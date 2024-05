Daniel Noboa dijo que en Ecuador “hubo un intento de golpe de Estado” y que “no había espacio para la tibieza”

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante su rendición de cuentas. (REUTERS/Karen Toro)

En el pleno del congreso nacional, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pronunció su discurso a la nación sobre sus primeros seis meses en el mandato. Noboa, que ganó las elecciones extraordinarias tras la disolución cruzada decretada por el ex presidente Guillermo Lasso, completa el periodo inconcluso de su predecesor.

Los presidentes, por mandato constitucional, deben presentar su rendición de cuentas cada 24 de Mayo, el mismo día que se conmemora un aniversario más de la Batalla de Pichincha, una gesta que impulsó el inicio de las independencias en América. Este año se cuentan 122 años de esa batalla.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, cuando arribó a la Asamblea General para presentar su primer informe a la nación, este viernes en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

Daniel Noboa arribó a la zona donde se ubica la sede del congreso nacional, en el centro norte de Quito, pero rompió el protocolo tradicional al bajarse en medio de la calle para saludar a miles de simpatizantes. Tras compartir con las personas, el presidente caminó cerca de dos cuadras hacia el ingreso de la Legislatura. Antes de ingresar a los predios de la Asamblea, una niña lo esperaba para entregarle la banda presidencial, la misma que Noboa se colocó atropelladamente. En esa parada también se le unió su esposa, Lavinia Valbonesi, primera dama de la nación, quien lució un traje blanco.

En el ingreso al Legislativo, Henry Kronfle, presidente del congreso, dio la bienvenida a Noboa. En el pleno se ubicaron los legisladores e invitados especiales, salvo los asambleístas de la Revolución Ciudadana, la bancada correísta, que no asistió al acto.

El combate a las mafias y la institucionalidad

Noboa inició su discurso recordando que, al asumir el mandato, informó que recibía “un país sumido en una profunda crisis”. El presidente empezó su rendición de cuentas abordando el área de seguridad y recordó lo acontecido el pasado 9 de enero, cuando la ola de hechos violentos obligó a que Noboa declarara el estado de conflicto armado interno. El jefe de Estado señaló que luego de analizar la información de aquella jornada y tras lo encontrado en algunos dispositivos hubo un intento de golpe de estado: “Como su gobernante, tenía dos opciones: lo de siempre, no hacer nada; o, actuar y actuar como nadie lo había hecho. No había espacio para la tibieza”, aseveró.

Aunque dijo que su gobierno recuperó la institucionalidad, Daniel Noboa también reconoció que las mafias han infiltrado al Estado en todos sus niveles. (REUTERS/Karen Toro)

En su intervención, Noboa se refirió a las mafias que operan en el país y aseguró que están infiltradas en todos los estamentos del país: “cuentan con cómplices y aliados, en todos los niveles del país: instituciones públicas, en empresas públicas, en gobiernos locales, en nuestros barrios, están en todos lados”, dijo. Un informe de las Fuerzas Armadas, citado en la más reciente declaratoria de Estado de Excepción, coincide con lo dicho por Noboa: “En la actualidad la forma de operar de los grupos armados organizados, con varios círculos de seguridad y con el uso de tecnología de punta como medio de comando y control de sus actos ilícitos, sumado a la información que les proporcionan el personal de las entidades públicas que han sido cooptados, reduce el accionar militar y policial”, se lee en el documento oficial.

A pesar de esas aseveraciones, en su mismo discurso Noboa indicó que su gobierno recuperó la institucionalidad del país. Además dijo que su gobierno “no tranza con el narcotráfico, no tranza con la narcopolítica, no tranza con los terroristas ni ninguno de sus disfraces históricos”. Asimismo, se refirió, sin decir nombres, al conflicto diplomático con México tras la incursión forzosa de Ecuador en la legación diplomática de ese país: “Ecuador tampoco cede ante presiones externas o incluso de ciudadanos que se hacen llamar ecuatorianos y hasta quieren que se sentencie a su país. Ahora el tiempo nos da la razón y nos la seguirá dando”, dijo Noboa como un señalamiento al ex presidente Rafael Correa, quien fue denunciado por una ministra de Noboa por traición a la patria tras las declaraciones de este en las que pedía que la comunidad internacional sancione a Ecuador.

