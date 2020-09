Sin rastros de vida en más de 10 millones de sistemas solares, pero la búsqueda continúa

Desde hace muchas décadas, el hombre busca en el universo algún rastro de vida inteligente a través de ruidos y señales

Con los miles de millones de sistemas solares que hay en el Universo, probablemente no seamos la única especie inteligente con vida. Pero por lo menos, en un vasto sector del mismo, sí. Astrónomos australianos afirman que luego de una exhaustiva investigación de signos tecnológicos de vida extraterrestre en un estudio de más de 10 millones de sistemas estelares, no han podido hallar nada concreto que se asemeje a una civilización avanzada.

Investigadores con sede en Perth utilizaron el radiotelescopio Murchison Widefield Array (MWA) en el interior de Australia Occidental, en un proyecto denominado “buscando ET”. El MWA busca potentes emisiones de radio a bajas frecuencias, similares a las frecuencias de radio FM en la Tierra que permiten transmisiones de radio.

Estas emisiones del espacio, conocidas como ‘tecnofirmas’, posiblemente podrían indicar la presencia de alienígenas inteligentes con innovaciones tecnológicas similares a las nuestras. El equipo completó la ‘búsqueda más amplia y profunda’ de un parche de cielo que se sabe que incluye al menos 10 millones de estrellas, en la constelación austral de Vela. Pero los investigadores concluyeron que, en esta parte del universo, otras civilizaciones son “esquivas, si es que existen”.

El equipo observó el cielo en un remanente de supernova en la constelación sureña de Vela, donde se conocen alrededor de seis exoplanetas

“El MWA es un telescopio único, con un campo de visión extraordinariamente amplio que nos permite observar millones de estrellas simultáneamente”, dijo el astrónomo Chenoa Tremblay de la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) en Australia.

“Observamos el cielo alrededor de la constelación de Vela durante 17 horas, luciendo más de 100 veces más ancho y profundo que nunca. Con este conjunto de datos, no encontramos firmas tecnológicas, ni señales de vida inteligente. El equipo enfatizó que el área registrada todavía era una porción comparativamente pequeña del espacio exterior”, precisó el experto.

“Como señaló Douglas Adams en The Hitchhikers Guide to the Galaxy, ”el espacio es grande, realmente grande. Aunque este fue un estudio realmente grande, la cantidad de espacio que miramos fue el equivalente a tratar de encontrar algo en los océanos de la Tierra pero solo buscar un volumen de agua equivalente a una gran piscina en el patio trasero. Igualmente, hay un largo camino por recorrer en la búsqueda de inteligencia extraterrestre, los telescopios como el MWA continuarán empujando los límites, tenemos que seguir buscando “, aseguró el profesor Steven Tingay del Centro Internacional de Investigación de Radioastronomía (ICRAR) en Perth.

El equipo observó el cielo en un remanente de supernova en la constelación sureña de Vela, donde se conocen alrededor de seis exoplanetas. Sin embargo, es probable que una gran cantidad de exoplanetas permanezcan desconocidos en este sistema. Usando el MWA en el rango de frecuencia de 98-128 MHz durante un período de 17 horas, se observó Vela Supernova Remnant con una resolución de frecuencia de 10 kHz.

En las posiciones de los seis exoplanetas, los astrónomos no encontraron señales de banda estrecha compatibles con las transmisiones de radio de civilizaciones inteligentes. En total, combinado con dos estudios anteriores, los investigadores ahora han examinado 75 exoplanetas conocidos a bajas frecuencias sin encontrar rastros de civilizaciones. “Nuestros resultados continúan demostrando claramente que las búsquedas de inteligencia extraterrestre (SETI) tienen un largo camino por recorrer”, afirman los autores en su artículo de investigación, publicado en Publications of the Astronomical Society of Australia.

A principios de este año, MWA fue responsable de detectar la “mayor explosión desde el Big Bang” de un agujero negro supermasivo en una galaxia a 390 millones de años luz de distancia. La erupción extremadamente poderosa ocurrió hace cientos de millones de años en el cúmulo de galaxias de Ophiuchus, y fue cinco veces más poderosa que la anterior poseedor del récord de ‘explosión más grande’. Era tan poderoso que perforaba una cavidad en el plasma del cúmulo, un gas supercaliente que rodeaba el agujero negro, lo suficientemente grande como para caber en su interior 15 galaxias de la Vía Láctea.

El radiotelescopio MWA está ubicado en Australia

El MWA es un precursor del Square Kilometer Array (SKA), un observatorio de 1.500 millones de libras esterlinas con telescopios en Australia Occidental y Sudáfrica. Es uno de los cuatro telescopios precursores oficiales de SKA: instrumentos que brindan información para ayudar a guiar al SKA. Los telescopios precursores de SKA se diseñaron principalmente como bancos de pruebas de ingeniería para el futuro SKA.

“Al construir algo del tamaño de SKA, es importante probar primero en una escala más pequeña para probar y refinar tecnologías y anticipar desafíos potenciales a mayor escala”, dijo Richard Schilizzi, ex director del proyecto SKA, con el cual los científicos podrán examinar miles de millones de sistemas estelares y buscar firmas tecnológicas “en un océano astronómico de otros mundos”, según el profesor Tingay. “Debido a la mayor sensibilidad, el telescopio de baja frecuencia SKA que se construirá en Australia Occidental será capaz de detectar señales de radio similares a la Tierra de sistemas planetarios relativamente cercanos”, agregó.

Potentes radiotelescopios

El Murchison Widefield Array (MWA) es un radiotelescopio de baja frecuencia. Está ubicado en el Observatorio de Radioastronomía de Murchison, una instalación astronómica remota y silenciosa establecida y mantenida por CSIRO, la agencia científica nacional de Australia. Un consorcio de instituciones asociadas de siete países (Australia, EEUU, India, Nueva Zelanda, Canadá, Japón y China) financió el desarrollo.

El universo es tan inmenso que los astrónomos aseguran que hay vida extraterrestre afuera, a pesar de tantos fracasos de hallarla

Ha sido diseñado para buscar ‘emisiones de hidrógeno atómico neutro’ desde los primeros días del universo. También estudiará la heliosfera del Sol, la ionosfera de la Tierra y mapeará el cielo de radio extragaláctico.

El próximo Square Kilometer Array (SKA) se construirá en la misma ubicación, pero será 50 veces más sensible y podrá realizar experimentos SETI mucho más profundos. El proyecto SKA es un esfuerzo internacional para construir el radiotelescopio más grande del mundo, con más de un kilómetro cuadrado (un millón de metros cuadrados) de área de recolección. Eventualmente usará miles de platos y hasta un millón de antenas de baja frecuencia que permitirán a los astrónomos monitorear el cielo con un detalle sin precedentes y estudiar todo el cielo mucho más rápido que cualquier sistema que exista actualmente.

