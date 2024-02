El error diplomático de Ecuador sobre el intercambio de armamento ruso podría afectar otros acuerdos con Estados Unidos

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld (EFE/José Jácome)

Tras varias instancias de idas y vueltas, finalmente la Cancillería de Ecuador ha confirmado que, de momento, no se enviará el armamento ruso a los Estados Unidos, aunque aún no ha habido una notificación oficial. Durante su comparecencia ante la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana el 19 de febrero, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, aseguró que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha dejado claro que el país no enviará material bélico a ninguna nación que esté involucrada en un conflicto armado internacional. Sommerfeld subrayó el compromiso de Ecuador con la resolución pacífica de conflictos, en consonancia con su membresía en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Te puede interesar: Paraíso contaminado: Mejillones, el pueblo chileno convertido en “Zona de Sacrificio” que espera atención

En una entrevista con Ecuavisa, el pasado 30 de enero, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que el país entregaría a los Estados Unidos material bélico de origen ruso, calificado como “chatarra”, a cambio de que el gobierno de Biden envíe al país equipos y apoyo para enfrentar al crimen organizado.

Estas decisiones molestaron al Kremlin, que aplicó sanciones comerciales a cinco exportadoras bananeras ecuatoriana. Aunque el argumento era de tipo fitosanitario, la medida sucedió a días de que Noboa calificara de chatarra al equipo armamentístico ruso.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se refirió al material bélico ruso como chatarra (EFE/ Daniel Gonzalez)

El último lunes, durante su comparecencia ante una comisión legislativa y en respuesta a una pregunta de la asambleísta Esperanza Moreta, la ministra Sommerfeld afirmó que no ha recibido ningún documento que califique técnicamente el armamento de origen soviético como chatarra. Además, señaló que la Cancillería no tiene jurisdicción sobre el manejo de este equipo militar, por lo que no ve la necesidad de recibir un informe técnico al respecto. Sommerfeld aseguró: “Tengo que ser categoría en que no existe ni ha llegado a mis manos un documento en donde se diga técnicamente que el material (en referencia al armamento de origen soviético) es una chatarra. Luego (debo) mencionar que este equipamiento militar no lo maneja la Cancillería, entonces tampoco veo yo por qué debería enviárseme un documento técnico, cuando la Cancillería no tiene la competencia para aquello”.

Te puede interesar: Daniel Noboa ratificó unos acuerdos de cooperación militar de Ecuador con Estados Unidos

El pasado viernes, Rusia adelantó que Ecuador desistiría de entregar los equipos militares de origen ruso. Ese mismo día anunció que se levantaban las restricciones para la importación de banano.

Ecuador evidenció sus buenas relaciones con el gobierno estadounidense el pasado enero cuando una delegación de alto nivel visitó Quito y se comprometió a apoyar a la administración de Daniel Noboa en su misión de recuperar la seguridad ciudadana. Asimismo, la última semana , Noboa ha ratificado dos acuerdos de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad. No obstante, el intercambio fallido podría generar conflictos en algunos asuntos pendientes entre ambos países como la gestión para que los ecuatorianos migrantes en Estados Unidos obtengan el estatus de protección temporal.

Ecuador es el primer exportador mundial de banano, con más de 6,5 millones de toneladas en 2023 (EFE/Luis Noriega)

En enero de 2024, Ecuador solicitó a EEUU el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ecuatorianos en situación migratoria irregular, debido al conflicto armado interno declarado en el país debido a la violencia. Una solicitud similar hecha en 2016 fue rechazada. Este nuevo pedido podría entorpecerse por las más recientes decisiones del Ecuador en materia de política exterior.

Te puede interesar: José ‘Pepe’ Mujica aseguró que Venezuela tiene un gobierno autoritario: “Llámelo dictador”

En declaraciones a radio Democracia de Quito, el internacionalista, embajador y ex canciller del Ecuador, Francisco Carrión, dijo que la entrega del armamento soviético a los Estados Unidos puede afectar notablemente en las relaciones con Rusia y que “ese ha sido un error monumental cometido por la diplomacia ecuatoriana”. El experto agregó que además “por ahí aparece un secretario del pentágono para anunciar que ese material sería triangulado hacia las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo cual no podría aceptar el Ecuador, que además lo sabía”. Carrión dijo que “no sorprende en nada que Rusia reaccione con una retaliación diplomática o comercial. Rusia ha sido más pragmática y cerró su mercado a cinco empresas bananera y florícolas”. El embajador y ex canciller sentenció: “Vergonzosamente, la diplomacia ecuatoriana ha tenido que renunciar a este pedido hecho por Estados Unidos y se ha retirado de la transacción”.

Sobre la comparecencia de Sommerfeld a la Asamblea Nacional, Carrión manifestó que “es un eufemismo elemental el que ha utilizado la Canciller para evadir una responsabilidad muy grave porque debió el Ecuador haber consultado con Rusia si era factible si se dona, se vende, se ceda este material, porque Rusia es el país de origen en donde se construyó este material. En este tipo de negocios, lo usual es que se consulte al fabricante si es factible que este material termine en manos de una tercera potencia”.