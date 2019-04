Ante este nuevo descubrimiento a Juan Valderrama no le quedó otra opción que aceptar que tenía una segunda relación. "Yo sostenía conversaciones, una relación con otra persona, y pues Amory en realidad nunca me puso problema por algo así; ella no me agregaba a 'Face', entonces por eso pude mantener las cosas así hasta que reventó", confesó en conversaciones con Blu Radio.