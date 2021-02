“No seamos bobos”: reflexivo mensaje de Luisa Fernanda W a sus colegas

Foto: redes sociales

Luisa Fernanda W ha sido centro de críticas recientemente por sus declaraciones sobre su tatuaje que dice ‘Lega’, las salidas junto a Pipe Bueno y su hijo, así como las veces que ha cantado junto a su pareja y muchos de los internautas han asegurado que no les gusta su voz al interpretar canciones. Sin embargo, este jueves 18 de febrero la influenciadora lanzó una nueva canción llamada ‘Channel’ y envió un mensaje a todos sus colegas.

La paisa resaltó que, la mayoría de veces que ella y sus colegas salen en páginas de chismes por polémicas, estas nacen de los comentarios que les dejan las personas en sus redes sociales y por los que ellos se dejan afectar, razón por la que apareció en sus historias de Instagram enviando un mensaje que, esta vez, no iba dirigido a sus seguidores, sino a otros influenciadores.

Luisa Fernanda básicamente le recordó a sus colegas que no tienen que responder a todas las preguntas que les hacen sus seguidores si no quieren, de la misma forma que deberían ignorar o bloquear a quienes les hacen malos comentarios sin ningún remordimiento. “Estaba viendo una página de chismes y es increíble la manera en la que las figuras públicas nos dejamos afectar y provocar de las personas que nos escriben cosas feas ”, empezó la influenciadora.

“Miren yo las y los invito a que no les respondan. Ustedes no se alcanzan a imaginar las cosas que a mi me escriben y yo no las respondo, mejor dicho, yo no volví a responder nada que me afecte o me haga sentir mal”, manifestó la influenciadora asegurando que las personas que escriben esos malos comentarios lo que buscan es precisamente que el famoso reaccione y se enoje para generar escándalos.

La madre de Máximo les recordó a sus colegas que, a pesar de ser figuras públicas y compartir detalles de su vida en internet, “merecemos respeto, como cualquier persona”. Agregó que no está bien darle pie a esas personas “que están llenas de odio en su corazón y les fastidia todo el mundo”.

Por otro lado, la influenciadora confesó que ella y sus colegas a veces cometen el error de prestarle más atención a los comentarios negativos que a los mensajes de las personas que realmente los quieren y los apoyan. “Respondan los mensajes de las personas bonitas que los apoyan, a veces como creadores de contenido o figuras públicas no enfocamos demasiado en todo lo malo que nos escriben” , reveló.

“No seamos tan bobos, de verdad, ya no más”, concluyó la influenciadora que recientemente recibió críticas por llevar a su hijo de cuatro meses a una rumba junto a su pareja Pipe Bueno.

LUISA FERNANDA W VOLVIÓ A CANTAR

A las 11:00 p. m. del jueves 18 de febrero, la influenciadora paisa lanzó un nuevo video musical en su canal de YouTube. La canción llamada ‘Channel’ ya acumula más de 200 mil reproducciones y se ha hecho tendencia en redes sociales en medio de las críticas y las felicitaciones.

La canción habla sobre una relación amorosa y tiene una frase muy conocida de la canción ‘Mis Ojos Lloran Por Ti’ de Big Boy: “Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí”. Sin embargo, entre los comentarios dentro del video destacan algunas críticas de quienes siguen asegurando que Luisa Fernanda no debería seguir con sus intentos de ser cantante.

“¿Qué hicimos para merecer otra canción de Luisa Fernanda W?”; “hoy es un día más triste que ayer, hoy nos despertamos con una nueva canción de Luisa Fernanda W, la cual espero, sea la última”, y “¿Por qué Luisa Fernanda W sigue creyendo que es cantante?”, comentaron algunos.

