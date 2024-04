El ex vice de Ecuador contó en un video cómo fue su captura dentro de la embajada mexicana y se declaró en huelga de hambre

En un video, el ex vicepresidente preso contó cómo sucedió el allanamiento a la embajada mexicana en Quito

Mientras los gobiernos mexicanos y ecuatorianos ejecutan acciones ante foros internacionales para aclarar lo sucedido el pasado 5 de abril, desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador, sentenciado e investigado por corrupción, se ha declarado en huelga de hambre. La abogada de Glas, Sonia Vera, compartió un breve video en X donde el político relató cómo fue su detención en la sede diplomática mexicana.

La tarde del 5 de abril, México concedió el asilo político a Jorge Glas, que había ingresado a la embajada mexicana en Quito en diciembre de 2023. Ese ingresó permitió que Glas evadiera una boleta de detención relacionada con el caso Reconstrucción de Manabí, donde se lo ha vinculado por corrupción. El ex vice de Rafael Correa ya tiene dos sentencias en firme relacionada con el caso Odebrecht y el caso Sobornos. Además, su asistente lo denunció por intimidación. Esa noche, en una incursión que ha sido condenada por los países del mundo, la Policía del Ecuador irrumpió en la sede diplomática mexicana y capturó a Jorge Glas.

Tras permanecer la madrugada del 6 de abril en la Unidad de Flagrancia de Quito, Glas fue trasladado hacia Guayaquil, para ser recluido en La Roca, una prisión de máxima seguridad en donde se encuentran líderes criminales y otros presos como el hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, investigado por tráfico de influencias; el ex presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y el ex diputado Pablo Muentes; esto últimos vinculados a los casos Metástasis y Purga respectivamente.

En la mañanera se difundieron imágenes de como las fuerzas ecuatorianas ultrajaron la sede diplomática y apuntaron con armas de fuego al embajador Roberto Cnseco Crédito: Gobierno de México

Glas aseguró que un agente policial le leyó sus derechos al momento de la detención. También dijo haber sido golpeado y que se desvaneció por la “paliza” que le dieron. Además dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le devolvió la dignidad: “El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político”, dijo.

El 8 de abril, Glas tuvo que ser trasladado a un hospital luego de descompensarse porque se negó a comer, según reportó el servicio de cárceles. El 9 de abril, luego de haber sido estabilizado, regresó a la prisión. El ex presidente Rafael Correa, requerido por las autoridades ecuatorianas, aseguró en X que no hubo tal descompensación sino que se trató de un intento de suicidio.

Testigos hablan de corrupción e involucran a Glas y a Correa

En la justicia estadounidense se desarrolla el juicio contra el ex contralor ecuatoriano, Carlos Pólit. Mientras que en la Corte Nacional de Justicia se realizan las diligencias del caso Obstrucción de la Justicia, que involucra a los ex vocales del Consejo de la Judicatura. En ambas instancias judiciales, los testigos que han hablado revelaron sobornos y manipulación de los políticos ecuatorianos.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Ecuador, Rafael Correa (D), levanta el puño con su compañero de fórmula Jorge Glas poco después de anunciar su candidatura a presidente y vicepresidente en febrero de 2013, en Quito. 10 de noviembre, 2012. (REUTERS/Guillermo Granja)

En Estados Unidos, José Conceiçao Santos, ex ejecutivo de Odebrecht en Ecuador, dijo haber entregado al menos USD 55 millones en sobornos a funcionarios ecuatorianos entre 2010 y 2016. De ese valor, entre USD 17 y 18 millones se dieron a Glas en efectivo y transferencias, y USD 12 millones a Pólit, en efectivo, según reportó Primicias.

Al mismo tiempo, en Ecuador, Álex Palacios, ex asesor del ex presidente la Judicatura Wilman Terán, rindió su testimonio anticipado como testigo protegido. El 26 de noviembre de 2022, Wilman Terán habría entregado el escrito de la medida cautelar para permitir la libertad provisional de Jorge Glas. El 28 de noviembre de 2022, el juez Emerson Curipallo aceptó esa medida cautelar a favor de Glas. Curipallo, Terán y Palacios son procesados del caso Metástasis. Palacios ingresó al sistema de testigos protegidos y responsabilizó por su vida y la de su familia a Wlman Terán.

En su testimonio, también rendido el miércoles, Xavier Muñoz, ex vocal de la Judicatura, reveló que mantuvo una reunión con el ex presidente Rafael Correa quien le dijo que, a cambio del apoyo del bloque correista en la Asamblea para que no lo destituyan, debía respaldar a Wilman Terán. Muñoz dijo que Ferdinand Álvarez, un ex legislador correísta y pareja de la ex asistente de Glas que lo demandó, y Alembert Vera, ex miembro del Consejo de Participación, lo recomendaron ante Correa. Muñoz dijo que Bibian Hernández, que Correa habría dicho es su abogada y que es procesada en el caso Amistad por lavado de activos, gestionó en el Consejo de Participación que Terán sea nombrado como Presidente de la Judicatura. Muñoz dijo que estaba en agenda: sacar a la fiscal general, Diana Salazar, y al fiscal subrogante. También habló de un plan para permitir el retorno de Rafael Correa a Ecuador, a través de la revisión de la sentencia del caso Sobornos. Sobre esto también se pronunció Palacios, quien aseguró que él fue el encargado de conseguir los votos para extender en el cargo a los jueces que revisarían la sentencia, dos de ellos ya habían sido cooptados para fallar a favor de Correa, según los testimonios.