Luis Almagro viaja a Guatemala para reunirse con el presidente Giammattei y monitorear la crisis electoral

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, visita desde hoy Guatemala, luego de una invitación del presidente Alejandro Giammaittei para observar el convulsionado proceso electoral y reunirse con autoridades y candidatos.

(Washington, Estados Unidos) El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, llega este martes al mediodía a Guatemala donde tendrá una agenda de encuentros con autoridades del gobierno, oposición y otros poderes del Estado, en el marco de una crisis electoral que vive el país por los intentos de la Justicia de interferir en los comicios que se realizarán el próximo 20 de agosto.

El Consejo Permanente de la OEA esperará al regreso de Almagro para emitir una resolución que condena los episodios de judicialización del proceso electoral, algo denunciado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de ese país, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA, la misión de observación de la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos.

Almagro tendrá este martes una reunión con el presidente Alejandro Giammattei y parte de su gabinete. Allí el secretario general manifestará sus críticas a cómo se ha dado el proceso electoral. Giammattei ha manifestado que su gobierno no interferirá en los procesos que lleven adelante otros poderes independientes del estado y que él entregará el poder en enero del año próximo tal como establece la Constitución. Además aseguró que garantizó la seguridad correspondiente para los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta.

Sin embargo hay quienes ven, por acción u omisión, responsabilidad del gobierno en el asedio realizado por la Fiscalía al Movimiento Semilla, cuyo candidato Bernardo Arévalo disputará el balotaje. El TSE, por ejemplo, cuestionó que la Policía -a cargo del Poder Ejecutivo- realizara los allanamientos solicitados por la Justicia a las oficinas administrativas con gorros pasamontañas y armas.

La Fiscalía de Guatemala realizó dos allanamientos en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, en otra acción por el caso contra el partido polítco Movimiento Semilla. REUTERS/Cristina Chiquin

En la previa a su viaje Almagro agradeció la invitación de Giammattei y valoró el gesto del gobierno de estar abierto al escrutinio internacional. También, pero sin mencionarlo, realizó una crítica al rol que ha cumplido el gobierno. Durante el último Consejo Permanente de la OEA calificó como una “gesta” que se esté desarrollando este proceso electoral pese a la “clara intervención de actores internos que entorpecieron el normal desarrollo de la elección”. Luego aseguró que el protagonista de esta historia heroica es la ciudadanía y valoró el rol independiente del TSE. “No son protagonistas de esta gesta ningún otro actor institucional ni político y menos jueces y fiscales”, dijo Almagro.

En el marco de las reuniones que tendrá en Guatemala con actores del Poder Ejecutivo, Almagro se reunirá también con el canciller Mario Búcaro, quién ofrecerá una cena en su honor este martes.

Las otras reuniones

Previo a esa cena, este martes Almagro también se reunirá con el embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Popp y con el equipo del Departamento Cooperación y Observación Electoral (Deco) de la OEA que está presente en Guatemala.

Estados Unidos, al igual que la OEA y la Unión Europea, ha cumplido un rol muy activo en esta crisis electoral en Guatemala. A través del Departamento de Estado ha emitido varios comunicados cuestionando la injerencia judicial en el proceso electoral y solicitando que se respete el voto de los ciudadanos expresado en la primera vuelta del 25 de junio.

Durante los días siguientes a la elección, nueve partidos que la noche de los comicios aceptaron la derrota, presentaron denuncias de supuesto fraude que se comprobaron falsas. El objetivo era tratar de sacar de la competencia a Arévalo, a quien las encuestas previas no ubicaban con posibilidades de llegar al balotaje. Arévalo es un candidato de izquierda que ha tenido un fuerte discurso anti corrupción y anti establishment en Guatemala.

El candidato presidencial Bernardo Arévalo, denunció una campaña de persecusión en contra de su partido, el Movimiento Semilla, en la campaña hacia la segunda vuelta del 20 de agosto. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo)

Luego que el TSE descartó las denuncias de fraude y oficializó que Arévalo y Sandra Torres serán quienes compitan en el balotaje, empezó otro intento por torcer el rumbo de la segunda elección. La Fiscalía empezó a indagar al Movimiento Semilla por supuesta falsificación de firmas en la inscripción del partido ante el TSE en el año 2016. Por ese motivo fue allanado tanto el TSE como la sede de Semilla.

La Fiscalía pidió inhabilitar al partido de Arévalo y un juez habilitó la orden, algo que el TSE resistió dado que la ley electoral asegura que no se podrá suspender a ningún actor político en el medio de una elección. La Corte Constitucional avaló un amparo presentado por Arévalo, pero aún así la Fiscalía avanzó con más allanamientos al TSE y al Movimiento Semilla, algo considerado como una forma de amedrentar.

La misión de observación de la OEA ha tenido presencia en todo este proceso a través un equipo del Deco, por lo que Almagro se reunirá con ellos para recibir un informe.

TSE y candidatos

La agenda de Almagro del miércoles incluye reuniones con el Tribunal Supremo Electoral y con los dos candidatos presidenciales que disputarán la segunda vuelta.

A primera hora de la mañana será recibido por las autoridades del TSE. La presidenta de la corte electoral guatemalteca, Elizabeth Palencia, participó virtualmente la semana pasada de una sesión del Consejo Permanente de la OEA, donde señaló que siente que su independencia está siendo atacada por una “judicialización” del proceso electoral.

“Nos preocupa que se obvie el caracter supremo del tribunal y el rango constitucional”, dijo Palencia. Aseguró que lo que se vive en el país es un “escenario inédito” que ataca el “valor universal del sufragio”. “Aspiramos a garantizar a todos los ciudadanos elecciones libres, confiables y seguras”, de manera de “fortalecer así el estado de derecho”.

Irma Palencia, presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, participó de manera virtual en el último Consejo Permanente de la OEA y este miércoles recibirá a Almagro. (AP Foto/Moisés Castillo)

Almagro, así como todos los países, valoraron el coraje y la independencia del TSE al enfrentar esta crisis. “Pese a la actual judicialización de la participación política que padecemos, al descrédito mediático y sistemático, hemos estado inmersos en la preparación logística y administrativa de la segunda elección programada para el 20 de agosto, porque creemos firmemente que las elecciones se ganan o pierden en las urnas y no en las cortes”, agregó la presidenta del TSE ante la OEA.

El secretario general de la OEA también pidió reunirse con los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta. Si bien en la invitación inicial realizada por el gobierno no estaba contemplado este encuentro, según dijo Almagro ante el Consejo Permanente, luego contestó la invitación pidiendo agregar esas reuniones algo que fue aceptado por el presidente Giammattei.

Sandra Torres, candidata presidencial por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), estuvo la semana pasada de visita en Washington, Estados Unidos. (Foto AP/Moisés Castillo)

Torres estuvo de visita en Washington la semana pasada y se reunió con autoridades de Estados Unidos y algunos think tank. Arévalo, que también había sido invitado a Estados Unidos, tuvo que declinar la invitación y participar de esas reuniones de manera virtual. “Nuestra mayor preocupación es que las autoridades no cesan en la persecución política hacia nosotros. Ahora entendemos que quieren escalar. Esa es la razón por la que no estoy ahí en Washington, ante la posibilidad de 12 a 16 arrestos de personas de nuestro partido en una escalada de la persecución política que estamos sufriendo. Que es ilegal”, dijo en un evento del Atlantic Council.

Seguir leyendo: