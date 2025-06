La hija de Edmundo González Urrutia aseguró que no existe “ni una prueba” contra su esposo detenido

Mariana González y Rafael Tudares

Mariana González, hija de Edmundo González Urrutia —líder de la principal coalición opositora de Venezuela—, afirmó que no existe “ni una prueba” contra su esposo, Rafael Tudares, cuya audiencia preliminar está programada para este jueves, día en que se cumplen 156 días desde su detención.

A través de su cuenta en X, González calificó el proceso como “inconstitucional” y aseguró: “Hoy está prevista la audiencia preliminar en el inconstitucional proceso penal seguido contra mi esposo, Rafael Tudares Bracho. Ni una prueba, ni un argumento válido en su contra”.

Defendió la inocencia de su esposo, subrayando que “no ha cometido delito alguno” y denunció que Tudares permanece en “desaparición forzosa”, ya que no se le ha informado oficialmente sobre su paradero. “No buscamos privilegios, solo respeto a la verdad y a su dignidad humana. Solo una verdadera justicia que determine y ordene lo que es justo: la libertad plena de Rafael”, expresó.

Un día antes, González reiteró que su esposo no tiene “nada que ver con el conflicto político que lo mantiene privado de libertad”, haciendo alusión a la crisis política surgida tras la denuncia de fraude por parte de la oposición durante la proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto en los comicios de julio de 2024.

Edmundo González Urrutia, líder de la principal coalición opositora venezolana, en el exilio desde España, donde continúa denunciando la crisis política tras las elecciones presidenciales de 2024. (Photo: Philipp von Ditfurth/dpa)

Según ella, Tudares “quedó atrapado injustamente y es una víctima” del conflicto, el mismo que obligó a su padre, González Urrutia, a exiliarse en España en septiembre pasado. Desde ese país, el dirigente opositor ha sostenido que ganó las elecciones presidenciales y exige el reconocimiento de su triunfo.

La semana pasada, González solicitó información sobre el paradero de su esposo: “Exijo una fe de vida para saber cómo está mi esposo, no sé dónde está con exactitud, no he podido tener una llamada telefónica, no me han permitido visitarlo”, añadió. “Mis hijos están creciendo sin su padre, mi suegra añora tener a su hijo nuevamente en casa”, apostilló.

En declaraciones ofrecidas en mayo, González denunció que su esposo fue acusado de ser “supuestamente representante legal” de González Urrutia en relación con una propiedad, así como de ser su yerno, hechos que —según su testimonio— motivaron su detención.

Rafael Tudares fue arrestado el 7 de enero, apenas tres días antes de la toma de posesión de Maduro para un tercer mandato. Ese mismo día también fueron detenidos el activista de derechos humanos Carlos Correa, quien ya fue liberado, y el ex candidato presidencial opositor Enrique Márquez.

(Con información de EFE)