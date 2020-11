Karol G y Sebastián Yatra, la cuota colombiana en el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s en EE.UU.

Este año el Desfile de Acción de Gracias de Macy’s no se realizará de manera presencial. La pandemia del covid-19 obligó a que el evento fuera transmitido en Estados Unidos en NBC y Telemundo.

La cita es el jueves 26 de noviembre de 9 a.m. a 12 p.m. y como un hecho sin precedentes dos artistas colombianos participarán en el show que del Desfile de Acción de Gracias en su versión 94.

Se trata de los artistas de música urbana Karol G y Sebastián Yatra . “Me presentaré en el Día de Acción de Gracias de Macy”, escribió el cantante en su cuenta de Twitter.

Telemundo informó que si bien no habrá ningún desfile en medio de un mar de multitudes, se han programado una serie de presentaciones teatrales y artistas musicales para participar en el evento de este año. Aunque la presentación de los artistas está sujeta a cambios, a continuación encontrará los elegidos para participar en el evento:

Actuaciones de Broadway / Teatro:

- Ain’t Too Proud - The Life and Times of The Temptations

- Hamilton

- Jagged Little Pill

- Mean Girls

- Radio City Rocketto

Estrellas y actuaciones musicales:

- Lauren Alaina

- Jimmie Allen and Noah Cyrus

- Ally Brooke

- Sofia Carson

- CNCO

- Jimmy Fallon and The Roots

- Karol G

- Tori Kelly

- Patti LaBelle

- Ella Mai

- Miss America 2020 Camille Schrier

- The cast and Muppets of Sesame Street

- Leslie Odom Jr.

- Keke Palmer

- Dolly Parton

- Pentatonix

- Bebe Rexha

- Jordin Sparks

- Sebastián Yatra

- Brett Young

- Santa Claus

En su larga historia, el desfile sólo se había cancelado durante la Segunda Guerra Mundial en tres oportunidades (1942 a 1944), debido a la escasez de helio para inflar los globos.

Karol G: “La música urbana nos representa a los latinos”

Dos años después de haberse alzado con el Latin Grammy a Mejor Artista Nuevo, Karol G regresa con cuatro nominaciones para dos temas urbanos, tres de ellas en las categorías principales .

La cantante colombiana es parte de un grupo de estrellas del reggaetón y el trap que han dominado las listas de popularidad, pero que hasta ahora habían sido relegados a los apartados de música urbana.

Este año compite por partida doble por el premio a la Grabación del Año — con “Tusa”, su éxito con Nicki Minaj, y “China”, con Anuel AA, Daddy Yankee, Ozuna y J Balvin — y por el de Canción del Año con la primera. (“China” también está postulada a Mejor Fusión/Interpretación Urbana).