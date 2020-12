Autoridades reportan la desaparición de una niña de 12 años en Bogotá

En la noche del martes 15 de diciembre la Secretaría de Seguridad de Bogotá confirmó la desaparición de una menor de 12 años en la localidad de Usaquén.

Las autoridades hablaron con la familia de la menor e informaron que en horas de la tarde ella salió de su vivienda, en la calle 143 con carrera 9, en el barrio Cedritos de la localidad de Usaquén.

Mi hija de 12 años salió a las 6:15 de la tarde, quedó registrado aquí en la cámara del conjunto que salió con un leggins gris, con botas negras, un saco negro y un morral negro a la espalda, y desde ahí no hemos sabido nada de ella

La alerta de desaparición fue lanzada y difundida por la Secretaría de Seguridad de Bogotá. El secretario Hugo Acero compartió el video de seguridad del conjunto residencial donde la menor vive con sus padres y del cual salió cuando ellos no se encontraban en el lugar:

De acuerdo con el periódico El Tiempo, el guarda de seguridad del edificio dejó salir a la menor de la unidad residencial pues pensó que ella se iba a encontrar con sus padres, quienes quince minutos antes habían salido a comprarle un helado en un supermercado.

Jorge Hernán Chávez, padre de la niña, le informó al periódico que no saben a quién más acudir para hallar información. La niña estudia en el colegio Montessori British School de Bogotá, cursa sexto grado y sostenía chats con sus compañeros de clase en la aplicación móvil Discord , el padre se enteró de esta situación porque la niña dejó su teléfono celular en la casa.

Totalmente preocupado y angustiado, el padre de la niña desaparecida relató al noticiero City TV que no se explica cómo pudo ocurrir esta situación, pues tampoco los conocidos de ella saben algo que permita localizarla:

No sabemos nada, de hecho todo el día mi esposa estuvo con ella y nunca la notó de ningún estado de ánimo distinto. Ninguno de los amiguitos del colegio sabe nada, ningún familiar sabe nada, no sabemos para dónde cogió, no tenemos ni la menor idea. Ella es alta, más o menos de 1.65 (metros), flaquita, cabello negro crespo y usa lentes.