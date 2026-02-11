América Latina

Las hijas de Óscar Denis, el ex vicepresidente paraguayo cautivo desde 2020, pidieron que no se detenga su búsqueda

El político permanece retenido por la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo. Este martes cumplió 80 años

El ex vicepresidente paraguayo Óscar
El ex vicepresidente paraguayo Óscar Denis (EFE/Andrés Cristaldo/Archivo)

Las hijas del ex vicepresidente de Paraguay Óscar Denis reclamaron este martes que continúe la búsqueda de su padre y que no se “enfríe la investigación” sobre su secuestro.

Denis permanece retenido por la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) desde septiembre de 2020 y este martes cumplió 80 años.

Que no se normalice la ausencia”, expresa el comunicado firmado por Beatriz, Silvana y Lorena Denis.

En el texto, las hijas del ex vicepresidente, quien ocupó el cargo durante el gobierno de Federico Franco (2012-2013), señalan que se manifiestan “como ciudadanas de un país que no puede acostumbrarse al secuestro, al silencio ni al olvido”.

“Hoy elevamos nuevamente nuestro pedido a las autoridades, al Gobierno Nacional y a toda la sociedad: que no se detenga la búsqueda, que no se enfríe la investigación, que no se apague la memoria, que no se normalice la ausencia”, añade el documento.

Beatriz Denis (c), hija del
Beatriz Denis (c), hija del ex presidente paraguayo Oscar Denis, lee un comunicado acompañada por sus hermanas Silvana y Lorena hoy, en Concepción (EFE/STR/Archivo)

El mensaje finaliza con la pregunta: “¿Dónde está papá?”; y un llamado a encontrar a los tres secuestrados en Paraguay.

Óscar Denis fue secuestrado el 9 de septiembre de 2020 por varios hombres armados, cuando viajaba en su vehículo tras salir de su estancia ganadera, ubicada entre los departamentos de Concepción y Amambay, al norte del país.

El EPP también mantiene en cautiverio al policía Edelio Morínigo desde el 5 de julio de 2014.

Por su parte, el ganadero Félix Urbieta fue secuestrado en 2016 por el Ejército del Mariscal López (EML), una escisión del EPP. Según analistas, este grupo se formó en 2008 bajo postulados marxistas y siguiendo el modelo de la extinta guerrilla colombiana FARC.

