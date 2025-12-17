Ciencia

Cangrejos violinistas y microplásticos: el hallazgo que revela su nuevo papel en la transformación del ecosistema

Un experimento en manglares colombianos muestra que estos animales absorben y fragmentan residuos plásticos a gran velocidad. Cómo el descubrimiento redefine el modo en que la fauna interactúa con la contaminación

Guardar
Un estudio en manglares de
Un estudio en manglares de Colombia revela que los cangrejos violinistas ingieren grandes cantidades de microplásticos presentes en sedimentos contaminados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio realizado en manglares de Colombia reveló que los cangrejos violinistas pueden ingerir y fragmentar grandes cantidades de microplásticos presentes en los sedimentos. Los investigadores analizaron la población de estos crustáceos en la región del Golfo de Urabá, donde la contaminación plástica alcanza niveles entre los más altos del planeta.

El trabajo evaluó cómo estos animales absorben y procesan partículas plásticas, qué órganos resultan más afectados y de qué forma podrían facilitar la descomposición de los residuos. Los investigadores llevaron a cabo el experimento durante 66 días en una zona urbana de manglares, con el objetivo de entender el impacto directo del plástico en estos organismos clave.

Para ello, según precisó Global Change Biology, aplicaron soluciones con microesferas de polietileno marcadas con colores fluorescentes sobre cinco parcelas de un metro cuadrado y posteriormente analizaron tanto el suelo como un total de 95 cangrejos. Los ejemplares recolectados mostraron concentraciones de microplásticos trece veces superiores a las halladas en los sedimentos.

Los cangrejos violinistas fragmentan microplásticos
Los cangrejos violinistas fragmentan microplásticos en partículas aún más pequeñas, acelerando su descomposición en el ecosistema de manglares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo, liderado por el profesor José M. Riascos de la Universidad de Antioquia y el CEMarin de Bogotá, buscó determinar cuántos plásticos absorben los cangrejos en condiciones naturales, cómo se distribuyen las partículas en sus órganos y si su sistema digestivo contribuye a la fragmentación en trozos más pequeños.

Impacto ecológico y posibles riesgos

Según la investigación, los microplásticos no se encuentran de manera uniforme en los cuerpos de los cangrejos. La mayor concentración se detectó en el intestino posterior, seguida por el hepatopáncreas y las branquias.

Los resultados sugieren que el aparato digestivo especializado de estos crustáceos, junto con bacterias específicas, acelera la desintegración de plásticos en tan solo unos días, un ritmo mucho más rápido que el de la luz solar o el oleaje. Los científicos estiman que esta capacidad convierte a los cangrejos violinistas en “ingenieros del ecosistema” con un rol inédito en la dinámica de los manglares.

La investigación detecta concentraciones de
La investigación detecta concentraciones de microplásticos trece veces mayores en los cangrejos violinistas que en el suelo de los manglares (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el artículo, difundido por University of Exeter, muchas partículas recogidas en los animales resultaron aún más fragmentadas que las presentes originalmente en el entorno. El estudio identificó que las hembras tendían a tener más fragmentos que los machos, lo que podría relacionarse con diferencias fisiológicas entre ambos sexos. También se comprobó que la degradación microbiana dentro del tracto digestivo contribuye a multiplicar la presencia de nanoplásticos.

Pese a este “servicio” ecológico inesperado, los autores advierten sobre los posibles impactos negativos. Al fragmentar plásticos grandes en otros más pequeños, los cangrejos podrían facilitar el ingreso de nanoplásticos en sus tejidos y en la cadena alimentaria, con consecuencias todavía desconocidas para otras especies.

Según Daniela Díaz, investigadora de la Universidad de Antioquia, los hallazgos muestran que los seres vivos no son solo víctimas pasivas de la contaminación, sino que adaptan sus funciones biológicas para enfrentar presiones humanas constantes. La presencia sostenida de plásticos obliga a los cangrejos a modificar sus hábitos de ingesta y sus procesos digestivos, lo que podría influir en su salud y en la del ecosistema general.

Las hembras de cangrejo violinista
Las hembras de cangrejo violinista presentan mayor cantidad de fragmentos de microplásticos que los machos, según el estudio científico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta ahora, los bivalvos, como los ostiones y vieiras, eran considerados los animales más vulnerables a la ingestión de microplásticos. Sin embargo, este estudio plantea que los cangrejos violinistas podrían tener un papel igual o más relevante en la transformación y circulación de estos residuos en ambientes áridos y estratégicos, según concluye el equipo dirigido por Riascos.

