Femicidio de Valentina en Punta del Este: condenaron a 10 años de prisión a su ex novio

Valentina Cancela, víctima de un femicidio en Punta del Este

(Desde Montevideo, Uruguay) - La adolescente Valentina Cancela y su ex novio Santino habían terminado una relación “tóxica”, pero un martes de agosto de 2023 se vieron a escondidas. Los jóvenes, de 17 años, caminaron por la Playa Brava de Punta del Este y se sentaron en la arena: él se ubicó detrás de ella y comenzaron a discutir. Santino se llenó de ira, la tomó por el cuello y la asfixió hasta matarla.

El cuerpo de Valentina quedó tirado en la arena y su ex pareja se fue a su casa e intentó hacer una vida normal. Era, sin embargo, a quien apuntaban todas las preguntas cuando la familia de Valentina empezó a notar su ausencia.

Las amigas de la joven le escribieron para consultarle si sabía de su paradero, pero él se hacía el desentendido. Contestaba que no sabía dónde estaba y sugirió ir a buscarla.

El femicida de Valentina Cancela preguntaba si su ex novia había contestado los mensajes, cuando ya la había matado.

Al día siguiente, los investigadores encontraron la mochila de Valentina en la arena y, 24 horas después de haberla asesinado, Santino le confesó a su padre que la había matado y repitió el mismo relato ante la policía. Más tarde, reveló donde estaba el cuerpo.

El joven, de 17 años, fue imputado por la Justicia y enviado en principio a prisión preventiva a una reclusión de menores, mientras aguardaba por la sentencia definitiva. Este jueves se conoció la resolución judicial de su causa. La Justicia lo condenó a diez años de reclusión, una pena que había sido solicitada por la Fiscalía. Es la primera vez que se condena a un adolescente por un femicidio en Uruguay.

La máxima condena para un menor en Uruguay son cinco años, excepto para los delitos de homicidio agravado por femicidio. Por eso, el fiscal pidió al juez que Santino sea enviado a prisión por 10 años. La defensa de la familia de Valentina considera que ese tiempo es “poco”, aunque reconoce que es lo máximo previsto por la ley.

El femicida de Valentina Cancela se retira del juzgado tras ser imputado por matar a su ex novia en Punta del Este (Crédito: @raquel_da)

Los abogados del condenado, en tanto, habían presentado una serie de atenuantes para que no le dieran al joven la pena máxima. Uno de los principales argumentos era que no existe el femicidio para los adolescentes, aunque no fue considerado por el juez.

Las principales audiencias judiciales por este caso se dieron a principios de febrero. “Este es uno de los juicios de los que no me voy a olvidar. Es un juicio que mueve mucho emocionalmente. Sin duda hemos estado, tanto la Fiscalía como la defensa de la familia, más de una vez al borde de las lágrimas”, aseguró el abogado Martín Etcheverry.

La madre de Valentina, Liliam Samoria, no concurrió a la última audiencia. En agosto, tras la muerte de su hija, hizo algunas declaraciones públicas ante los medios y contó el vínculo enfermizo que tenía Santino con Valentina.

“La tomó como un trofeo: ‘Era mía o de nadie’. Eso fue lo que pasó. Como no podía ser de él, porque era una relación enfermiza, la mató”, aseguró ante los medios.

La madre de Valentina Cancela contó que le femicida de su hijo no mostró arrepentimiento por lo que hizo (Crédito: Telemundo)

La pareja había atravesado por varios episodios violentos antes de llegar al trágico desenlace. El 14 de febrero, el Día de los Enamorados, Santino agredió a Valentina y le rompió el celular. Si bien había denuncias por violencia, Samoria contó que la respuesta de la Justicia fue que los padres se hagan “responsables” del comportamiento de sus hijos. Las denuncias de Valentina fueron tres en total y había una orden de restricción sobre su ex pareja.

“Lo más macabro de todo es que fue premeditado. Es un femicida. Él la mató, la dejó ahí y después fue a buscar una pala para enterrarla. No hay punto de comparación: no fue un accidente, no estaba enferma. A mi Valentina me la mataron”, comentó.