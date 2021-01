Samuel, hijo de James Rodríguez dio sus primeros pasos

La hermana de James Rodríguez, Juana Valentina, mostró en su cuenta de Instagram , por medio de un video que Samuel, hijo del futbolista, dio sus primeros pasos sin ayuda, en una cancha sintética de fútbol.

En la tierna publicación se ve cómo el pequeño sigue a Choco, un cavalier king charles spaniel que “el 10″ adquirió en mayo de 2020 y que, al parecer, es muy cercano al bebé.

“Plan de domingo”, fue lo que escribió Juana Valentina en redes sociales, quien está en Liverpool desde hace unas semanas para compartir con su hermano y su sobrino, que debido a la emergencia sanitaria no pudieron estar en Colombia durante el fin de año.

Samuel, hijo de James Rodríguez da sus primeros pasos

Samuel dio varios pasos sobre el terreno, pero con poca agilidad, lo que demuestra que hace poco habría empezado a caminar, despertando ternura en todos los seguidores que están pendientes de esta familia, incluso, varios usuarios aseguraron que dentro de poco tiempo el heredero de Rodríguez aprendería a jugar fútbol.

Por otro lado, aprovechando su estadía en Inglaterra y para “recuperar el tiempo perdido”, la hermana del colombiano le jugó una divertida broma al futbolista. Se trata de una “inocentada”, viral desde 2020 y que fue hecha por muchas famosas en Colombia como la periodista Melissa Martínez y la actriz Kimberly Reyes, en la que se busca mostrar la reacción de otra persona al escuchar consejos sobre una vida “fit”, sin serlo.

Este lunes 18 de enero, la joven grabó al volante colombiano y su divertida respuesta fue publicada en su cuenta oficial de Instagram junto al mensaje: “¿será que no me creyó el hermano?”.

Juana es empresaria y creadora de contenidos, por lo que fingió estar grabando uno de sus videos sobre estilo de vida, pero en realidad lo que estaba captando eran los gestos de su hermano James, con su reporte de vida saludable.

”Bueno mis amores, vencido el día, vencida la semana, en verdad quemé demasiado (...) Fue un día súper fuerte, espero haber quemado un poquito de lo que me comí ayer, pero no mentiras, no comí tanto, estuvo súper tranquilo”, fueron las palabras de Juana, mientras James la miraba con sorpresa con cada frase que decía.

hermana de James Rodríguez le hace una pequeña broma al futbolista

