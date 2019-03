"Yo no entendí cuando me dijo eso de portarme bien y él me respondió: "tienes que dejarte comer". La primera vez que lo hicimos me dio $50 mil (16 dólares) y la segunda $30 mil (9,5 dólares), por eso no volví más por allá". Ese fue el testimonio de unas de las víctimas, presentado por la Fiscalía ante el juez, según cita El Heraldo.