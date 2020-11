Video: Entre lágrimas Manuela Gómez confesó la difícil situación que enfrenta

La exparticipante del reality show Protagonistas de Nuestra Tele Manuela Gómez confesó, a través de sus historias de Instagram, que atraviesa una fuerte crisis por cuenta de las peleas que ha tenido con su madre.

La también actriz y empresaria sostuvo que además de las peleas sostenidas con su madre, tiene que lidiar con un problema de adicción . Aunque no se sabe con certeza a qué es adicta, sí contó que la abstinencia no ha sido sencilla y le ha generado síntomas bastante nocivos.

En historias de Instagram publicadas, este jueves 19 de noviembre, la paisa, que estaría residiendo sola en Miami, confesó que no va a ser fácil afrontar las situaciones al regresar a Colombia y que tiene mucho miedo por eso:

Según Gómez, no ha sido posible reconciliarse con su madre, pese a que lo ha intentado varias veces. La colombiana ahora tiene un negocio de productos para adelgazar y afirmó que se encuentra fuera de Colombia porque podría recaer en su adicción. Sin embargo, se ha sentido muy enferma en Estados Unidos:

Ya no como bien, me dan muchas ganas de vomitar, mantengo con dolor de estómago. Es haciendo un calor impresionante y yo soy con escalofrío, entonces hasta que uno no vive las cosas, no se da cuenta de la magnitud o de la gravedad de la situación.