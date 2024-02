Roberto Izurieta, secretario de Comunicación del Ecuador: “Vivimos el momento más crítico de la historia ecuatoriana”

Roberto Izurieta, secretario de Comunicación del gobierno de Ecuador. (Analía Pilco/ Infobae)

Las cámaras y las preguntas no son extrañas para Roberto Izurieta, profesor universitario, analista, ex embajador y secretario de Comunicación de la Presidencia de Ecuador. El funcionario recibió a Infobae en su despacho, ubicado en el Palacio de Carondelet, en el lado opuesto del pasillo que conecta con la oficina presidencial. Izurieta analizó los tres primeros meses de la administración de Daniel Noboa y se refirió a la “causa de país” para devolver la seguridad al Ecuador.

Izurieta hace una pausa antes de contestar cada pregunta. En ocasiones traza con un lápiz algunos apuntes legibles solo para él en una hoja blanca. Responde pausado, con intervenciones breves y con la prudencia que se espera del principal hacedor de la comunicación gubernamental. El secretario habló sobre las decisiones en materia de seguridad, la consulta popular, la campaña de reelección y las los retos de la comunicación de gobierno.

– ¿El momento más crítico que ha afrontado el gobierno fue en la semana del 9 de enero cuando hubo la toma de violenta de TC Televisión, los atentados, los motines en las prisiones? Dos meses después de declarar el conflicto interno, ¿cómo analiza la respuesta del gobierno a esos actos?

– Sin lugar a dudas fue el momento más crítico este gobierno. Yo sinceramente pienso que fue el momento más crítico de la historia ecuatoriana. Yo no recuerdo que haya existido una toma (como la de TC Televisión) originada en el Ecuador que haya tenido el impacto internacional tan grande como tuvo esto y no solamente el impacto internacional, sino la rapidez a través de la cual, esa toma salió al aire. Es más, no solamente era una era una imagen sino que fue todo el proceso. Yo creo que el mundo nos acompañó en un momento muy difícil del Ecuador y, así mismo, ese momento reflejó al Ecuador y al mundo que –a diferencia de lo que podrían pensar sobre todo en el exterior– aquí no había un Estado fallido. Lo que también vio el mundo fue la presencia, la respuesta, inmediata del Estado en una operación impecable. El Ecuador vivió eso en media hora. Un ciclo que, en última instancia, nos dio fuerza y esperanza basado en una decisión política no solamente del Presidente sino que fue la expresión del pueblo ecuatoriano.

Roberto Izurieta fue embajador de Ecuador en Chile, ha sido analista y profesor universitario. (Cortesía para Infobae)

– ¿Cree que las decisiones tomadas ese día están completamente relacionadas a los niveles de popularidad que ha alcanzado Daniel Noboa, que según los últimos sondeos de opinión llegan al 80%?

– Por supuesto que nos alegra eso... Es atractivo, es interesante ver las cifras, pero es mucho más importante ver lo que las cifras significan y es que existe una concordancia, una sinergia de lo que piensa el presidente, de lo que siente el presidente, con lo que piensa y siente el país. Lo vimos esa noche, en la reunión de la Asamblea Nacional, en la que todos los partidos políticos, probablemente, por primera vez en 20 o 30 años, se unieron en una causa de país. Vivimos en la vida siempre muchos retos: en la vida personal, en la vida pública, en la vida profesional. Eso es parte de la vida. Lo que es importante es cómo respondemos a esos retos y la respuesta del pueblo ecuatoriano expresado en las encuestas, expresado en el gobierno, expresado en el presidente, expresado en la Asamblea, ha sido una respuesta acorde y superior al reto y eso es lo que nos da esperanzas.

–Desde su cargo como Secretario de Comunicación, ¿cuáles cree que son estas lecciones aprendidas en estos primeros tres meses de gestión en el contexto ecuatoriano que, como dice, no tiene un símil en la historia nacional?

– Desde que asumí la Secretaría de Comunicación he dado ciertas líneas que han resultado y espero que sigan resultando. Las iremos adaptando de acuerdo a las necesidades y a las condiciones en las que vivimos. Antes de que yo asumiera esta función, toda la comunicación del gobierno debía pasar por la Segcom (Secretaría General de Comunicación). Yo cambié eso, porque yo creo en la libertad. Yo creo en el criterio. Yo creo en la autonomía. Yo creo en la inteligencia, en la capacidad de todos los miembros del Gobierno. Entonces yo les he dicho a todos los ministros: “Nosotros estamos aquí para ayudar, para apoyar. Si tienen una duda, consúltennos, porque nosotros tenemos experiencia en comunicación”. La comunicación es un reto o un riesgo. A veces uno siente que se juega la vida, el trabajo y la función en cada entrevista. Hay una actitud valiente al estar abierto y responder a los requerimientos... Nosotros sabremos digerir, perdonar, procesar errores de comunicación, lo que nos será muy difícil digerir y procesar es el no comunicar y hay limitaciones. El gobierno de presidente Daniel Noboa es un gobierno de cambio, es un gobierno joven, es un gobierno distinto, donde no tenemos las viejas figuras políticas en el gabinete. Eso para la comunicación es un reto porque generalmente la vieja política es mucho más asequible y deseosa de estar con los medios porque tienen un proyecto político y tienen experiencia en eso... Otro reto es el tiempo de ustedes. Si tú vas a dar una entrevista bien hecha, se hace todo un trabajo previo. Si eres profesional, se requieren al menos dos horas de trabajo y de nuevo volvamos a un gobierno que tiene esta urgencia y este compromiso de realizar acciones...