El trabajo fue desarrollado en colaboración con la Universidad de Exeter del Reino Unido y el Center of Excellence in Marine Sciences de Colombia. Este estudio desafía la visión tradicional sobre el ciclo de los plásticos y subraya la necesidad de examinar las interacciones entre la fauna y los desechos antropogénicos en los mayores puntos críticos de contaminación del mundo, de acuerdo con el reporte de la Universidad de Exeter.

Los científicos reconocieron que, si bien la actividad de los cangrejos puede acelerar la degradación física de los plásticos, las consecuencias a largo plazo para la salud de estos animales y para las especies que se alimentan de ellos aún no están claras. El trabajo expone la urgencia de nuevas investigaciones que profundicen en la relación entre microplásticos, nanoplásticos y vida marina, especialmente en zonas donde la presión humana no deja de aumentar.

Temas Relacionados

MicroplásticosCangrejos violinistasContaminaciónNewsroom BUE

Últimas Noticias

Qué son las “rocas vivas” de Sudáfrica y por qué aseguran que son claves en la captura de carbono

El reciente hallazgo sobre estos antiguos ecosistemas revela su capacidad para fijar este gas de efecto invernadero de manera estable y rápida. Por qué su presencia ofrece nuevas perspectivas para el estudio de soluciones naturales al cambio climático, advierte Popular Science

Qué son las “rocas vivas”

La combinación entre ansiedad y depresión eleva el riesgo de enfermedad cardíaca, advierten científicos

Un estudio muestra que la actividad cerebral relacionada con el estrés puede desencadenar inflamación y dañar los vasos sanguíneos

La combinación entre ansiedad y

¿La conciencia no es exclusiva de los humanos? Aves y mamíferos comparten capacidades mentales complejas, afirma un estudio

El hallazgo científico reabre el debate sobre la mente animal y la evolución de la percepción, y suma nuevos interrogantes sobre las similitudes y diferencias entre especies

¿La conciencia no es exclusiva

El Alzheimer podría ser una consecuencia de antiguas defensas del cuerpo contra las infecciones

Así lo planteó un estudio del Hospital General Brigham de Massachusetts, asociado a Harvard

El Alzheimer podría ser una

Nuevos datos señalan que el aspartamo presente en golosinas y gaseosas podría afectar la salud cardiovascular

Científicos advierten que el popular edulcorante podría alterar genes y proteínas clave. Por qué los resultados reavivan la discusión sobre los posibles efectos secundarios de consumir productos sin azúcar

Nuevos datos señalan que el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Cobré $60.000 en diciembre“: un

“Cobré $60.000 en diciembre“: un abogado jubilado presentó amparo tras perder el subsidio a la obra social

Empresarios y gremios expusieron en el Senado por la reforma laboral: qué propuso cada sector

Fuerte defensa de la UIA al proyecto de reforma laboral: los 20 puntos que destacan los industriales

Ni la Copa del Rey salva la cara a Xabi Alonso: el Real Madrid volvió a ganar mostrando todas sus costuras sobre el césped

Valentina Gómez, candidata colombiana al Congreso de EE. UU., envió temerario mensaje para que voten por ella: “Esto es su vida”

INFOBAE AMÉRICA
Trump afirma que EEUU está

Trump afirma que EEUU está "investigando" si Israel violó la tregua en Gaza al matar al líder de Hamás

Detenido el tercer asaltante judío que agredió a una árabe-israelí embarazada en Yafo (Israel)

María del Monte hace balance de su año más complicado: "Hay que echarle un poquito de valor"

Trump afirma estar "más cerca que nunca" de una solución a la guerra en Ucrania

Pablo Alborán sobre la estafa en la que utilizan su nombre: "Me parece asqueroso"

ENTRETENIMIENTO

La razón detrás del cambio

La razón detrás del cambio de voz de Selena Gomez en medio de su lucha contra el lupus

Los hermanos de Nick Reiner rompieron el silencio sobre el asesinato de sus padres: “Algo que nadie debería experimentar”

“Mi abuelo me inspira todos los días. Nos enseñó que el cuerpo es fundamental”: Oona Chaplin sobre el legado de Charles Chaplin y su trabajo como villana en Avatar

Así “Volver al Futuro III” rindió tributo a Clint Eastwood con una broma que desafió a los fanáticos

Bad Santa: la historia desconocida de la comedia que casi nadie quiso protagonizar y se convirtió en un clásico navideño