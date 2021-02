Fecode, la ADE y padres de familia insisten en no volver a clases presenciales en Bogotá

Regreso a las clases en alternancia en colegios privados de Bogotá. Foto: Colprensa - Álvaro Tavera.

El pasado 3 de febrero la alcaldesa Claudia López anunció que el retorno gradual a los colegios públicos en Bogotá comenzará a partir del próximo 15 de febrero de 2021. La Alcaldía informó que en la capital hay actualmente 123 de 130 colegios públicos con protocolos aprobados, para que puedan volver a las clases presenciales, aunque únicamente ocho volverán a la presencialidad este lunes 15 de febrero.

De acuerdo con la información del noticiero CM& los colegios distritales que estarán habilitados son: San Lucía, Montebello, Débora Arango Pérez, Gimnasio Sabio Caldas, Rogelio Salmona, Enrique Olaya Herrera, Bellavista y José Feliz Restrepo.

Ante la decisión, este viernes maestros afiliados a la Asociación Distrital de Educadores, sindicato de profesores de colegios públicos de Bogotá que forma parte de Fecode, protestaron en frente de la Secretaría de Educación pidiendo que se retrase la medida.

Por su parte, William Velandia, presidente de Fecode, en diálogo con El Tiempo, explicó que el rechazo a la medida se debe por la ausencia de las condiciones necesarias para volver a las aulas.

”Queremos ese retorno presencial a las aulas, ojalá en el menor tiempo posible, pero debe ser un retorno seguro. Le hemos dicho ‘No’ a este regreso a clases presenciales con alternancia porque es poner en un riesgo innecesario a las comunidades educativas, es desconocer los conceptos de la comunidad científica. No hay una garantía plena de la apropiación oportuna de los recursos, y no atiende las cifras en materia de contagio y fallecidos”, explicó Velandia al medio.

Asimismo, este domingo 14 de febrero el presidente de la ADE, William Agudelo, se refirió nuevamente a los hechos y ratificó su posición ante la decisión de la alcaldesa durante una entrevista con CM&.

“Le decimos a la alcaldesa, que ella misma ha anunciado que viene la tercera ola y la cepa brasilera, que no sea irresponsable con los estudiantes, maestros y padres de familia”, manifestó Agudelo.

Respecto a las medidas implementadas, la alcaldesa López aseguró que se tomaran las necesarias, sin embargo, la existencia del virus es una realidad y hay que adaptarse.

“Medidas de bioseguridad sí hay, tenemos ventilación, demarcación, distanciamiento, tapabocas y lavamanos. Lo que no podemos pretender es que no haya coronavirus como condición para volver al colegio, para eso faltan, posiblemente, años. Y no podemos sacrificar a los niños”, dijo la mandataria a El Tiempo.

Por otro lado, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, habló con BLU Radio sobre la propuesta que hizo el de aplicar de manera prioritaria la vacuna contra el COVID-19 a los maestros de Colombia.

El jefe de la Cartera de Salud indicó que las prioridades de vacunación ya están definidas, según el decreto emitido por el Gobierno Nacional.

“Cualquier idea importante, es aceptable, es buena, pero los colombianos tenemos que aceptar la prioridad y los políticos deben dar ejemplo, entender que la prioridad existe y que fue planteada por decreto”, dijo el ministro de Salud a Blu Radio.

