las comunidades, que nos acepten y yo creo que lo mejor es comentarles a todos los indios el plan del general (...)”, se lee en una de los correos dirigido a alias ‘Lenin’, jefe militar del frente de guerra oriental del ELN y firmada por alias ‘Pablito’, miembro del comando central del ELN.

De acuerdo con la unidad investigativa de Noticias Caracol, en este mensaje se hacía referencia, supuestamente, al general Iván Rafael Hernández Dala, quien se desempeñaba como director general de Contrainteligencia Militar de Venezuela, cargo desde el cual habría hecho acciones conjuntas con los guerrilleros, de acuerdo con lo que se registran los correos.

“Llegaron dos generales de tres soles a ponerse al frente del operativo del helicóptero, uno es de artillería y el otro es Rafael Hernández Dala (...) El mayor que va a estar al frente de las operaciones ya tiene contacto directo con nosotros, al parecer lo que nos trata de insinuar es que van a atacar a las FARC porque tienen bastantes indicios de que están bastante involucrados frente a la desaparición del helicóptero”, señala un correo dirigido a alias ‘Lenin’ y escrito por Luis Felipe Ortega Bernal, el tercer comandante del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN.

En las cartas reveladas por el canal de televisión, se pone en evidencia la guerra entre varios grupos armados por el tráfico de drogas en la zona. Cada bando tendría el apoyo de diferentes unidades militares del país vecino.

“Ya localizó una pista donde cargan coca, hay gente dando información. No sé si podamos atacar eso porque todo eso lo hacen con el beneplácito de los militares y después tengamos problemas con esa gente (...) esa coca es del cartel de Sinaloa, pero coordinan con las FARC y con los militares. Espero respuesta por si esto se da para no irla a cagar”, dice el correo de Bernal, conocido también como alias “Garganta”, a Lenin.

En respuesta, alias ‘Lenin’ le dice que “la inteligencia es muy buena y con eso podemos ganar unos puntos para que nos ayuden a resolver unas cosas que necesitamos como lo de misiles, no podemos trabajar gratis, por eso dejemos y eso lo manejamos en directo, y toca que un mando se ponga al frente de esa operación, con el que el alto mando de las alambradas defina”.

Este fragmento, indicaría que, a cambio de ese apoyo militar para atacar a las disidencias de las FARC, el ELN buscaría que sus aliados en las fuerzas armadas venezolanas los recompensaran con adquisición de misiles, entre otras necesidades.

Cabe resaltar que el pasado miércoles, 17 de febrero, Nicolás Maduro, volvió a atacar al presidente Iván Duque por el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos que anunció el Gobierno de Colombia, y rechazó que el jefe de Estado insista en señalar que disidencias de las Farc y el ELN tienen campamentos en territorio venezolano. “Tienen 22 años acusando a la revolución bolivariana de lo mismo”, dijo.

“Yo le he dicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que conteste contundentemente las declaraciones temerarias de Iván Duque sobre Venezuela, que las conteste de palabra y que limpien los cañones de nuestros fusiles para contestarla en el plano que tengamos que contestarla si Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela, si se atreve a tocar un milímetro del territorio venezolano”, amenazó Maduro.

Además, el jefe del régimen acusó a Colombia de tener abandonada la frontera con Venezuela. “Tú te vas del lado colombiano y no hay autoridades, no hay militares no hay policías, no hay nada, abandono. Le han entregado la frontera desde hace mucho tiempo a las mafias paramilitares, contrabandistas, narcotraficantes y también están los restos de la guerrilla colombiana”.

