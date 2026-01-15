Policía uruguaya cree que el narco Sebastián Marset es el autor intelectual del atentado contra la jefa de fiscales

El atentado contra Mónica Ferrero provocó daños en la estructura de su vivienda (Captura Telenoche/Canal 4)

El atentado que sufrió la fiscal de Corte de Uruguay, Mónica Ferrero, a fines de septiembre de 2025 conmocionó al sistema político. Fue en la madrugada de un domingo que los delincuentes llegaron a su casa, vestidos de negro, con guantes y capuchas. Por arriba de los techos, y sin ser advertidos, llegaron hasta la vivienda de Ferrero. Dispararon tres veces y tiraron una granada que detonó el patio.

Desde el primer momento, las hipótesis de los investigadores apuntaban a una persona: la principal sospecha era que Sebastián Marset estaba detrás de este ataque.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset

La investigación ha avanzado y los policías recolectan pruebas para vincular a este narcotraficante prófugo de la Justicia –que se convirtió en uno de los más buscados de la región– con el atentado que sufrió Ferrero. Hasta el momento hay siete imputados por este episodio y se mantiene prófugo un hombre que está identificado y que los investigadores saben que ha viajado a Argentina varias veces, informó El Observador.

Además, según la información de este medio, los investigadores ya no tienen dudas de que el autor intelectual del atentado fue Marset.

Quien lideró el ataque fue un ex policía, de 55 años, que conoce a Marset y tiene trato con él. Otro de los vinculados con este episodio fue quien viajó a Bolivia y trajo la granada que fue lanzada en el patio de Ferrero y que, según el relato que hizo ella, por 15 centímetros no la mató. El hijo tiene 28 años y es Daniel Galarza.

La fiscal uruguaya Mónica Ferrero (Redes sociales)

A inicios de enero se realizó una audiencia en la que se extendió la prisión preventiva sobre ellos por 60 días más.

Ambos fueron imputados el 8 de octubre. El hijo por asociación para delinquir, atentado agravado y estrago con prisión preventiva hasta el 7 de abril. Al padre, en tanto, se lo imputó por tráfico interno de armas y municiones y receptación agravada. El arma que se disparó en el patio de la fiscal era la que utilizaba como policía.

El relato de la fiscal en primera persona

Cuando la fiscal de Corte uruguaya fue al Parlamento a hablar del Presupuesto nacional, relató lo que le tocó vivir en la madrugada del 28 de setiembre en su casa. Lo definió no solo como un ataque a su persona sino también como un “mensaje terrorífico” para todo el Estado.

Así quedó la casa de Mónica Ferrero tras un atentado narco (Captura Telenoche/Canal 4(

Ferrero pidió prestarle atención al flagelo del narcotráfico, e instó a los legisladores a que miren lo que sucede en Río de Janeiro y en Ecuador, donde se han matado una “gran cantidad de fiscales”. Y enseguida habló de lo que le pasó: “¡Y miren la situación de Uruguay, donde a mí no me mataron por 15 centímetros!”. La fiscal general contó que existe un informe que muestra que por poco una esquirla no le quitó la vida.

El atentado a la casa de la máxima autoridad de Fiscalía fue un “mensaje” para ella, pero no solo: también hacia afuera. Fue la forma que encontró el crimen organizado de mostrar de lo que es capaz. Y fue un mensaje que llegó porque desde organismos internacionales se comunicaron con Ferrero para profundizar en su situación.

El ingreso por las azoteas de los vecinos a la casa de Ferrero fue planificado. “A mí me empezaron a seguir el 11 de septiembre y lo hicieron hasta el 28 de ese mes. Todos esos días estuvieron siguiéndome, con o sin custodia. Convengamos una cosa: por más que nos resguardemos, si ellos tienen los elementos, van a llegar igual”, narró Ferrero.