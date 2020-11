Polémica por elección de Álvaro Hernán Prada como nuevo integrante de la Comisión de Acusaciones

Cámara de Representantes

El 5 de noviembre, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, luego de una discutida votación, la inclusión del representante Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático como integrante de la Comisión de Acusación. Esta elección no sería problemática si Prada no estuviera involucrado en un proceso de la Corte Suprema de Justicia ya que esa misma comisión es la encargada de investigar a los magistrados de las altas cortes.

La aprobación de este nombramiento contó con una mayoría de 88 votos a favor y 26 en contra y determinó que Prada podrá estar en la comisión que es la encargada, entre otras funciones, de tramitar denuncias penales contra altos dignatarios del estado como el presidente, el fiscal y magistrados de las altas cortes. Prada reemplazará a Ricardo Ferro, que renunció esta semana a su puesto.

El representante del partido Centro Democrático tiene en curso una investigación en la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos, en el mismo caso de Álvaro Uribe.

El congresista se defendió de los señalamientos en su contra diciendo que “la Corte Constitucional ha dicho mediante diferentes sentencias que la presunción de inocencia es un derecho absoluto”.

Luego de la votación, la oposición aseguró que este nombramiento no es ético ni conveniente e insistieron que Prada debería declararse impedido en algunos casos que se adelantan en la comisión.

Mauricio Toro, de la Alianza Verde, criticó esta movida política y se preguntó si hay algún interés detrás de esta elección.

¿Por qué exponerse así? ¿Cuál es el interés que hay? Prada va a tener que declararse impedido en la mitad de los procesos que se adelantan allí. O va a poder hacer la mitad del trabajo que debería poder hacer con libertad.

Agregó, además, que “esto no se ve bien para la Cámara, ni para la Comisión de Acusación . No está en duda que Prada tiene el derecho de integrar la Comisión y que el partido Centro Democrático tiene ese puesto, la pregunta es porqué Prada, cuando en la bancada hay personas que podrían hacer ese papel sin tener los impedimentos, acusaciones y las tachas que recaen sobre el representante”, agregó el representante a El Espectador.

Toro dijo que el representante uribista está ante “uno de los procesos y escándalos políticos más graves que ha tenido que cursar Colombia frente a la Corte. No es cualquier proceso”.

El representante cree que este movimiento puede ser para “presionar la Corte Suprema Justicia, manosearla, porque esto es político y es un mensaje negativo”.

David Racero, de la lista de los Decentes, cuestionó a Prada y sostuvo que esta decisión “tiene que ver con la presentación ética, moral y el ejemplo de esta Cámara al país”.

“Usted no ha sido condenado y tiene el derecho de ocupar ese espacio. Nadie ha dicho que sea ilegal. La discusión es de fondo, tiene que ver con la presentación ética, moral y el ejemplo de esta Cámara al país. Sé que muchos plantean aquí que el ejercicio de la política no tiene que ver con valores morales. Se termina mandado un mal mensaje al país, a la gente de a pie que no logra entender cómo alguien que está siendo investigado por delitos muy graves, tanto para que Uribe haya tenido que renunciar, va a ocupar un lugar en la Comisión”, finalizó el congresista.

Prada está en este momento involucrado en el proceso contra el exsenador Álvaro Uribe por, supuestamente, manipular el testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien ha relacionado al exmandatario con el Bloque Metro de las Autodefensas.

Esta investigación nació luego de que el senador Iván Duque, advirtiera presiones al testigo Monsalve, preso por paramilitarismo, para que cambiara las declaraciones en las que mencionaba a Uribe.