Roberto Izurieta, secretario de Comunicación del gobierno de Ecuador, en conversación con Infobae. (Analía Pilco/ Infobae)

– En poco tiempo...

– Entonces el pedirles que le den tanto tiempo a la comunicación es un reto. Con todo el desarrollo y los cambios que se han dado en la comunicación, con las redes sociales, etc., los retos y las demandas que tenemos nosotros del lado de ustedes (los periodistas) son mucho mayores también a la hora de analizarlos y priorizarlos. Es un trabajo muy difícil, es un trabajo imperfecto y en eso todos tenemos que tener un poco de comprensión...

– El inicio del impasse que sucedió con Rusia fue por el término “chatarra”. ¿Cree que esa palabra no se debió utilizar?

– Yo no conozco de todos los temas y no soy experto en todos los temas, entonces hay un espíritu de ayudar y hay cosas que desconozco o mi conocimiento es limitado. Como secretario de Comunicación es fundamental ser lo suficientemente delicado, respetuoso y acudir en este caso a la Cancillería que puede hablar con mayor detalle sobre este tema.

- Usted fue embajador en Chile, conoció al expresidente Sebastián Piñera e incluso asistió a su funeral; si bien la Cancillería emitió una nota de pesar, ¿por qué el presidente Noboa no publicó un mensaje en X (antes Twitter) como sí lo hicieron sus homólogos?

-Ees algo que puedo opinar con total libertad porque estuve presente. Ese día (cuando Piñera falleció) teníamos una votación en la Asamblea. Fue un día complejo. El presidente sí envió un mensaje en Twitter, quizás salió más tarde de lo que habríamos deseado... Considerando que yo había sido embajador en Chile y por la cercanía que tengo por mi despacho y mis funciones, el presidente pidió que yo presidiera la delegación y eso fue muy bien visto en Chile porque eso se hizo inmediatamente... El presidente Daniel Noboa conocía al presidente Piñera, conoce al presidente (Gabriel) Boric. Además, Chile no solamente acababa de pasar la tragedia de la muerte del presidente Piñera si no que estaba pasando por los incendios...

(Infobae realizó una búsqueda en X para comprobar si Noboa o la Presidencia enviaron un mensaje de condolencias por el fallecimiento de Piñera, pero la búsqueda no arrojó ningún resultado. Lo único que se encontró fue la publicación de la Cancillería)

El presidente Daniel Noboa no se condolió en X (antes Twitter) sobre la muerte del expresidente de Chile, Sebastián Piñera. (Captura de Pantalla)

– Próximamente se realizará la Consulta Popular y también el presidente ha mostrado su interés en la posibilidad de reelegirse, ¿cuáles son las líneas que la Segcom utilizará para ambas campañas?

– Yo creo que en el mundo planificar más allá de tres meses es una cosa de habilidades muy raras. Entiendo el interés y la curiosidad, pero yo podría y quiero responder con muchísima sinceridad: la mayor concentración está en los próximos tres meses. Lo que pasó en el Ecuador que lo vimos en el canal 10 (TC Televisión) nos dice mucho y los problemas no están resueltos. Lo que ha pasado es que se ha tomado una decisión como afrontar estos problemas. La atención del gobierno, de la comunicación y del presidente está sumamente concentrado en estos retos, a los que se ha sumado la peor semana de los efectos del Fenómeno del Niño... La consulta surge antes y comienza el proceso antes de la crisis que vivimos, llamémoslo así al clímax de la crisis, en la toma del Canal 10 y el corazón de la consulta era sobre cómo vamos a afrontar el reto de la seguridad. Yo visualizo la consulta como parte de este proceso (de recuperar la seguridad), que ha comenzado hace dos meses, que es la mayor preocupación no solamente del gobierno, sino del país. Es fundamental que en la consulta se ratifique la importancia de enfrentar, la seguridad, la coordinación la presencia el apoyo de las Fuerzas Armadas en todos los operativos, que necesitemos entonces la consulta en la medida que sea una afirmativo de la voluntad... ¿Qué pasará después? Pasará lo que tenga que pasar. El presidente, como todo líder político, también tiene un proyecto político en el que quiere avanzar, pero es muy consiente de cuáles son las preocupaciones actuales. El presidente no es una persona que necesite esto para vivir o para realizarse... Su (último) hijo tiene un mes y medio, tiene una serie de cosas que a él le interesan y demandan. Él tomará la decisión que considere que es la mejor para el país cuando sea el momento de hacerlo.

– ¿Cree que el gobierno está en la etapa de “Luna de miel” o se sienten en una etapa de consolidación en este periodo tan corto de mandato?

– Si es que esto era una luna de miel, como dirían en otros países, te la regalo. Los retos que hemos tenido que afrontar si bien quizás no vinieron de del sector político como estamos acostumbrados. Yo estoy convencido y lo digo con mucha claridad, Ecuador, mi país, nuestro país, está afrontando en seguridad son sumamente graves y tenemos ahora la oportunidad gracias a la decisión del pueblo ecuatoriano que reconoce que esto es una causa nacional y tenemos que afrontarlo.