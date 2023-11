Las inmobiliarias de Punta del Este aseguran que se están concretando más alquileres de argentinos después del triunfo de Milei

En el balneario uruguayo detectan un "cambio de humor" entre los turistas argentinos que "está con ganas de salir" (Uruguay). (EFE/Raúl Martínez)

(Desde Montevideo, Uruguay) - Varias semanas antes de las elecciones generales de octubre y el balotaje de noviembre, los argentinos que planean viajar a Uruguay en el verano adelantaron las reservas para congelar los precios. Las confirmaciones se dieron principalmente en el segmento de lujo y en el Ministerio de Turismo de Uruguay interpretaban ese dato como una garantía de una “temporada muy auspiciosa”. Después de que Javier Milei fuese electo presidente de Argentina, el ánimo de los turistas cambió, según interpretan empresarios de Punta del Este.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado, Javier Sena, declaró a El País que el ánimo de los argentinos que están interesados en veranear en el este uruguayo “es muy distinto después de la elección” porque despejó la “incertidumbre” que había, “una de las peores cosas que le puede pasar al turismo en general”.

“Desde todos lados nos dicen que se están concretando más alquileres después del triunfo de Milei y, aunque no sabemos con certeza por qué es, sí que se nota que están con ganas de salir y se animan a tomarse vacaciones”, aseguró el titular de la gremial inmobiliaria.

Se estima que las propiedades aumentaron cerca de un 10% respecto al valor ofrecido en el verano anterior. En Punta del Este, un departamento promedio (de dos dormitorios, cercano a la playa) suele alquilarse por entre USD 3.000 y USD 3.500 por la primera quincena de enero. En la segunda mitad del primer mes del año los precios suelen bajar un 30%; en febrero, disminuyen un 60%.

Sena aseguró que no está claro cuánto afectará el “factor Milei” en la llegada de los turistas. En las propiedades de lujo, indicó, los alquileres son “iguales o mejores” a los del año pasado y se concretaron entre agosto y septiembre, unas dos semanas antes de lo habitual cada temporada. Lo que está siendo más difícil de colocar son las propiedades que no están en la primera fila hacia el mar, ubicadas sobre la clásica Avenida Roosvelt o en la Playa Mansa, adonde habitualmente va la clase media uruguaya y argentina.

Estas personas decidirán si viajan a Punta del Este o no “cuando se sepa un poco más hacia dónde van las primeras medidas de Milei”, aseguró Sena.

El subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, declaró al diario uruguayo que los argentinos que veranean desde hace 10 años en Uruguay lo continuarán haciendo en los próximos 10 años y gastarán lo mismo, más allá del gobierno de turno. Para el jerarca, “tanto los que están contentos con el resultado (de la elección) como los que no” se animan a “soltarse un poco más” para “tomar decisiones”.

Monzeglio consideró que Uruguay es un destino “atractivo” para los argentinos e informó que desde 2020 se han radicado unos 20.000 en el país. “Nada hace pensar que ese crecimiento vaya a disminuir ahora” tras la victoria de Milei, indicó.

La presidenta de la Cámara de Turismo de Uruguay, Marina Cantera, junto al ministro Tabaré Viera, el subsecretario Remo Monzeglio y el presidente Luis Lacalle Pou (Presidencia de Uruguay)

La presidenta de la Cámara de Turismo, Marina Cantera, no es tan optimista respecto al triunfo de Milei. En su opinión, no habrá “grandes cambios” para la próxima temporada de verano y no llegará “una ola de argentinos”. “Ya falta demasiado poco y en un mes la gente no va a tener otro poder adquisitivo”, explicó.

Cantera se basó en una charla que la cámara organizó con el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Diego Labat. En ese encuentro, a principios de agosto, el jerarca anticipó que Argentina tenderá a encarecerse el próximo año con respecto a su situación actual.

Labat había opinado entonces que, más allá de quién ganara las elecciones, es probable que haya un aumento de la cotización del dólar oficial y una baja del blue. “Puede haber alguna hipótesis sobre que directamente eliminen el doble tipo de cambio, que creo que puede pasar. Pero aún cuando se vaya a ese extremo, siempre estamos hablando de un achicamiento de la brecha cambiaria”, analizó el presidente de la autoridad monetaria uruguaya.