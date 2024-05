“Mamá, no demores tanto”: el pedido a su madre del hijo del ex diputado correísta y prófugo de la justicia de Ecuador

En exclusiva para Infobae, Carolina Jiménez contó cómo fue el primer contacto que tuvo con su hijo de 12 años que está retenido en Venezuela por su ex esposo, el ex legislador correísta y prófugo de la justicia, Ronny Aleaga

(Desde Quito, Ecuador) - Desde el 26 de enero de 2024, Carolina Jiménez espera el regreso de su hijo de 12 años a su hogar en Ecuador. El niño viajó a Venezuela en diciembre para pasar las vacaciones con su padre, Ronny Aleaga, ex legislador del correísmo y prófugo de la justicia. Aunque el permiso otorgado por Jiménez para que su hijo saliera del país ya expiró, Aleaga ha impedido que el menor regrese a Ecuador, supuestamente con el apoyo del régimen del dictador Nicolás Maduro, según relató la madre. Tras varios intentos fallidos de recuperar a su hijo en Venezuela y luego de un operativo para detenerlos, Jiménez se vio obligada a regresar sola a Ecuador.

En exclusiva para Infobae, Jiménez relató los maltratos que sufrió por parte de las autoridades venezolanas, cómo fue la primera comunicación que tuvo con su hijo y cómo ha sido el trato con los funcionarios ecuatorianos a cargo de su caso. La mujer teme por su vida y por la de su niño, pues considera que Aleaga, uno de los 52 procesados por el caso Metástasis, es peligroso para ellos porque aún mantiene “nexos” que podrían hacerles daños.

Jiménez pidió ayuda al Consulado de Ecuador en Caracas porque Aleaga la secuestró a ella y a su hijo en Venezuela: “Solicito su ayuda porque estoy bajo amenaza en este país, secuestrada por el padre de mi hijo. Me deja encerrada en la casa sin tener acceso a llaves”. El ex asambleísta le habría dicho a Jiménez que su hijo no puede regresar al país porque en Ecuador “su cabeza tiene precio”. La mujer ingresó a Venezuela el 18 de marzo para trasladar al niño a otro destino, pero Aleaga se negó a firmar el permiso para que el menor viaje con su madre. La ex esposa de Aleaga indicó que el 20 de marzo suscribió “un documento de solicitante de refugio el cual obligatoriamente lo firmé porque me dijeron que sin eso me regresaba a Ecuador sin mi hijo”. Estos hechos son relatados por Jiménez en un correo electrónico del 25 de abril dirigido al Consulado de Ecuador bajo el asunto: “Ayuda urgente! Caso de vulnerabilidad mujer sola con hijo” (sic.).

El correo electrónico enviado por la ex esposa Ronny Aleaga a las autoridades consulares de Ecuador en Caracas

Después de permanecer casi un mes en el consulado, y con la llegada de su padre, Jiménez decidió salir de la legación diplomática y regresar a Ecuador en un viaje por tierra. El padre de Jiménez le entregó los documentos judiciales ecuatorianos que acreditan que ella tiene la custodia del niño. Según relató la mujer, salieron del consulado en Caracas el 16 de mayo. Cuando ya habían viajado 515 kilómetros y pasado varios retenes, fueron retenidos en un control en Barinas la mañana del 17 de mayo. Jiménez reiteró que los funcionarios que la retuvieron le reiteraron que tenía la documentación legal para avanzar, pero debían detenerlos “porque la orden viene de arriba”.

De Barinas los llevaron a Caracas, donde los funcionarios venezolanos los retuvieron desde la tarde del 17 de mayo hasta las 05h30 del día siguiente. Según contó Jiménez, les quitaron sus pasaportes, registraron sus maletas y a ella, una oficial la obligó a que se desnudara para continuar con la requisa. Al menor lo interrogaron por horas y a Jiménez le exigían que firme un documento reconociendo que expuso a su hijo al viajar por tierra. Ella se negó a firmarlo.

La funcionaria del consultado que llevaba el caso de vulnerabilidad de Jiménez y su hijo –contó la mujer– habría sugerido que puedan viajar por tierra: “Ella dijo: ‘Todo esto usted está pasando porque quiere. Usted ya tiene todo para irse por tierra, usted pasa por esto porque quiere irse por avión y quiere hacerlo más legal. Usted legalmente tiene todo para irse por tierra’”. Con esos antecedentes y tras ver que no avanzaba la solicitud de pasajes provisionales para retornar al Ecuador, Jiménez salió del consulado.

Carolina Jiménez exige que su hijo pueda salir de Venezuela y retornar al hogar materno. La mujer contó a Infobae cómo fue el trato que le dieron en Venezuela y también cómo han actuado los funcionarios ecuatorianos frente al caso

Durante la retención, que sería el último momento en que Jiménez vería a su niño, Ronny Aleaga estuvo presente y al verlos les dijo: “Desde las 10 de la mañana monté este operativo para ustedes”, recordó Jiménez, quien dijo que eso coincidía con lo dicho por los funcionarios en Barinas, pues les informaron que a las 10h00 llegó la orden de no dejarlos pasar.

Desde su llegada a Ecuador, Jiménez ha difundido en medios su travesía y ha hecho público su pedido de que su hijo regrese al país. El pasado jueves, mencionó a Infobae, la directora de la Zona 8 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Edith Pino, se comunicó con ella para disculparse, ofrecerle asesoría jurídica y para asegurarle que “de Cancillería a Cancillería iban a tratar de remediar todo esto”. El pasado 16 de abril, Maduro ordenó el cierre de las legaciones diplomáticas de Venezuela en Ecuador, tras la incursión de la fuerza pública ecuatoriana en la Embajada de México en Quito. Jiménez está a la espera de que la Cancillería le solicite los documentos que ella posee para que el trámite de retorno de su hijo avance.

Asimismo, Jiménez dijo que se comunicaron desde la Fiscalía General de Ecuador para anunciarle que iniciaron una investigación de oficio por el delito de secuestro con base en lo denunciado por ella en el Consulado de Ecuador en Caracas. El Ministerio Público confirmó a Infobae que dicha investigación está en marcha.

Ronny Aleaga fue diputado por el correísmo, es investigado por sus nexos con el narco en el caso Metástasis y, en sus propias palabras, es un "orgulloso Latin King" (REUTERS/Karen Toro)

Jiménez aseguró a Infobae que Aleaga la vigilaba en Venezuela y está convencida de que él conocía “todos sus movimientos,” posiblemente debido a filtraciones desde el consulado ecuatoriano en Caracas. La mujer también sospecha que, incluso desde Ecuador, hay filtraciones provenientes de la Cancillería y la Fiscalía.

La mujer pidió a las autoridades del Ecuador que la asistan en el retorno de su hijo, aunque reconoció que en Venezuela los funcionarios actúan a favor de Aleaga. Jiménez contó que envió correos electrónicos al presidente Daniel Noboa y a la primera dama, Lavinia Valbonesi requiriendo ayuda, pero no ha obtenido respuesta. El hijo de Jiménez, por no poder regresar desde Caracas, no asiste a clases y la mujer aseguró que debe estar al cuidado de los padres de Aleaga, a quienes calificó como “cómplices” de retenerlo. Esto porque reiteró que Aleaga siempre ha sido un padre ausente: “No sé por qué ahora quiere parecer el súper papá, si quien se ha fajado por el cuidado del niño he sido yo”, aseguró. La madre espera poder rencontrarse con su hijo antes de agosto, cuando el menor cumplirá 13 años.