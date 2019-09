A diferencia de la mayoría de las investigaciones previas, no queríamos depender de pruebas de memoria. Porque el problema con ellas, según nuestra teoría, es que, por definición, lo que las personas recuerdan es significativo para ellas a nivel personal. No se puede esperar otra cosa, ya que las personas no recuerdan acontecimientos aleatorios y les cuesta recordar o incluso prestar atención a información sin importancia. Y dado que le damos importancia a las cosas que nos definen, es obvio que las recordamos.