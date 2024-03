El Interamerican Institute for Democracy organiza un foro en el que se presentará un informe sobre la libertad de prensa en Bolivia

Periodistas se reúnen para protestar y pedir garantías para ejercer su profesión, EL 29 de octubre del 2021 (EFE/Juan Carlos Torrejón)

El Interamerican Institute for Democracy (IID), en colaboración con Infobae, llevarán a cabo un Foro en el que se presentará el Informe sobre Libertad de Prensa en Bolivia 2006-2023, del Observatorio de Transparencia Legislativa.

El evento está programado para el miércoles 20 de marzo de 2024, a las 5 de la tarde, hora del este de Estados Unidos (22 GMT), y se podrá presenciar virtualmente a través del siguiente link.

El Foro, que se presenta como un espacio de reflexión y análisis sobre la libertad de prensa en Bolivia durante el período 2006-2023, contará con la destacada participación de distinguidos expertos y figuras influyentes en el ámbito de la comunicación y la política regional.

El ex alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, dará la bienvenida a los asistentes, mientras que el discurso principal estará a cargo de Israel Mérida, periodista y autor de Manual para hundir un país, quien compartirá su visión sobre el tema.

Entre los expositores confirmados se encuentran Óscar Haza (EEUU / República Dominicana), Iliana Lavastida (Cuba), Román Lejtman (Argentina), Luis Galeano (Nicaragua), Carlos Paredes (Perú), Alexis Ortíz (Venezuela) y Francisco Santos (Colombia).

Las conclusiones del Foro serán presentadas por Carlos Sánchez Berzaín, y la moderación estará a cargo de Beatrice Rangel.

FOTO DE ARCHIVO. El periodista Carlos Quisbert (c), del diario paceño Página Siete, es detenido por policías tras cubrir un enfrentamiento entre cocaleros afines y contrarios al Gobierno, en La Paz (Bolivia) (EFE/Stringer)

Este evento proporcionará una plataforma única para analizar y discutir los desafíos y avances en materia de libertad de prensa en Bolivia, así como para fomentar el intercambio de ideas entre expertos y audiencia.

El 10 de mayo de 2023, los trabajadores de la prensa bolivianos exigieron, con motivo de la conmemoración del Día del Periodista en Bolivia, garantías a su labor “en un contexto creciente de violencia”, ya que en lo que iba de 2023 se habían ya documentado 37 hechos de vulneración contra la libertad de prensa.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) emitieron en aquella oportunidad sendos comunicados para exigir respeto a la libertad de prensa, a la Ley de Imprenta que rige a los periodistas y que no se judicialice el trabajo del gremio.

El Interamerican Institute for Democracy se define como un think thank privado sin fines de lucro, constituido por académicos, políticos, profesionales y empresarios de distintas nacionalidades cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Además, señala que es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas que para el logro de sus objetivos realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y tolerancia.