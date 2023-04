Elecciones en Paraguay: una campaña marcada por denuncias de corrupción, un Partido Colorado fracturado y el “abrazo republicano” que no fue

Santiago Peña, delfín político del ex presidente Horacio Cartes, será el candidato del Partido Colorado en las próximas elecciones generales en Paraguay

A un mes de las elecciones del próximo 30 de abril, el Partido Colorado de Paraguay intenta que las secuelas que dejó la feroz interna para las recientes primarias no alimenten el descontento social y lleven a una pérdida de votos. Mientras tanto, la oposición busca sacar provecho de las diferencias en el seno del partido gobernante y de las sanciones de Estados Unidos por corrupción, para arrebatarle el poder a un movimiento que gobernó el país por más de siete décadas.

El consultor político Luis Toty Medina analizó en diálogo con Infobae la campaña presidencial en el país sudamericano. Una campaña que, según indicó, “quedó significativamente afectada” tras los señalamientos que hizo el Departamento de Estado norteamericano sobre el ex presidente Horacio Cartes y el actual vicepresidente, Hugo Velázquez, quienes fueron sancionados por Washington por su “implicación en una corrupción sistemática que ha socavado las instituciones democráticas en Paraguay”.

De cara a los comicios del próximo mes, el analista venezolano reconoció que estas sanciones representan un dolor de cabeza para el oficialismo y que, tal vez como nunca antes, “compromete las posibilidades del Partido Colorado”.

Dicho esto, Medina aclaró que aún así, la Asociación Nacional Republicana -denominación oficial del Partido- “continúa siendo la maquinaria más completa y más fuerte del Paraguay”, y cuenta con la “campaña mejor organizada”.

Tradicionalmente los sectores del movimiento protagonizaban fuertes internas de cara a las primarias. Sin embargo, una vez que los paraguayos elegían a su candidato, éste recibía el respaldo de sus contrincantes a través del “abrazo republicano”. “El abrazo republicano era el armisticio que sucedía posterior a las internas, en las que los candidatos después de una campaña descarnada, se abrazaban y decían que estaban unidos. En esta ocasión, no se produjo”.

Santiago Peña y Arnoldo Wiens se juntaron tras las elecciones primarias del Partido Colorado

Las bases de la Asociación Nacional Republicana están divididas por los movimientos Fuerza Republicana y Honor Colorado, encabezados por el presidente Mario Abdo Benítez y su antecesor Horacio Cartes, respectivamente.

En las primarias del pasado 18 de diciembre, el cartismo obtuvo una contundente victoria. La fórmula conformada por Santiago Peña y Pedro Alliana logró la candidatura tras conseguir el 51,70% de los votos; detrás quedó la dupla Arnoldo Wiens y Juan Manuel Brunetti, aspirante del oficialista Fuerza Republicana.

El abrazo entre Santiago Peña y Arnoldo Wiens sí se produjo. Los precandidatos cumplieron con la historia del Partido, se tomaron una foto y anunciaron que unificarán las candidaturas con miras a las elecciones presidenciales. No obstante, el “abrazo” quedó en una mera formalidad, ya que las grietas y divisiones persisten. “Se mostraron juntos, pero inmediatamente el presidente Abdo, enemigo del ex presidente Cartes, tuvo una intervención pública diciendo que él votaría por la lista 1 con la nariz tapada, como diciendo que no es la lista más deseable”, comentó Medina.

El consultor explicó que lo que se intentó hacer es “una operación cicatriz”: “No era más que sanar heridas. Dentro del Partido, aún los candidatos del cartismo, de Honor Colorado, que fue la que ganó, no se han unido totalmente porque persisten algunas diferencias entre ellos”. Del otro frente, en tanto, indicó que el presidente Abdo Benítez lo que buscó fue trabajar “con los de su tendencia”.

El presidente Mario Abdo Benítez ratificó a Hugo Velázquez como vicepresidente, a pesar de las sanciones impuestas por EEUU (REUTERS/Cesar Olmedo)

La fractura comenzó en 2018 cuando Cartes postuló a Peña -ministro de Finanzas por ese entonces- como su candidato. Abdo Benítez decidió presentarse y ganó la interna. Luego, ya en el ejercicio de la presidencia, “hizo una revisión total de la gestión de Cartes, expuso las falencias y los posibles actos de corrupción de Cartes y sus ministros”. El jefe de Estado, incluso, avaló y apoyó las sanciones de Estados Unidos contra el ex mandatario. Pero la paradoja del caso es que su vicepresidente también fue designado. “Lo que procedía era una petición de renuncia para que atendiera esos señalamientos, y Abdo Benítez lo que ha hecho fue ratificar en el cargo a Velásquez, que era su candidato a presidente. Es la sanción de Estados Unidos lo que le impide a Abdo Benítez presentarlo como su ficha dentro de las internas, y tiene que utilizar un plan B, que es Arnoldo Wiens, que era su ministro de Obras Públicas”.

