Carolina Cruz revela cuántas cirugías se ha realizado

La presentadora Carolina Cruz logró llamar la atención, nuevamente, entre sus millones de seguidores en Instagram al unirse a la popular dinámica de preguntas y respuestas, que ya se ha vuelto repetitiva entre los famosos durante la pandemia.

Al unirse a la tendencia, uno de los interrogantes que respondió la famosa tuvo que ver con cuántas cirugías estéticas se ha realizado. “¿Cuántas cirugías tienes? ¿Más de 5?”, escribió un usuario, a lo que Cruz respondió sin ningún tapujo.

“En las ‘puchecas’ ya tengo cinco. Cuando me puse, cuando me quité, cuando se me encapsuló una, cuando me hice la reducción y ya me dejé las prótesis que tengo hoy en día”, dijo Cruz, dejando sorprendido a más de uno con el número, aunque no aclaró si se ha realizado otras intervenciones en alguna otra parte del cuerpo.

En la dinámica, uno de sus fanáticos le preguntó si era verdad que a ella no le gustaba que su hijo se juntara con gente de color. De inmediato, Cruz dejó claro que es mentira.

“Dios mío, ¿Qué es esta pregunta? Es falso de toda falsedad. Mi hijo se puede juntar con la persona que él quiera, que lo haga feliz y que lo llene de momentos maravillosos. Es muy falso”, dijo bastante sorprendida.

Asimismo, sin filtros y con una gran sonrisa, la empresaria dejó claro que, sí tiene la boca torcida, pero es de nacimiento y no por una cirugía estética.

“Esta pregunta me divirtió porque es verdadero y falso. Verdadero, tengo la boca torcida. Falso, no es por una cirugía es un defecto de fábrica. Así nací”, aclaró.

La dulce espera de Carolina Cruz

Por otro lado, la exreina de belleza publicó un video que derritió de ternura a sus seguidores, donde mostró su enorme barriguita, segundo fruto de su relación de años con el actor Lincoln Palomeque.

Por medio de sus historias, la modelo compartió un conmovida una grabación en la que se puede observar cómo se ve mueve su pequeño en sus siete meses de embarazo aproximadamente.

Pero eso no es todo, la modelo y empresaria también hizo una publicación de la última ecografía que se realizó, donde se ve muy sano y grande a Salvador.

Carolina cruz pública ecografía de su bebé en camino

“Semana 31 entrando a la 32, casi 18 kilos de más aunque no se me noten mucho jajajaja yo si me siento como una lombriz, feliz y agradecida. Hoy Salvador también se mostró en todo su esplendor, está muy largo y grande, cachetón, gordo, sano, perfecto de peso y de Salud. Mi cuello del útero se abrió un poquito y a estas alturas debo cuidarme más, nada de que preocuparse, estamos con DIOS y eso me tranquiliza un montón. (...)Se que muchas mujeres están viviendo los mismos cambios y me encanta compartir mi historia porque al leerlas, entiendo que somos milagro por el maravilloso DON de DAR VIDA. Aplausos para las mamás guerreras que han atravesado por todo para lograr este sueño de ser Mamá”, escribió en la publicación que cuenta con más de 800 mil reproducciones y casi 3 mil comentarios.

Le podría interesar

Juan Guillermo Cuadrado celebró un título más con Juventus y ahora es supercampeón de Italia

ELN confirma que ha seguido en contacto con el Gobierno con miras a reactivar una mesa de diálogo

Vuelve la Media Maratón de Bogotá: la organización anunció la fecha de la edición 2021 y entregó detalles del evento