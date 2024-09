Polémica en Chile por dos mujeres que fueron a la cárcel acusadas de robar 10 panes añejos

Por esas cosas kafkianas del sistema judicial, ambas mujeres pasaron cuatro días en prisión preventiva.

El Juzgado de Garantía de la comuna de Freirina (690 kms al norte de Santiago), absolvió finalmente la tarde de este martes a dos mujeres acusadas del imperdonable delito de robar 10 panes viejos. Por esas cosas kafkianas del sistema judicial, ambas pasaron cuatro días en prisión preventiva, decisión que desató una álgida polémica debido a su descriterio.

Ambas laboran como manipuladoras de alimentos en un hogar de menores administrado por la Municipalidad y, según explicó el alcalde la comuna, César Orellana, “si bien la denuncia se centra en el pan, los relatos de varios testigos dan cuenta del hurto de otros alimentos e insumos, como carne, quesos, colaciones, frazadas, zapatillas, entre otros”, consignó El Dínamo.

“No se trata de un robo aislado, sino que fueron hurtos que se generaron de manera sistemática en el tiempo”, aseveró el edil.

Prisión preventiva

El fiscal jefe de Freirina, Jorge Hernández, explicó por su parte que tras una denuncia del municipio en febrero, las imputadas fueron citadas a través de su abogado a un juicio simplificado. Sin embargo, el día de su formalización por el presunto ilícito de hurto simple, ninguna de las acusadas llegó a la audiencia, por lo que se despachó una orden de detención. Así, ambas fueron aprehendidas el pasado 6 de septiembre.

“Estas personas fueron notificadas del juicio y no concurrieron. De acuerdo al artículo 141 del Código Procesal Penal, se decretó su detención”, explicó el persecutor.

Para peor, “el abogado defensor no asistió a la audiencia, lo que empeoró la situación de las acusadas”, detalló Hernández.

El Ministerio Público les ofreció entonces un juicio abreviado y el pago de una multa de $22 mil (USD 23), lo que habría implicado asumir su culpabilidad. Ambas se negaron en dos oportunidades, y así fue como el Tribunal decretó que fueron puestas en prisión preventiva hasta este martes, ocasión en que finalmente fueron absueltas y dejadas en libertad.

Según el alcalde de Freirina, las mujeres habrían robado más que solo el pan.

Reacciones

El primero en levantar la voz fue el diputado Jaime Mulet (FRVS), quien este lunes acusó “descriterio” por parte de la Fiscalía y del Municipio y presentó ipso facto un recurso de amparo en favor de las acusadas.

“Dos mujeres llevan presas varios días, acusadas de haber hurtado diez panes, esto es un descriterio (...) Las personas están presas hoy en la cárcel de Vallenar, donde llevan tres días y pueden estar tres más. Es realmente inconcebible lo que pasa en este país”, aseguró el parlamentario, según reza una nota de Emol.

“¿Cómo pueden meter presas a esas mujeres? Que niegan, por lo demás, ese hurto. No se presentaron a la audiencia sin saberlo. El propio abogado de ellas reconoció que ellas no sabían, que no era responsabilidad de ellas, pero el juez las metió presas”.

El alcalde, Cesar Orellana, aseguró que trató - sin éxito - de comunicarse con el diputado Mulet y que todo el asunto se había “politizado”.

“Si bien la denuncia se realiza desde la residencia de niños que administra el municipio, hay un candidato a alcalde, concejales e incluso un parlamentario haciendo comunicados a la prensa para politizar el hecho”, manifestó.

“Hay un parlamentario que está muy desinformado, me hubiese gustado que hubiese tomado contacto con el municipio. Tomé contacto con él para contarle nuestra versión, pero no respondió. Bueno, corresponderá hacernos cargo y la comunidad en algún momento va a tener que entender que tenemos el deber de cuidar a los niños y niñas que están bajo nuestro cuidado, ellos no pueden defenderse solos y no votan, pero para eso estamos nosotros”, remató en dicha oportunidad.