Medina también analizó las posibilidades de los otros candidatos. El segundo en las encuestas es Efraín Alegre, quien se presenta por tercera vez. El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico sumó a su fórmula a Soledad Núñez, una joven política que fue ministra de Vivienda de Cartes. “Efraín la escogió como compañera, buscando el voto joven, entre los 18 y 35, y el voto femenino”.

El consultor apuntó que el resto de los candidatos “no son más que candidatos meramente testimoniales”. “Euclides Acevedo se podría decir que es el más experimentado, con una brillante hoja de servicio al pueblo paraguayo, fue embajador, diplomático, canciller, ministro de relaciones interiores, y también parlamentario, y es con mucho el candidato más experimentado. Enfrentó a la dictadura de Stroessner. Sin embargo, no ha logrado tener una campaña organizada que transmita al resto de los paraguayos que es la mejor opción”.

La fórmula presidencial Efraín Alegre-Soledad Núñez busca arrebatarle el poder al Partido Colorado (REUTERS/Cesar Olmedo)

Luego aparecen Paraguayo “Payo” Cubas y José Luis Félix Chilavert. El primero “busca ser el Bolsonaro paraguayo, con mensajes xenófobos, de extrema derecha”, según Medina. Respecto a la campaña del ex futbolista, opinó: “No ha logrado construir un mensaje, una narrativa, un discurso que conecte con la sociedad paraguaya que le permita ser un candidato principal. Ha sido una campaña más amateur, muy aficionada, no propia de alguien que busca la perfección, y ha sido una campaña que no va a ser referente político para el futuro del Paraguay”.

El consultor venezolano indicó que el próximo presidente recibirá un país con una mayor deuda, “en condiciones de desigualdad muy amplias”, y alertó sobre los crecientes hechos de violencia y el impacto del narcotráfico. “Hechos de sicariato están ocurriendo en la capital, y ha encendido las alertas de la sociedad civil. Pocos candidatos, casi ninguno, ha ofrecido algún tipo de respuesta a esto. Pocos candidatos, menos los que están en las zonas fronterizas por posibles represalias, se atreven o se animan a contrarrestar públicamente esa realidad”. También habló de “relaciones complacientes” de ciertos sectores con el narco lavado.

A un mes de los comicios, las encuestas más confiables señalan una ventaja de Peña sobre Alegre. Algunas reflejan una diferencia de 11 puntos, y otras entre 3 y 5 puntos. Si bien considera que los casos de corrupción afectan la imagen del Partido Colorado, Medina aclara al mismo tiempo que “la población paraguaya normalizó el tema de la corrupción”.

“Si el debate de la conversación pública se centra en la desigualdad, en la carencia de viviendas, en la situación lamentable en la que está la infraestructura educativa, el Partido Colorado sale reprobado, porque es el partido que ha gobernado durante más de 70 años. Todo lo bueno y lo malo se le debe al Partido Colorado (...) Cuando la discusión se centra en los indicadores socioeconómicos, el perdedor también es el Partido Colorado. Pero cuando la discusión se centra en la corrupción, el partido distribuye su carga, y la población lo asume como parte del paisaje político nacional”, analizó.

Paraguay Elections Tour 2023

World Wide Elections

En el marco de estas elecciones, entre el 28 y el 30 de abril se llevará a cabo en el país sudamericano el “Paraguay Election Tour”, por iniciativa del “World Wide Elections” (WWE), el evento global de la comunicación política que convoca a consultores, estrategas de campaña, analistas, prensa internacional y trabajadores del ámbito de la comunicación de gobierno, “para analizar y experimentar el minuto a minuto de los procesos electoral en el mundo”. Una oportunidad importante para abordar y entender más de fondo cómo se desarrolló esta campaña tan particular.

Santiago Sautel es uno de los líderes del WWE, que también cuenta con la consultoría de Luis Toty Medina. En diálogo con Infobae, explicó que se trata de “una organización que busca promover todo lo vinculado a los sistemas electorales en el mundo”.

Las primeras experiencias fueron en Argentina (2019) y Brasil (2022). La agenda proyectada para este año incluye a Paraguay y Argentina, y buscan poder participar de los comicios en España.

“Realizamos eventos en marcos electorales, actividades que generalmente son institucionales, charlas, con el objetivo que los participantes aprenderán cómo funciona el sistema electoral donde se está realizando el evento (...) Para que conozcan el contexto en el que se da la elección, la forma en que están constituidos los espacios políticos, los candidatos, cómo juegan los medios de comunicación…”, apuntó Sautel.

Por primera vez, World Wide Elections fue reconocido oficialmente como Misión de Observadores Internacionales por la Dirección de Relaciones Internacionales del gobierno de Paraguay.

