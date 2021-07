Golpe para Jeff Bezos: no le otorgarán las alas de astronauta que sí tiene Richard Branson

El empresario estadounidense multimillonario Jeff Bezos posa para fotos con sus compañeros de tripulación Oliver Damen, de 18 años, Bezos, Wally Funk, de 82, y Mark Bezos en la plataforma de aterrizaje después de volar en el vuelo inaugural de Blue Origin hasta el borde. del espacio, en la ciudad de Van Horn, Texas, EE. UU. el 20 de julio de 2021. REUTERS / Joe Skipper

A pesar de haber viajado al espacio, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, no tiene derecho a llevar las alas de astronauta, la insignia que demuestra haber completado un viaje espacial exitoso, luego de que la Autoridad Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) decidiera endurecer sus normas.

Bezos y la tripulación de Blue Origin despegaron de su base en Van Horn (Texas) a las 9.12 de la mañana (hora local) del martes, en el 52º aniversario del alunizaje.

Ascendieron durante cuatro minutos antes de que el cohete propulsor New Shepard, totalmente autónomo, se separara, para dejarlos flotando en gravedad cero durante otros cuatro minutos.

Viaje en el cohete New Shepard de Blue Origin sobre Van Horn, Texas, EE. UU., 20 de julio , 2021 en una imagen fija de video. Blue Origin / Folleto a través de REUTERS

La parte autónoma del vuelo espacial es la que impedirá que Bezos, su hermano Mark, Wally Funk y Oliver Daemen consigan sus alas aprobadas por la FAA.

Para obtenerlas, deben contribuir al vuelo y a la seguridad de los vuelos espaciales humanos mientras viajan más allá de la marca de 80 kilómetros definida como espacio por la FAA.

Puede que la aviadora Wally Funk reciba las “alas de astronauta honorario” de la FAA por “demostrar una contribución extraordinaria” a los vuelos espaciales humanos, según Daily Mail.

La aviadora Wally Funk. REUTERS/Joe Skipper

De todas maneras, si Bezos no consigue sus alas de la FAA, esto no significa que no haya ido al espacio, ya que el New Shepard de Blue Origin pasó fácilmente la marca de las 80 kilómetros.

El reciente viaje convirtió a Bezos en el hombre más rico en ir al espacio, a Wally Funk en el más viejo y a Oliver Daemen en el más joven.

Hasta ahora, sólo los pilotos de Virgin Galactic, del multimillonario Richard Branson, que pilotan el avión espacial desde la cabina, y la astronauta jefe Beth Moses, que voló sola en la cabina en un vuelo de prueba, han recibido las nuevas alas de astronauta comercial de la FAA.

FOTO DE ARCHIVO: El empresario multimillonario Richard Branson con sus alas de astronauta en una conferencia de prensa, luego de volar con una tripulación en el avión cohete de pasajeros VSS Unity de Virgin Galactic al borde del espacio en Spaceport America cerca de Truth or Consequences, Nuevo México, EE. UU., 11 de julio 2021. REUTERS / Joe Skipper

En cambio, con la nave espacial New Shepard de Blue Origin controlada totalmente desde tierra, sin la participación de la tripulación a bordo, no se cumplieron los nuevos criterios de la FAA.

Según el medio británico Daily Mail, es posible que se cree una nueva categoría de “turista espacial” o astronauta comercial para describir a quienes van al espacio exclusivamente como pasajeros, en lugar de tripulantes o pilotos.

Al obtener sus alas de astronauta por el vuelo al espacio del pasado 11 de julio, Branson puede presumir de una victoria sobre Bezos.

El propietario del Grupo Virgin, Richard Branson. EFE/Facundo Arrizabalaga/Archivo

“Enhorabuena a todo nuestro maravilloso equipo de Virgin Galactic por 17 años de duro y arduo trabajo para llegar hasta aquí”, dijo Branson durante una transmisión en directo mientras la nave espacial VSS Unity se deslizaba de vuelta al Spaceport America en Nuevo México.

“Soñaba con este momento desde que era niño, la pasamos tan bien”, afirmó emocionado una vez que volvió a la Tierra. “Ha sido mágico”, agregó.

SEGUIR LEYENDO: