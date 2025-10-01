América Latina

Investigan atentado narco contra fiscal general de Uruguay: imputan a hombre que dio apoyo para atacar la casa

El hombre, que fue a la cárcel a la espera del juicio, no fue el autor material del ataque y tampoco hay otras personas detenidas. Las imágenes de cómo quedó la casa de Mónica Ferrero

Pedro Tristant

Pedro Tristant

Desde Montevideo

Guardar
El atentado contra Mónica Ferrero
El atentado contra Mónica Ferrero provocó daños en la estructura de su vivienda (Captura Telenoche/Canal 4)

El atentado contra la fiscal de Corte de Uruguay, Mónica Ferrero, ha acaparado la atención esta semana en Uruguay. Por un lado, el sistema político reaccionó unido en la condena de un episodio sin precedentes y los partidos se reunieron con el presidente Yamandú Orsi. En el plano judicial, el atentado tuvo este martes su primera novedad: un hombre que dio logística al ataque contra Ferrero –que es la jefa de las fiscales del país– fue imputado.

El ataque ocurrió en la madrugada del domingo. Los delincuentes llegaron hasta el barrio Brazo Oriental –en el norte de Montevideo, a 12 minutos del Centro– con tablones de más de tres metros, que les sirvieron para trepar por los techos de las casas linderas a la de la fiscal. No tendrían mayores dificultades para lograrlo: a los pocos minutos estarían en su patio para disparar varias veces y detonar una granada.

La explosión por la detonación de la granada rompió los vidrios de la cocina y dejó el ambiente inmerso en una nube de pólvora. Ferrero y su familia se despertaron y supieron que se trataba de un ataque.

La fiscal uruguaya Mónica Ferrero
La fiscal uruguaya Mónica Ferrero (Redes sociales)

Al mediodía del domingo, una camioneta apareció quemada en otro punto de Montevideo. Los investigadores manejan que en ese vehículo se trasladaban los autores materiales del atentado. Mientras tanto, un hombre y una mujer fueron arrestados y llevados a la Justicia este martes.

El hombre, de 45 años, fue imputado y llevado a la cárcel en prisión preventiva mientras avanza la investigación. Se lo acusa por los delitos de asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación. La mujer fue liberada por falta de pruebas que la vinculen al caso.

Como se trata de una causa reservada –que lleva adelante la fiscal Angelita Machado– la Fiscalía no dio mayores detalles sobre este episodio. “La investigación continúa. La mujer recuperó la libertad porque en principio no había elementos para iniciar una persecución penal con respecto a ella. Pero el hombre sí fue imputado. Ahora la investigación se va a profundizar en busca de más responsables”, señaló el vocero de la Fiscalía, Javier Benech, al noticiero Telemundo de Canal 12. El hombre fue enviado a la cárcel porque la jueza entendió que hay riesgo de que se perjudique la investigación.

Así quedó la casa de
Así quedó la casa de Mónica Ferrero tras un atentado narco (Captura Telenoche/Canal 4(

“Por el tipo de delitos, presumo que tuvo una participación activa. Pero eso lo vamos a ver más adelante conforme caiga la reserva que existe sobre esta investigación y se puedan dar algunos detalles más”, se limitó a decir el vocero.

El hombre colaboró en la logística del atentado, pero no fue quien arrojó los explosivos en la casa de la fiscal. Su rol fue el de acompañar la camioneta en la que viajaban los tiradores: les dio cobertura, según informó este noticiero.

Además, la Policía detuvo este martes a un hombre de 21 años que estaba requerido por un intento de asesinato y sobre el que se indaga su participación en el atentado contra Ferrero. El joven tiene nexos con Los Albín, un grupo narco de Uruguay que tiene vínculos con el narcotraficante Sebastián Marset. Según la investigación primaria de la Policía, esta organización criminal estuvo detrás del atentado a Ferrero.

