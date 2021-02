“Si no me meto en esta campaña, no lo haré después”: Marta Lucía Ramírez habló de su eventual candidatura para 2022

En la imagen la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez. EFE/MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA/Archivo

Algunas voces han dado por sentado los últimos días que Marta Lucía Ramírez, hoy vicepresidenta de la República, aspirará a las presidencia en el 2022, razón por la cual, a más tardar en marzo, tendría que renunciar a su cargo actual. Pero, ¿qué tan ciertos son sus propósitos de convertirse en la máxima mandataria de Colombia?

En una entrevista con Yamid Amat para el periódico El Tiempo, Ramírez dejó entrever que en efecto será una de las candidatas en las elecciones presidenciales del año próximo. No obstante, mantuvo la discreción por respeto a su cargo actual.

“Eso no lo he decidido. Todavía tengo tiempo suficiente, hasta el mes de marzo” , fue una de las respuestas de la vicepresidenta al ser abordada por el periodista. Según ella, en este momento, previo al comienzo de la vacunación conta el covid-19 en Colombia, “lo que me corresponde es acompañar al presidente en este desafío enorme de lo que estamos viviendo”.

Pero hubo una respuesta puntual que da a pensar que, si bien tiene hasta marzo para dejar su cargo público y apostar por la candidatura de cara el 2022, esta es una una oportunidad irrepetible:

Tengo aún mucha energía y amor para dar a Colombia, pero si yo no me meto en esta campaña, no lo haré después

De acuerdo con Ramírez, su posible candidatura tendría como objetivo “estimular a muchas mujeres jóvenes para que busquen llegar ahora o en la próxima”. Para ella, figuras de la política nacional como Noemí Sanín debieron ocupar ya el cargo de la presidencia de Colombia.

Entre otras, la vicepresidenta se refirió a las declaraciones del director del Partido Conservador, Ómar Yepes, dadas un par de días atrás y que desencadenaron un avispero político en el país. Según él, en caso de que Ramírez deje su cargo, como “ella es conservadora y está allí a nombre del Partido Conservador, entonces debería ser un conservador” quien la reemplace.

Lo que a El Tiempo le dijo Marta Lucía Ramírez fue: “Lamentablemente, tuve que retirarme del Partido Conservador en la elección pasada y hacer campaña por firmas con un movimiento ciudadano, porque los congresistas estaban en su mayoría con otro candidato no conservador”, respuesta de la cual se analiza que su cargo no sería propiamente para un conservador, sino para uno de los líderes del Centro Democrático, como lo han planteado los uribistas.

La expectativa de la candidatura de Ramírez fue generada, en parte, por la respuesta del presidente Iván Duque a Juan Roberto Vargas, de Noticias Caracol, con motivo de la hoja de ruta para el final de su Gobierno:

Yo creo que Colombia está preparada para tener una mujer presidenta. La doctora Marta Lucía Ramírez es una mujer que tiene las condiciones para aspirar sin lugar a dudas, tiene las condiciones, el talante, el talento y la integridad para hacerlo. La decisión es de ella

A Yamid Amad la vicepresidenta manifestó que su demora en decidir si aspirará a la presidencia no tiene relación con el escándalo de su hermano Bernardo, detenido en los 90′s por tráfico en los Estados Unidos, del cual prefirió hablar poco. Eso sí, dejó claro que se siente orgullosa de su familia “y volvería a escoger a todos y cada uno de los miembros de ella”.

