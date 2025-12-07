América Latina

Elecciones en Honduras: un conteo del organismo anticorrupción ratifica la ventaja de Asfura mientras el sistema oficial sigue bloqueado

El Consejo Nacional Anticorrupción difundió un escrutinio paralelo con 92% de las actas que ubica al candidato del Partido Nacional con 39,43% y Nasralla con 37,97%, cifras similares a los datos preliminares del CNE. Los resultados oficiales permanecen sin avances desde el viernes por fallas técnicas atribuidas a la empresa del software

A una semana de la
A una semana de la elección presidencial en Honduras, el conteo de votos sigue bloqueado por fallos técnicos (REUTERS/ARCHIVO)

El conteo de los votos en las elecciones presidenciales de Honduras permanece bloqueado cuando ya ha pasado una semana desde la votación realizada el 30 de noviembre. Una serie de problemas técnicos en el sistema de escrutinio, atribuidos a la empresa encargada del software y no al personal del Consejo Nacional Electoral (CNE), impide la difusión de resultados oficiales definitivos, incrementando la incertidumbre y generando reclamos de transparencia.

De acuerdo con los datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), hasta la madrugada del domingo, Nasry ‘Tito’ Asfura —candidato del Partido Nacional y apoyado públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump— lideraba el conteo con 1.132.321 votos (40,19%), frente a los 1.112.570 (39,49%) de Salvador Nasralla, aspirante del Partido Liberal, en tanto que Rixi Moncada, de Libre, se ubicaba en tercer lugar con 543.675 papeletas (19,3%). Los resultados oficiales no muestran avances desde el viernes, cuando se alcanzó el 88% de actas procesadas, según informó el CNE.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, atribuyó en declaraciones a periodistas la caída del sistema a “problemas técnicos ajenos al pleno”, afirmando que la empresa adjudicada es responsable de los fallos y que el ente electoral mantiene la voluntad de que la divulgación del resultado sea continua y transparente. Cossette López-Osorio, consejera del CNE, expresó que “todo el proceso electoral ha sido una batalla constante” y responsabilizó al diseño legislativo que obliga a adjudicar el sistema a empresas externas.

El CNE reportó que de las 16.858 actas escrutadas, 14.451 se consideran “correctas” y 2.407 presentan “inconsistencias” por lo que requerirán un escrutinio especial, voto por voto. Aún quedan por computarizar 2.571 actas, de un total de 19.152, mientras la plataforma oficial de publicación de resultados sigue inactiva por más de un día.

El consejo extendió los plazos para presentar acciones de nulidad administrativa hasta el lunes 8 de diciembre a las 12:00 (hora local) y para solicitudes de recuentos hasta el lunes 15 de diciembre, una decisión adoptada tras las demoras atribuibles a los problemas técnicos y la falta de acceso a la página oficial de divulgación.

El proceso electoral también quedó marcado por la suspensión de la votación en el municipio de San Antonio de Flores, en El Paraíso, donde más de 5.000 electores podrán votar este domingo tras haberse detectado irregularidades en la jornada del 30 de noviembre.

Mientras tanto, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) —organismo independiente— presentó este domingo los resultados de un conteo paralelo, que alcanzó al 92% de las actas mediante la colaboración de voluntarios y observadores ciudadanos. Este conteo señala un resultado similar al oficial, con 39,43% para el Partido Nacional, 37,97% para el Partido Liberal y 18,79% para Libre. El CNA remarcó que esta información no sustituye la función constitucional del CNE.

El retraso en la publicación oficial motivó reacciones tanto en el ámbito interno como internacional. Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, exigió públicamente celeridad al CNE para completar el conteo. Por su parte, Nasralla denunció la existencia de “inconsistencias y errores graves” en más de 5.000 actas y reclamó una revisión exhaustiva que podría derivar en un recuento voto por voto, asegurando a través de redes sociales que su equipo tiene en su poder “el 100% de las actas físicas” y que estos reflejan su victoria.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encabezada por Eladio Loizaga, solicitó el sábado a las autoridades hondureñas agilizar el escrutinio para garantizar certeza en los resultados, subrayando que la escasa diferencia entre los candidatos mantiene la tensión en el país.

Salvador Nasralla habló sobre la

Un conductor borracho y drogado

Tensiones internas, cambios en política

La escalofriante confesión de un

El CNE de Honduras atribuyó
