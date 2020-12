J Balvin preocupa a sus seguidores tras una publicación en redes sociales

Foto de archivo de J Balvin en la Semana de la Moda Masculina en París. Ene 16, 2020. REUTERS/Charles Platiau

El reguetonero J Balvin hizo que las redes sociales se conmocionaran tras enviar un mensaje muy extraño en las historias que publicó en su Instagram. Muchos de sus seguidores se alarmaron pues, por el historial de depresión que tiene el cantante, estas señales pueden prever una crisis o un problema mucho más grave en la vida del artista colombiano.

Balvin publicó una foto en la que se ve con la cabeza agachada y con un mensaje encima de ella, “el único regalo que les pido a quienes me quieren es que oren por mí”, además, días antes, cambió la imagen de portada de su Instagram, y dijo “la salud mental, tan importante como la física”. Por todas estas palabras, los seguidores del cantante creen que es momento de prestarle atención a su salud mental, pues es probable que esté recayendo en algún estado de depresión.

En noviembre, durante una entrevista con Becky G, J Balvin abrió su corazón y relató que ha vivido muchos momentos difíciles en este tiempo, además del covid-19, ha tenido que sobrellevar los ataques de ansiedad y los estados de ánimo volubles que ha experimentado.

”Sentía que estaba fuera de mi cuerpo. Yo fui al psiquiatra y me dijo que iba a estar bien. Le dije no, que me iba a morir” , puntualizó el artista durante la entrevista.

J Balvin y la depresión:

Durante toda su carrera musical Balvin ha dejado claro que tiene problemas de depresión y ansiedad, de hecho, ha creado campañas para que las personas que sufren enfermedades mentales dejen de avergonzarse y busquen ayuda.

En noviembre de 2020, en una entrevista para Caracol Radio, los papás del artista mencionaron la difícil situación que han vivido por la enfermedad de Balvin y los meses tan complejos que han pasado desde su última recaída.

J Balvin habla de su depresión y ansiedad

Así habló Alba Mary Balvin, la madre del colombiano, en Caracol Radio, sobre los ataques de depresión del cantante: “la depresión y la ansiedad son, podría decirlo, casi como el virus que estamos viviendo en este momento... En nuestro caso vemos que josecito es un mago para sacar luz de la oscuridad, cuando tenemos bien claro que el apoyo de un profesional es lo único que lo puede sacar”.

De esta misma forma, hablaron de la relación que tienen con su hijo y la confianza que hay en la familia, “Josecito nos comunica cuando está mal y acudimos al psiquiatra porque definitivamente para nosotros no es ninguna vergüenza”, expresaron.

Para el padre del artista, José Osorio, la comunicación es importante en la familia, “diariamente tenemos un chat familiar donde nos comunicamos constantemente y nos vemos por videochat. Tenemos la opción de utilizar las redes sociales para estar en contacto, lo único que falta es el abrazo y ahora es más difícil por la pandemia”, confesó el hombre.

Asimismo, aprovecharon el momento para hablar sobre la depresión y la importancia que se le debe dar a esta enfermedad de la que todos somos vulnerables.

“Este es el momento para invitar a los padres, al mundo entero en general a que escuchemos a los jóvenes, a todos, esta enfermedad no tiene edad no tiene sexo. A uno no le da porque es más pobre o más rico, es una condición que le da a cualquiera”, expresó Alba Mary.

