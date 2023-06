Investigan a una jueza chilena que tomaba audiencias y fallaba mientras viajaba por Italia

La Corte de Apelaciones ya había rechazado otros petitorios para acceder al teletrabajo y atender audiencias desde fuera de Chile.

La Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó abrir un sumario a la magistrada Graciel Muñoz Tapia, jueza del 12° Juzgado de Garantía de Santiago.

Muñoz Tapia, hija de Sergio Muñoz, ministro y expresidente de la Corte Suprema, se había acogido al régimen de teletrabajo desde el inicio de la pandemia por Covid-19, como casi todo trabajador en condición de hacerlo. Y eso considerando que, según establece el artículo 311 del Código Orgánico de Tribunales (COT) en Chile, “los jueces están obligados a residir constantemente en la ciudad o población donde tenga asiento el tribunal en que deban prestar sus servicios”.

Aunque toda esta situación era permitida por ser una excepción, resulta que la jueza Muñoz Tapia habría realizado más de un viaje e Europa entre 2021 y 2022, de acuerdo a lo publicado por Radio Biobío. Específicamente a Italia, país desde el que trabajó, y desde donde atendió y resolvió audiencias por videoconferencia. Todo esto sin hacer uso de su periodo de vacaciones.

Consultada por el diario La Tercera tiempo atrás, Graciel Muñoz Tapia reconoció que “me he conectado por la aplicación Zoom, para realizar las audiencias, tanto desde Chile, como en algunos periodos desde el extranjero. Respecto a lo cual, hasta el día de hoy, no se me ha consultado por mis superiores desde dónde me encuentro trabajando, tampoco se me ha prohibido ni se ha dispuesto norma alguna en contrario”.

Según Biobío, en las conexiones por videoconferencia de la magistrada no hay advertencia de que ella se encuentra fuera de la jurisdicción ni menos fuera del país. Incluso se afirma que uno de los viajes de la jueza se habría extendido por más de siete meses.

Graciel Muñoz Tapia es hija del ex presidente y actual ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz.

Incluso, desde Italia habría dirigido una audiencia de medidas cautelares por un caso emblemático en Chile, el del profesor Roberto Campos Weiss, encarcelado por haber destruido un torniquete del Metro de Santiago en medio de las violentas manifestaciones del estallido social.

No está claro si la jueza Muñoz lo hizo con autorización, porque el mismo Código Orgánico de Tribunales considera una excepción para que las cortes de Apelaciones puedan “en casos calificados, autorizar transitoriamente a los jueces de su territorio jurisdiccional para que residan en un lugar distinto al de asiento del tribunal”.

Otros casos

De todas formas, lo acontecido con Graciel Muñoz Tapia no es un caso único. Según la misma emisora, en febrero de este año, y mientras hacía uso de su periodo de vacaciones, el magistrado Leonardo Valdivieso Lobos solicitó autorización para dictar resolución desde el extranjero, mientras se encontraba de vacaciones por Europa.

El caso que requería una resolución urgente era otro caso emblemático en Chile, el de Soquimich y que tiene que ver con delitos tributarios derivados en el financiamiento ilegal de la política.

Aún así, el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Rojas González, rechazó la solicitud por considerarla “improcedente”. El rechazo se fundó, justamente, en el Código Orgánico de Tribunales, que dispone que el tribunal siempre tendrá que estar presente.

