Karol G y Anuel AA: las teorías de su supuesta separación

En la imagen, el cantante puertorriqueño Anuel AA (i), junto a su pareja, la cantante colombiana Karol G. EFE/Giorgio Viera/Archivo

Desde hace varias semanas circula en redes sociales el rumor sobre la ruptura entre dos grandes del reggaeton: la paisa Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G y el puertorriqueño Emmanuel Gazmey Santiago, reconocido en el mundo de la música urbana como Anuel AA.

La historia de la ruptura comenzó a finales de septiembre cuando se conoció una versión que se esparció rápidamente en redes sociales, en la que se aseguró que la cantante abandonó la casa que compartía con Anuel AA para regresar a Colombia, donde se le ha visto pasándola muy bien según sus publicaciones.

Los usuarios no dejaron de hacer preguntas, pero la artista publicó una historia de la mascota que comparte con Anuel que calmó parcialmente a los seguidores: “Te extraño papá, ya casi te veo”, sostuvo la cantante, haciendo referencia al puertorriqueño.

El pasado 23 de octubre los rumores se acrecentaron por un tweet en el que la antioqueña afirmó: “donde me quieran como yo quiero, ahí me quedo”. Para muchos internautas estas palabras fueron símbolo de despecho, de hecho muchos de los seguidores de la cantante comentaron: “¿se viene el fin de la relación?” y “¿qué pasa con el corazón?”.

Por otro lado, los fans también han comentado que los artistas no se han visto juntos en sus redes sociales y tampoco se han pronunciado con palabras de apoyo, frente a sus últimos lanzamientos. Para muchos esto también significa que la relación llegó a su fin.

Otro gesto que parecería confirmar el término de la relación es el de Karol G, quien dejó de seguir varias cuentas en Instagram. Según esto, se presume que la cantante habría desinstalado la app, ya que no volvió a compartir contenido ni a interactuar siquiera con su círculo más íntimo, lo que para muchos quiere decir que la artista no pasa por un buen momento.

Lo último que se conoció sobre el rumor de la ruptura, que toma fuerza con los días, es que la cantante dominicana Natti Natasha, señalada por algunos usuarios de causar la supuesta separación, interactuó en redes sociales con Anuel AA, a pocos días de haber lanzado juntos una canción.

En la imagen un registro de la cantante dominicana Natti Natasha, durante una presentación en el Estado Olímpico de Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría/Archivo

El sencillo se llama Diosa Remix, que también lanzó junto a Myke Towers, el pasado 28 de octubre.

“Esa misma semana, el puertorriqueño Anuel inició un cruce de mensajes con Karol G que pareciera indicar que se están despidiendo”, aseguró la revista Semana.

El reguetonero publicó en los últimos días una imagen en Instagram en la que hablaba sobre sus necesidades relacionadas con el amor:

“Algunos días necesito sexo, algunos días necesito amor. Algunos días no necesito nada de nadie. Algunos días siento que quiero salvar el mundo, otros días solo quiero verlo arder. Algunos días me siento muerto y en los otros sobrevivo… por eso me voy… adiós”, fue el texto que publicó.

Después de la publicación de Anuel AA, Karol G publicó una historia de Instagram en la que dijo:

“La gente se extraña porque años atrás no hacías algo que ahora haces o porque años atrás hacías algo que hoy dejaste de hacer. Amiga, los años y la experiencia cambian, cambian tus gustos, tu forma de pensar y ver la vida, obviamente no somos los mismos que antes”.

La pareja comenzó su romance en 2018, cuando se conocieron en el rodaje del video Culpables, sencillo que Karol G lanzó junto a su actual pareja, Anuel AA.

