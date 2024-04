Juicio al ex contralor ecuatoriano en Miami: su hijo sería el principal cómplice en la trama de lavados de dinero

Arribo de la defensa de Carlos Pólit a la Corte del Distrito Sur de Florida. (Fotografía de Plan V tomada de X).

A John Pólit, hijo del ex contralor Carlos Pólit, no se lo ha visto en la Corte del Distrito Sur de la Florida, donde su padre enfrenta un juicio por seis cargos relacionados con el lavado de activos. Los otros hijos de Carlos Pólit lo acompañan en sus audiencias, pero aunque John Pólit no esté presente físicamente, su nombre ha sido uno de los más repetidos en estas jornadas que cumplen sus primeros ocho días.

El hijo del ex contralor no ha comparecido en la corte, pero su presencia se siente a través de la evidencia presentada por la Fiscalía y los testimonios de los testigos. La Fiscalía lo señala como el principal cómplice de su padre en las acusaciones por blanqueo de capitales. Es más, en su testimonio, José Conceição Santos, ex ejecutivo de Odebrecht en Ecuador indicó que Carlos Pólit recibía millonarios sobornos en maletines llenos de fajos de billetes y que su hijo, John, se encargaba de hacer “desaparecer” el efectivo.

Según reportó Primicias, John Pólit trabajó en cargos importantes en varios bancos y tiene conexiones con miembros de la familia Isaías y la familia Eljuri en Ecuador, dos de las familias más prósperas del país. Además, John habría trabajado en altas posiciones en el Regional Bank, el Pacific National Bank y Merrill Lynch. Al igual que el ex contralor, John Pólit fue sentenciado en Ecuador como cómplice de su padre. Sin embargo, en última instancia, en casación, un tribunal ratificó su inocencia en 2020 por problemas del procedimiento, de acuerdo con Primicias: “Ese juicio fue la última vez que John Pólit apareció públicamente”, se lee en el medio.

Carlos Pólit en el segundo día de su juicio en Miami. (Plan V/El Universo)

John Pólit tiene 43 años y según los fiscales estadounidenses, a través de tres préstamos, “escondió” los sobornos de Odebrecht y trasladó el dinero a Miami.

Uno de los testimonios clave, donde se habla de John, proviene de Federico Gómez, quien trabajó estrechamente con John Pólit hasta 2018. Gómez habló de una empresa llamada Venture Overseas. Esta firma, con sede en Delaware y cuentas en Miami, sería central en las acusaciones de lavado de activos. Esta empresa otorgaba préstamos que estarían vinculados con fondos sospechosos provenientes de Odebrecht, según Primicias.

Los viajes de Carlos Pólit

Los ex ejecutivos de Odebrecht se referían al ex contralor como Miami. Aunque la defensa de Pólit aseguran que ese alias le correspondía a otra persona. Según lo publicado por Plan V, los registros presentados por el agente Alan Vega de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Carlos Pólit realizó numerosos viajes a Miami entre 2011 y 2017.

Carlos Pólit, ex contralor de Ecuador, enfrenta varios cargos por lavado de activos con la justicia estadounidense.

El testimonio de Vega reveló que Miami fue el destino más frecuente de los viajes de Pólit, lo que refuerza la tesis de la Fiscalía de que esta ciudad estaba vinculada a los pagos de sobornos. Además el testimonio indicó que el último viaje de Pólit a Miami fue días antes de que la Fiscalía allanara su residencia en Guayaquil, donde se encontraron grandes sumas de dinero en efectivo, joyas y relojes de marca.

Además, de acuerdo con Plan V, se señala que los registros de Vega también incluyen viajes de Pólit a otros destinos, como España. El contrainterrogatorio reveló que algunos de los pagos de los sobornos ocurrieron mientras Pólit estaba en Ecuador, lo que sugiere una posible correlación entre sus viajes y los momentos en que se realizaron los pagos.

Pólit adquirió notoriedad durante la presidencia de Rafael Correa, iniciando su carrera política durante el gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez, donde ocupó diversos cargos. No obstante, su relevancia se incrementó al ser designado Contralor General del Estado en 2007, al inicio del primer mandato de Correa. Durante más de una década, ejerció este cargo durante todo el período presidencial de Correa y parte del mandato de Lenín Moreno.