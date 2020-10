Investigan a aerolineas en Colombia por embarque de pasajeros con Covid y concierto en las alturas

FOTO DE ARCHIVO. La Aeronáutica Civil abrió una indagación previa a Avianca por el presunto incumplimiento de seguridad en el vuelo AV8565 Bogotá - Medellín. REUTERS/Luisa González

Tenían el resultado positivo para Covid-19 antes de embarcarse en los aviones y, aun así, les permitieron tomar el vuelo con destino al país. Eso es lo que ha explicado Migración Colombia ante la llegada de pasajeros con coronavirus al territorio nacional.

El caso más reciente fue notificado la noche del domingo 4 de octubre, cuando se comprobó que una mujer de nacionalidad colombiana y un bebé, provenientes de Cancún, México, aterrizaron en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá.

Pese a estar notificados antes del despegue del avión como positivos para coronavirus, llegaron a Colombia en el vuelo RPB 7028 de la compañía Wingo, que emitió un comunicado oficial luego de que la Aeronáutica Civil anunciara la apertura de una indagación preliminar, debido a la presunta violación del Protocolo de Seguridad expedido por el Ministerio de Salud el 15 de septiembre pasado (mediante la resolución 1627).

“La situación presentada (...) en el vuelo 7028 que cubría la ruta Cancún – Bogotá va en contra de los protocolos de bioseguridad que hemos adoptado como compañía. En Wingo hemos diseñado estrictos lineamientos con el objetivo de proteger la salud e integridad de todos nuestros viajeros y tripulaciones; y hemos cumplido a cabalidad con todos los requisitos establecidos por las autoridades de los países a los que hoy tenemos operación”, aseguró la aerolínea, agregando que están adelantando las investigación para que no se repita lo sucedido.

Lo que tiene en alerta, no solo a las autoridades sino a los colombianos que han hecho lo posible por cumplir con las medidas sanitarias en su cotidianidad para evitar contagios, es que una situación similar a la del 4 de octubre se había presentado el pasado 30 de septiembre: tres pasajeros con Covid-19 llegaron al país.

Los viajeros venían de Cancún, México (Avianca); Lima, Perú (Viva Air) y Madrid, España (Iberia), y pasaron, al menos, dos filtros de salud en El Dorado sin muestras de amenazas por el coronavirus, que tampoco fueron reportadas por las aerolíneas.

Hemos tenido que inadmitir a 70 extranjeros que no han llegado con una prueba COVID PCR negativa o que no han llegado con PCR

Fue solo a través del formulario de control preventivo Check Mig, que debe ser diligenciado previo al ingreso al país y en el que los pasajeros cargaron el resultado de la prueba COVID, que Migración Colombia se percató de que los viajeros eran positivos para coronavirus.

Si bien se les permitió el ingreso, las personas tienen que permanecer 14 días en cuarentena en el país, además de realizarse una nueva prueba una vez cumplido este periodo.

¿Qué dicen las autoridades?

El Aeropuerto El Dorado, cuya operación estuvo paralizada casi medio año por la pandemia de la COVID-19, está utilizando la tecnología para evitar que los viajeros tengan contacto con superficies y para tomar la temperatura corporal. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Frente a los casos de quienes han ingresado al país sin importar ser positivos para coronavirus, el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, pidió a los viajeros no exponer la salud de los demás y respetar las regulaciones nacionales en torno al tema de los viajes en avión.

“Infortunadamente, a este momento, hemos tenido que inadmitir a 70 extranjeros que no han llegado con una prueba PCR negativa o que no han llegado con PCR. Hacemos un llamado especial para que estas personas no expongan su salud y no expongan a los demás. Recuerden que embarcarse con Covid positivo no está permitido bajo la regulación presente de Migración Colombia y el Ministerio de Salud”, explicó Espinosa.

En cuanto a las aerolíneas, Migración Colombia aseguró que ya inició una investigación administrativa, que podría acarrearles sanciones de hasta 12 millones de pesos por cada pasajero.

Concierto en pleno vuelo también indignó

Otro de los hechos que generó indignación en el país, y por el que la Aeronáutica Civil también abrió investigación, fue el ‘concierto’ en pleno vuelo por parte de la Orquesta Filarmónica de Medellín, promovido por Avianca y divulgado en sus redes sociales con el hashtag #Siguevolando.

Sucedió el 5 de octubre en el vuelo AV8565, que cubría la ruta Bogotá - Medellín. En las fotos, compartidas por la aerolínea, se ve un grupo de músicos a más 10.000 metros de altura, de pie y con instrumentos de viento, que, según expertos, pueden esparcir el virus, en especial en lugares cerrados.

Las reacciones y la indignación en redes no se hicieron esperar, tanto que el tema fue tendencia en Twitter. Según los usuarios de la red social, contrario a lo que se supone debe hacer, Avianca rompió con los protocolos de bioseguridad para proteger la salud de los pasajeros.

Hasta el momento, Avianca no se ha pronunciado frente a la polémica desatada en redes. Por su parte, la Filarmónica de Medellín pidió disculpas a los pasajeros “que hayan considerado inconveniente la activación de la orquesta durante el vuelo”.

