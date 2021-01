Uribistas republican notas universitarias de Gustavo Petro donde se ‘raja’ en Economía y descalifican su propuesta para solventar la crisis

En la última semana se habló mucho en Colombia sobre una propuesta del senador Gustavo Petro en la que, asegura, el país podría superar la crisis económica que está viviendo por culpa de la pandemia por covid-19.

Petro argumentó que una solución sería solicitar que el Banco de la República, Emisor colombiano, emita créditos al Estado para poder financiar los subsidios a los hogares colombianos vulnerables y a las pymes, tal vez los más afectados por la crisis económica.

La propuesta, que fue altamente valorada por sus seguidores, ha causado polémica en redes sociales por una interpretación relacionada con ‘imprimir billetes’, como algunos de sus detractores han resumido la propuesta. Justo esa interpretación hizo que se pronunciaran voces de apoyo cuyo argumento se basa en que el Banco de la República ha estado dispuesto a hacer este tipo de emisiones en favor de, por ejemplo, los bancos.

Algunos han hecho circular esta imagen, de un artículo de El Tiempo:

Captura de pantalla EL TIEMPO

Los detractores

Para quienes objetan la idea, acusan a Petro de no pensar en las consecuencias negativas que esto traería para la inflación del país, y otros incluso lo comparan con el expresidente venezolano Hugo Chávez, quien usó una salida similar cuando Venezuela se encontraba en el peor momento económico, hacia 2015, año en el que el país vecino tuvo la peor inflación en la historia de su economía.

Pero no bastó solo con las críticas, también varios uribistas ‘revivieron’ las notas universitarias del senador Gustavo Petro, para probar que perdió todas materias que tenían que ver con economía y, de paso, explicar por qué su idea de que el Banco de la República emita más crédito no tiene sustento académico.

Dentro de la publicación, que el mismo Petro había compartido en una columna en El Espectador, hace algunos años, se ve que, en la facultad de Economía de la Universidad El Externado, Petro perdió con 2.8 Política Monetaria y con 2.2 Economía Agraria , número suficientes para que sus detractores se burlaran de él y descalificaran su propuesta.

Petro se defiende:

En 2016, Petro publicó una columna de opinión en el diario El Espectador, en donde aseguraba que el periodista Melquisedec Torres estaba desprestigiando su carrera universitaria y su hoja de vida. Ahí publicó él mismo sus notas y aseguró: “Nunca jamás pensé en el estudio como un medio para ganarme la vida; siempre fue para mi la búsqueda del sustento científico y del debate del pensamiento humano más avanzado para apoyar mi accionar político”.

Y dejó claro que, “No he buscado el apoyo de mis conciudadano(a)s por mis títulos y estudios académicos, no he buscado que me llamen experto o doctor, he buscado que me digan dirigente, revolucionario, transformador de la sociedad, hombre de revoluciones”.

Hasta el momento, la propuesta de Petro ha traído más polémica que apoyo.

Congresistas responden a la idea del senador:

En entrevista con Semana, el senador pone de ejemplo a la Unión Europea y a Estados Unidos, y añade que Leonardo Villar, nuevo gerente del Emisor, no está de acuerdo con dicha propuesta. “Colombia tiene que emitir créditos del Banco de la República al Estado colombiano. Esta emisión no puede ir a parar, en primer lugar, a la banca privada. (...) Sino, tiene que ir, vía el Estado, al subsidio real de las familias y, sobre todo, de la economía informal para poder sostener las cuarentenas”, explicó en lo que él define “transferencias de un salario mínimo a cada familia” perteneciente a la economía informal.

Durante las declaraciones, a demás, propuso que el Banco de la República debería emitir $15 billones al mes por cada nuevo episodio de cuarentena y aislamiento que tenga que vivir el país. Según él, los recursos obtenidos por la emisión deberían destinarse a fortalecer programas de subsidio directos, como el Ingreso Solidario o el subsidio a la nómina a las pymes.

El senador colombiano Gustavo Petro. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

Petro también agregó que dicho recurso, que está amparado por la ley colombiana, depende de la voluntad del gobierno de Iván Duque para solicitar dicha ayuda. “De hecho, ya se han emitido unos 24 billones de pesos, no en la forma de crédito al Gobierno, sino en la forma de crédito a los bancos”, denunció el senador, haciendo referencia a las ayudas que sí emite la banca central con destino a los privados.

A pesar del argumento del senador, el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda dijeron que realizar acciones como las que propone Petro podría traer graves consecuencias económicas al país, varias de ellas: devaluación de la moneda e incremento desmedido de la inflación.

Por su parte, el representante a la cámara, David Racero, en una entrevista con La W, aseguró que “Esto es lo que en Economía se llama apelar a políticas contracíclicas. Hay preocupaciones legítimas cuando hay condiciones normales, pero en este momento se necesita inyectar dinero a la economía. Esta es una medida para contener la crisis en el segundo pico del covid-19″.

Además, el funcionario desmintió que la inflación podría aumentar, pues aseguró que eso solo pasaría si Colombia estuviera en un momento más difícil.

“Empresarios necesitan reactivar sus ventas y eso no ha sido posible por el confinamiento. Necesitamos que la gente compre y consuma para volver a estimular la economía. Aún no sabemos de cuánto fue la caída de la economía el año pasado. No basta con el subsidio limosnero que entrega el Gobierno Nacional en este momento. Es momento de reorientar el rumbo”, confirmó el representante.

Por otro lado, está la opinión del congresista Óscar David Pérez quien rechazó la propuesta, calificándola como “apagar el fuego con gasolina. Aunque el subsidio (del Gobierno) sea bajo, no se puede calificar como limosnero”...

Mientras tanto, Petro agregó que, para la economía formal, se debe considerar un subsidio a la nómina al 100% de las pequeñas y medianas empresas, también llamadas pymes.El senador asegura que, con estos dos pilares, se podría mitigar el año 2021 que, según varias autoridades locales, es un año en el que vendrán al menos dos olas de contagios más.

Vea también:

Video: edilesa denuncia que recibió bono solidario de la Alcaldía de Bogotá sin necesitarlo

Familia de la joven excandidata al Concejo de Bogotá cree que su extraña muerte no fue un suicidio