La camioneta que utilizaron los
La camioneta que utilizaron los delincuentes que participaron en el atentado contra Mónica Ferrero apareció quemada (Captura Telenoche/Canal 4)

A su vez, este martes el noticiero Telenoche de Canal 4 mostró imágenes sobre cómo quedó la casa de Ferrero tras el ataque. En el material se observa el orificio que provocó la granada que cayó en el patio de la fiscal de Corte. La granada que cayó en el patio de Ferrero provocó daños estructurales en puertas, ventanas y en el interior de una de las habitaciones.

El Ministerio de Defensa de Uruguay está investigando el explosivo utilizado.

Temas Relacionados

Mónica FerreroFiscalía de CorteatentadoUruguay

Últimas Noticias

La apuesta estratégica de Suiza y Noruega por el acuerdo EFTA-Mercosur: “Lo más importante son las inversiones, no solo los aranceles”

Los embajadores de los dos países en Argentina destacaron el potencial del tratado para atraer inversiones y abrir mercados sofisticados. El impulso al estancado pacto con la UE, que podría firmarse en diciembre

La apuesta estratégica de Suiza

El asesinato de Roberto Samcam expone la “operación colegiada” entre la inteligencia cubana y Ejército nicaragüense

Javier Meléndez, experto en seguridad, explica cómo operan el G2 cubano y la contrainteligencia nicaragüense en el exilio

El asesinato de Roberto Samcam

EEUU y Panamá llevarán a cabo maniobras militares conjuntas en medio del cerco naval contra el régimen de Maduro

Los entrenamientos se desarrollarán del 9 al 29 de octubre y forman parte del mayor refuerzo militar estadounidense en la región desde 1989

EEUU y Panamá llevarán a

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una nueva fuerza militar para combatir a las pandillas en Haití

La resolución, impulsada por Estados Unidos y Panamá, transforma la misión multinacional en una Fuerza de Supresión de Pandillas con hasta 5.500 efectivos. El mandato inicial de 12 meses busca recuperar el control de Puerto Príncipe y aliviar la crisis humanitaria, aunque activistas se declararon preocupados sobre el respeto a los derechos humanos

El Consejo de Seguridad de

Opositores nicaragüenses imploraron a la Justicia de Costa Rica que frene la extradición del disidente Pedro Fernández

Quince organizaciones en el exilio advirtieron que el campesino corre riesgo de tortura o desaparición si es entregado al régimen de Ortega y Murillo

Opositores nicaragüenses imploraron a la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La flotilla sigue su rumbo

La flotilla sigue su rumbo a Gaza pese a los ataques intimidatorios de los buques israelíes: “Las próximas horas serán realmente críticas”

Bosque de Cobre: un sendero en las profundidades de Málaga para vivir un otoño de cuento

¿Es mejor casarse o hacerse pareja de hecho? Una notaria responde

El agro liquidó USD 7.107 millones en septiembre por las retenciones cero: es casi 300% más que en el mes previo

Reinfo pesquero, huelga y pota en disputa: un litoral en tensión

INFOBAE AMÉRICA
Tras la alerta de Zelensky,

Tras la alerta de Zelensky, la OIEA negó una fuga nuclear en Zaporizhzhia, pero advirtió: “No es una situación sostenible”

Redondo acusa al PP de "amedentrar" a mujeres tras aprobar en Madrid la propuesta para informar de 'síndrome postaborto'

Sandu apuesta por "empezar de cero" con los separatistas: "Buscamos la salida pacífica de las tropas rusas"

La Xunta advierte consulados "absolutamente colapsados" ante el fin del plazo para optar a la nacionalidad el día 22

Frederiksen avisa de que la crisis de los drones es la situación "más peligrosa" desde la II Guerra Mundial

ENTRETENIMIENTO

El estreno de la semana:

El estreno de la semana: una mirada inédita a los internados británicos de los años noventa con Cillian Murphy

De qué se trata la película que conquista Netflix Argentina con romance, música y fe

Madonna reveló su mayor secreto en una entrevista íntima: “Mi vida espiritual me salvó”

Axl Rose se reinventa: la novela gráfica que promete revolucionar el mundo del cómic

Los creadores de “Monster” se sinceran sobre la sentencia de los hermanos Menéndez: “Roza la crueldad”