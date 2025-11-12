América Latina

El Salvador reafirmó que ayudará a Bolivia a mejorar su sistema carcelario en crisis

El presidente Rodrigo Paz informó que la semana pasada tuvo una llamada con su homólogo salvadoreño Bukele. “Le dije: ‘ayúdame con las cárceles, que vamos a necesitar muchas acá’”, recordó

Guardar
La cárcel CECOT de Tecoluca,
La cárcel CECOT de Tecoluca, El Salvador. REUTERS/Jose Cabezas

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, solicitó apoyo al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, para enfrentar la crisis penitenciaria que atraviesa su país, marcada por el hacinamiento y la violencia entre reclusos y el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, confirmó la disposición de su Gobierno para tender “la mano amiga” al país andino.

“Estamos listos para acompañar al presidente Rodrigo Paz en esta nueva época, con una relación de amistad, colaboración y apoyo mutuo”, dijo Ulloa en una entrevista con el medio boliviano El Deber durante su visita para la investidura presidencial de Paz.

“Estamos listos para acompañar al presidente Rodrigo Paz en esta nueva época, con una relación de amistad, colaboración y apoyo mutuo”, dijo Ulloa.

El presidente Paz informó que la semana pasada tuvo una llamada con su homólogo salvadoreño Bukele, “le dije: ‘ayúdame con las cárceles, que vamos a necesitar muchas acá’”.

El mandatario boliviano valoró la franqueza y el carácter directo del presidente salvadoreño, cuya política penitenciaria ha despertado interés en varios países de la región.

El presidente Rodrigo Paz pronuncia
El presidente Rodrigo Paz pronuncia su discurso inaugural tras jurar el cargo en una ceremonia celebrada en La Paz, Bolivia, el sábado 8 de noviembre de 2025. (Luis Gandarillas, Pool Foto vía AP)

Por su parte, Ulloa señaló que ambos gobiernos buscan avanzar también en la creación de una Cámara de Comercio bilateral, aunque reconoció que la seguridad y el control penitenciario son temas prioritarios para la cooperación.

“Esta apertura de Bolivia hacia regiones como Centroamérica representa un antes y un después”, subrayó Ulloa.

El interés de Paz Pereira en recibir asesoría salvadoreña se enmarca en una crisis estructural del sistema penitenciario boliviano.

El ex director de Régimen Penitenciario, Franz Laura indicó en recientes declaraciones a EFE que “Bolivia vive un momento crítico y se deben buscar soluciones a corto plazo para evitar más muertes en las cárceles”.

Laura explicó que “el hacinamiento, la falta de infraestructura y la corrupción generan violencia constante entre privados de libertad”, y agregó que “es urgente revisar los protocolos de seguridad y realizar una rotación permanente de policías en los centros carcelarios”.

Nayib Bukele - crédito Presidencia de
Nayib Bukele - crédito Presidencia de la República de El Salvador

Según datos oficiales, en 2024 Bolivia registró más de 32.000 reclusos, pese a que la capacidad de sus cárceles es para menos de la mitad. Solo en los primeros meses de 2025, al menos siete internos murieron en hechos violentos, algunos con participación de agentes policiales. “Esta mezcla entre presos condenados y preventivos sin una correcta clasificación incrementa la violencia y el consumo de alcohol y drogas”, indicó Laura.

El Gobierno de Bukele ha sido reconocido por su política de seguridad, que incluye la construcción de megaprisiones y la aplicación de un régimen de excepción desde 2022. Si bien la medida ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos, El Salvador asegura haber reducido significativamente los homicidios y debilitado las pandillas.

La cooperación entre ambos países podría centrarse en el intercambio de experiencias sobre gestión penitenciaria y control interno, por esto Ulloa reiteró que para “que para nosotros es un punto de inflexión, un antes y un después, por lo que le deseamos los mejores éxitos (a Rodrigo Paz) y que sepa que cuenta con nuestra mano amiga para poder continuar lo que inicia a partir de este momento” .

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

El SalvadorBoliviasistema carcelarioRodrigo PazNayib Bukele

Últimas Noticias

La ONU denunció que al menos 1.247 personas fueron asesinadas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre en Haití

El informe detalla que el 30% de las víctimas se atribuye a bandas armadas, el 9% a grupos de autodefensa y el 61% a operaciones de las fuerzas de seguridad

La ONU denunció que al

Evo Morales busca ser juzgado por la justicia indígena pese a no tener sustento legal

Los abogados del ex mandatario buscan que el caso que lo investiga por trata de personas sea procesado a través de la justicia indígena. Según la ley, no corresponde por el tipo del delito ni el lugar de su comisión

Evo Morales busca ser juzgado

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó el presupuesto 2026

Se trata de unos 18.928 millones de dólares, un 12% más que el actual. El proyecto será enviado ahora al Senado

La Cámara de Diputados de

Israel y Bolivia retoman relaciones diplomáticas consolidando el giro del país sudamericano en política internacional

El director general del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí calificó el acercamiento como “una emocionante nueva era”

Israel y Bolivia retoman relaciones

La justicia chilena declaró inadmisible un recurso presentado por agentes de la dictadura presos

La acción buscaba que el penal Punta Peuco no pase a convertirse en un penal común, tal como lo anunció el gobierno

La justicia chilena declaró inadmisible
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Iker Casillas pierde la paciencia

Iker Casillas pierde la paciencia con aficionados mexicanos y les lanza advertencia

Renuncias, acusaciones y desconfianza abundan en las coaliciones de derecha que buscan consulta antipetrista para el 2026

Casi tres horas para cruzar la frontera: el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 12 de noviembre

Las viviendas con ascensor son un 70% más caras en Madrid y Barcelona: “Ya no es un lujo, es una necesidad”

Koldo García sostiene ante el Supremo que su dinero en efectivo procedía “de liquidaciones de gastos y dietas abonados por el PSOE”

INFOBAE AMÉRICA
VÍDEO: Felipe VI reivindica contar

VÍDEO: Felipe VI reivindica contar con la "voz" de China a la hora de "afrontar los grandes desafíos globales"

Bruselas presenta su estrategia para convertir la cultura en un activo de Europa

El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dejará el cargo en febrero de 2026

Mónica García anuncia que las CCAA del PP entregarán los datos de los programas de cribado de cáncer

Bruselas pide más cooperación a los 27 para anticipar y reaccionar ante bulos e intentos de manipulación de terceros

ENTRETENIMIENTO

‘Stranger Things’: la estrategia de

‘Stranger Things’: la estrategia de Netflix para evitar filtraciones de su final

Actor de “El juego del calamar” fue absuelto de acusaciones de conducta sexual inapropiada

Nintendo revela el primer tráiler de “Super Mario Galaxy: la película” con un vistazo a Rosalina y Bowser Jr.

James Van Der Beek subastará sus tesoros de ‘Dawson’s Creek’ para costear su tratamiento contra el cáncer

Taylor Momsen y el precio de la fama infantil: “Me molestaban sin parar por ser la chica del Grinch”