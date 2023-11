Tras asumir la presidencia de Ecuador, Daniel Noboa almuerza en Carondelet y su vice en un mercado de Quito

La mesa en la que almorzará Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador. (Infobae)

En el mercado de Iñaquito, en pleno centro financiero de Quito, al menos 400 personas esperan a Verónica Abad, nueva vicepresidenta de Ecuador. Esta primera actividad oficial de la vicemandataria causa sorpresa, pues a la misma hora se celebra en el Palacio de Carondelet, a 30 minutos del lugar, un almuerzo de bienvenida para Daniel Noboa y otros 600 invitados.

Desde que ganaron las elecciones, se ha rumorado una ruptura política entre Abad y el nuevo presidente de Ecuador. Esta actividad paralela, completamente organizada con anticipación, lo confirmaría pues o no invitaron a la vice al almuerzo de bienvenida o ella decidió no ir. Esto no ha sido aclarado hasta el momento.

En el mercado se ha desplegado una seguridad de unos 100 policías. Hay control de entrada, al menos tres anillos de seguridad y unos 30 policías en el interior del mercado. También hay un grupo de personas de apoyo y hay gente con camisetas y pañoletas de la organización de Noboa.

Al menos 400 personas esperan la llegada de Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador. (Infobae)

Los simpatizantes del flamante presidente y de la vicepresidenta esperan a Abad y gritan consignas a su favor: “Verito mi vice el pueblo te bendice”, se escucha en el mercado capitalino.

En los eventos públicos, como en la entrega de credenciales del Consejo Nacional Electoral del pasado 15 de noviembre, así como en la ceremonia de cambio de mando, Daniel Noboa ha mantenido una actitud distante y fría con la vicepresidenta. Desde la campaña presidencial de segunda vuelta, Abad ha sido fuertemente cuestionada por sus declaraciones de extrema derecha, más recientemente mantuvo una reunión con los líderes del partido VOX de España. Cuando la Canciller designada, Gabriela Sommerfeld, fue consultada sobre dicha reunión de Abad en España respondió que la vicepresidenta debe dar cuentas de ese encuentro y que no estaba enterada sobre esa cita.

A pesar de estos antecedentes, Verónica Abad ha sostenido que tiene muy buena relación con el nuevo presidente de Ecuador.

