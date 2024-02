Detuvieron a un ruso en una urbanización privada en Guayaquil: tenía armas, grandes sumas de dinero y droga en su poder

Las fuerzas del orden allanaron la vivienda de un ciudadano ruso en Guayaquil y encontraron armas, droga y dinero en efectivo. (X/ FF.AA)

(Desde Quito, Ecuador) - Un impresionante despliegue policial y militar en la urbanización privada Portal al Sol en Guayaquil permitió la captura de Sergey Borozna, un ciudadano ruso de 45 años, y su esposa, Judy Andreina S. M. La pareja, que había alquilado una casa en la exclusiva urbanización hace aproximadamente nueve meses, se vio involucrada en un operativo que descubrió un sorprendente arsenal.

Durante la redada, sucedida el 27 de febrero, las autoridades encontraron tres pistolas, 260 municiones, 12 pistolas, 2 chalecos balísticos, 1 dron, GPS, inhibidores de señal y radios de comunicación. Además de esto, se hallaron paquetes de cocaína y marihuana.

Según describió la Policía, la esposa de Borozna fue arrestada en flagrancia, sin embargo las autoridades no dieron detalles exactos del delito cometido. También los agentes de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) brindaron asistencia a dos menores de 13 años presentes en la vivienda durante el operativo.

El general Víctor Herrera, comandante de la Zona 8, en declaraciones a diario Expreso indicó que existe una relación entre el hombre ruso y la mujer hallada al interior de la vivienda: “Esa trazabilidad, luego de las 24 horas, la está realizando la Policía Judicial, para determinar más responsables”, contó al medio.

Este incidente resaltó las preocupaciones existentes sobre actividades ilegales en el condominios privados, especialmente relacionadas con el narcotráfico.

50 días de conflicto armado interno en Ecuador

Las Fuerzas Armadas y la Policía de Ecuador han ejecutado 134.908 operaciones contra el crimen organizado en los primeros 50 días del conflicto armado interno en Ecuador, decretado por Daniel Noboa, presidente del país, el 9 de enero de este año. Según los datos oficiales, se realizaron aproximadamente 112 operaciones en promedio cada hora desde que el Ejecutivo dispuso neutralizar a 22 grupos narcoterroristas.

Efectivos militares y policiales están desplegados en todo el país. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo)

Al declarar el “conflicto armado interno”, el Gobierno identificó a al menos 22 grupos del crimen organizado transnacional y los ubicó “como organizaciones terroristas” y “actores no estatales beligerantes”. Al categorizar a esos grupos como beligerantes, el Ejecutivo dio los mecanismos legales para que las Fuerzas Armadas junto con la Policía actúen con todos sus recursos para neutralizar a las bandas criminales.

Según el último informe de la Presidencia, del total de operaciones conjuntas desarrolladas desde el pasado 9 de enero por policías y militares, 182 han sido dirigidas contra varios grupos calificados como “terroristas”. Las fuerzas de seguridad han abatido a 12 personas identificadas como integrantes de grupos terroristas y detenido a 10.763 personas, 268 de ellas bajo cargos de terrorismo.

Militares ecuatorianos, durante un operativo de control de armas, en Quito. (EFE/José Jácome)

Hasta el momento se han decomisado 64,3 toneladas de drogas, 20.009 explosivos, 3.371 armas de fuego, 4.317 armas blancas, 215.834 municiones y 1.382 cargadores de balas.

El secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, en entrevista con Infobae relató que la semana del 9 de enero, tras la fuga de alias Fito, cuando se desataron una serie de eventos violentos a escala nacional “fue el momento más crítico este gobierno”. Para Izurieta ese también “fue el momento más crítico de la historia ecuatoriana”. El funcionario aseguró que la respuesta gubernamental, a través de las fuerzas del orden fue impecable: “Yo no recuerdo que haya existido una toma (como la de TC Televisión) originada en el Ecuador que haya tenido el impacto internacional tan grande como tuvo esto y no solamente el impacto internacional, sino la rapidez a través de la cual, esa toma salió al aire. Es más, no solamente era una era una imagen sino que fue todo el proceso. Yo creo que el mundo nos acompañó en un momento muy difícil del Ecuador y, así mismo, euse momento reflejó al Ecuador y al mundo que –a diferencia de lo que podrían pensar sobre todo en el exterior– aquí no había un Estado fallido”.