El presidente dijo que sus opositores y críticos son personajes que han resultado investigados o culpables: “Durante estos seis meses hemos visto cada persona que nos ataca, cada persona que intenta desequilibrarnos o intenta desestabilizar el gobierno, termina siendo culpable. Sale a la luz todo. Hoy con paso firme, el Estado se va limpiando, con paso firme las cabecillas van cayendo, con paso firme los grupos narcoterroristas se van desintegrando, con paso firme ellos son los que tienen miedo a salir y ya no nosotros”. Para el mandatario, el trabajo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional los ha convertido en “los verdaderos héroes del Ecuador”.

Según el gobierno, las muertes violentas en el país disminuyeron en un 27%. Sin embargo, el medio de verificación de datos Lupa Media indicó que durante los seis meses de gobierno hubo una reducción del 17.24%. Por otra parte, las cifras oficiales demuestran un incremento en los secuestros y extorsiones. Este último delito es una de las modalidades de financiamiento de las bandas narcocriminales.

Inclusión social, obra pública y economía

Más de la mitad de trabajadores en Ecuador pertenecen al sector informal. (EFE/ José Jácome)

“No se abandona a nadie. Ni a los adultos mayores, ni a los jóvenes, ni a las madres. A nadie”, dijo Noboa en su discurso al referirse a los avances en el eje social. Según el presidente, en seis meses se mejoró el acceso a la educación, al empleo, al emprendimiento, a la vivienda, a la tecnología, a la cultura, a la recreación.

Noboa resaltó que su gobierno ha abierto 105.000 plazas de empleo joven. Sin embargo, de acuerdo con los datos del Instituto de Estadísticas y Censo, en el primer trimestre del 2024, apenas 4 de cada 10 ecuatorianos tenían empleo adecuado, dos de cada 10 eran subempleados y otros 4 estaban desempleados. De los ciudadanos que tenían algún tipo de empleo, el 52% pertenecía al sector informal.

En cuanto a la educación, más de 119 mil niños ecuatorianos dejaron la escuela en el último año. De ellos, 53% pertenecen al litoral donde están las ciudades más violentas del país y donde operan las bandas narcoterroristas que cooptan a menores de edad para actividades delictivas.

Sobre algunos avances en el área de la salud, Noboa indicó que su administración adquirió 186 ambulancias nuevas. No obstante ese dato fue calificado como “engañoso”, según Lupa Media porque “las ambulancias no fueron compradas ni gestionadas durante el gobierno del actual mandatario, sino que la adquisición se realizó durante el mandato del presidente Guillermo Lasso”.

Noboa también se refirió a la crisis energética que enfrenta el país y aseguró que “estamos limpiando lo que embarraron los del pasado”. La falta de energía, producto del estiaje y del paupérrimo mantenimiento de las centrales hidroeléctricas del país, es un problema heredado del gobierno del ex presidente Guillermo Lasso: “No solo bajamos los niveles del déficit de energía, sino que estamos trabajando muy fuertemente para solucionar la crisis energética, de tal manera que los ecuatorianos, en el futuro, no tengan que pasar por un racionamiento energético más”.

En el eje económico, el mandatario calificó como un éxito a la aprobación de cinco leyes calificadas como económicas urgentes. Noboa dijo que su administración ratificó dos acuerdos comerciales con China y Costa Rica, pero ambos fueron negociados por el gobierno saliente. Además dijo que el riesgo país se redujo en 1.000 puntos, en referencia a la caída registrada a inicios de este mes. Sin embargo, Lupa Media verificó que: “Según cifras del Banco Central del Ecuador, cuando comenzó el gobierno el 23 de noviembre de 2023, el riesgo país era de 1.925 puntos, y la cifra más actual al 23 de mayo de 2024 es de 1.263 puntos”. Por lo que la reducción es de 662 puntos.

“En solo 6 meses estamos logrando lo que otros gobiernos no hicieron ni en dos, ni en cuatro, ni en 10 años, con los mismos funcionarios de las otras instituciones, en los períodos pasados”, dijo el presidente. Con 36 años de edad, Noboa aprovechó la oportunidad para decir que es parte de “una nueva generación y de una nueva forma de hacer política que se abre paso rompiendo los esquemas, rompiendo los patrones de la política tradicional, que estoy seguro que con el respaldo del pueblo ecuatoriano solo será un mal recuerdo del pasado”.